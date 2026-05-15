الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين قريبة والاستعدادات لها اكتملت

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الكرملين سيعلن قريبا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

2026-05-15T10:10+0000

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موعد زيارة بوتين للصين: "سنصدر بيانا رسميا قريبا جدا".وأضاف: "ستكون زيارة بوتين إلى الصين قريبة جدا بالفعل. وقد اكتملت الاستعدادات لهذه الزيارة، وتم إجراء جميع الاتصالات، وتم الاتفاق على جميع المعايير الرئيسية للزيارة".وصرح بيسكوف أن أجندة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين واضحة، وتشمل العلاقات الثنائية والتعاون التجاري الاقتصادي والشؤون الدولية.وسبق أن قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الصين في 31 أغسطس/ آب 2025، استغرقت 4 أيام، وزار الرئيس بوتين مدينة تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين أكثر من عشرين مرة، سواءً في زيارات أو فعاليات دولية، وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا إحدى عشرة مرة أكثر من أي دولة أخرى.ترامب: زيارتي للصين ناجحة ولا تنسى

