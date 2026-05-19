إعلام: زيارة بوتين للصين ستكون أفضل من التي أجراها ترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أعلامية أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ستكون أفضل بكثير من نظيرتها التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T06:25+0000
وقالت التقارير: "طبيعة الوثائق الثنائية، التي سيوقعها بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، غير معروفة، ولكن من الواضح أن هذه الزيارة ستكون خالية من القضايا الخلافية، التي ميّزت الاجتماع بين الزعيم الصيني وترامب، ولو فقط بسبب قضية تايوان".وأوضحت أن "الكرملين أشار بالفعل، بلمسة من الغموض، إلى أن الرئيسين سيوقعان إعلانًا مشتركًا، على أعلى مستوى، ولا يبدو أن روح تلك الوثيقة ستكون نقدية بشكل أساسي، على الرغم من الوزن الذي يمثله الاقتصاد في العلاقة الثنائية".والتقى الزعيمان الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أكثر من 40 مرة. وزار الرئيس بوتين، الصين أكثر من 20 مرة، مشاركًا في فعاليات دولية، إذ زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ذكرت تقارير أعلامية أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ستكون أفضل بكثير من نظيرتها التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين.
وقالت التقارير: "طبيعة الوثائق الثنائية، التي سيوقعها بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، غير معروفة، ولكن من الواضح أن هذه الزيارة ستكون خالية من القضايا الخلافية، التي ميّزت الاجتماع بين الزعيم الصيني وترامب، ولو فقط بسبب قضية تايوان".
وأشارت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، أن الرئيسين شي جين بينغ وبوتين، أكدا مرارًا على الصداقة التي لا حدود لها بين البلدين، والتي تعززت في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن "الكرملين أشار بالفعل، بلمسة من الغموض، إلى أن الرئيسين سيوقعان إعلانًا مشتركًا، على أعلى مستوى، ولا يبدو أن روح تلك الوثيقة ستكون نقدية بشكل أساسي، على الرغم من الوزن الذي يمثله الاقتصاد في العلاقة الثنائية".
والتقى الزعيمان الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أكثر من 40 مرة. وزار الرئيس بوتين، الصين أكثر من 20 مرة، مشاركًا في فعاليات دولية، إذ زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.
في المقابل، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ، روسيا الاتحادية 11 مرة. وفي الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار 2023، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى روسيا. وكانت هذه أول رحلة دولية للزعيم الصيني، منذ إعادة انتخابه لولاية ثالثة.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.