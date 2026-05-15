https://sarabic.ae/20260515/الكرملين-زيارة-بوتين-إلى-الصين-قريبة-والاستعدادات-لها-اكتملت-1113440217.html
الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين قريبة والاستعدادات لها اكتملت
الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين قريبة والاستعدادات لها اكتملت
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الكرملين سيعلن قريبا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T09:50+0000
2026-05-15T09:50+0000
2026-05-15T10:10+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موعد زيارة بوتين للصين: "سنصدر بيانا رسميا قريبا جدا".وأضاف: "ستكون زيارة بوتين إلى الصين قريبة جدا بالفعل. وقد اكتملت الاستعدادات لهذه الزيارة، وتم إجراء جميع الاتصالات، وتم الاتفاق على جميع المعايير الرئيسية للزيارة".وصرح بيسكوف أن أجندة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين واضحة، وتشمل العلاقات الثنائية والتعاون التجاري الاقتصادي والشؤون الدولية.وسبق أن قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الصين في 31 أغسطس/ آب 2025، استغرقت 4 أيام، وزار الرئيس بوتين مدينة تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين أكثر من عشرين مرة، سواءً في زيارات أو فعاليات دولية، وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا إحدى عشرة مرة أكثر من أي دولة أخرى.ترامب: زيارتي للصين ناجحة ولا تنسى
https://sarabic.ae/20250831/تاريخ-العلاقات-الروسية-الصينية-1104288812.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين قريبة والاستعدادات لها اكتملت
09:50 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 15.05.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الكرملين سيعلن قريبا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موعد زيارة بوتين للصين: "سنصدر بيانا رسميا قريبا جدا".
وأضاف: "ستكون زيارة بوتين إلى الصين قريبة جدا بالفعل. وقد اكتملت الاستعدادات لهذه الزيارة، وتم إجراء جميع الاتصالات، وتم الاتفاق على جميع المعايير الرئيسية للزيارة".
وصرح بيسكوف أن أجندة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين واضحة، وتشمل العلاقات الثنائية والتعاون التجاري الاقتصادي والشؤون الدولية.
وقال بيسكوف للصحفيين: الأجندة واضحة، أولاً وقبل كل شيء علاقاتنا الثنائية، وهي علاقة خاصة من الشراكة الاستراتيجية المتميزة. وحجم كبير من التعاون التجاري الاقتصادي المستقر يتجاوز 200 مليار دولار... وبالطبع، ستكون الشؤون الدولية حاضرة بفعالية أيضًا على جدول الأعمال.
وسبق أن قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الصين في 31 أغسطس/ آب 2025، استغرقت 4 أيام، وزار الرئيس بوتين مدينة تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ أكثر من 40 مرة.
وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين أكثر من عشرين مرة، سواءً في زيارات أو فعاليات دولية، وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا إحدى عشرة مرة أكثر من أي دولة أخرى.