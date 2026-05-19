إعلام: زيارة بوتين للصين ستكون أفضل من التي أجراها ترامب

عربي
الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/إعلام-زيارة-بوتين-للصين-ستكون-أفضل-من-التي-أجراها-ترامب-1113525180.html
إعلام: زيارة بوتين للصين ستكون أفضل من التي أجراها ترامب
إعلام: زيارة بوتين للصين ستكون أفضل من التي أجراها ترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أعلامية أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ستكون أفضل بكثير من نظيرتها التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T06:25+0000
2026-05-19T06:25+0000
الصين
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104150/48/1041504830_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_178497d00c739846adb9ff80d7db2888.jpg
وقالت التقارير: "طبيعة الوثائق الثنائية، التي سيوقعها بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، غير معروفة، ولكن من الواضح أن هذه الزيارة ستكون خالية من القضايا الخلافية، التي ميّزت الاجتماع بين الزعيم الصيني وترامب، ولو فقط بسبب قضية تايوان".وأوضحت أن "الكرملين أشار بالفعل، بلمسة من الغموض، إلى أن الرئيسين سيوقعان إعلانًا مشتركًا، على أعلى مستوى، ولا يبدو أن روح تلك الوثيقة ستكون نقدية بشكل أساسي، على الرغم من الوزن الذي يمثله الاقتصاد في العلاقة الثنائية".والتقى الزعيمان الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أكثر من 40 مرة. وزار الرئيس بوتين، الصين أكثر من 20 مرة، مشاركًا في فعاليات دولية، إذ زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.خبراء: دبلوماسية المجاملات تخفي صراع الهيمنة بين الصين وأمريكاباحث اقتصادي: كيف أعادت ورقة المعادن النادرة واشنطن إلى مفاوضات التسوية مع بكين؟
https://sarabic.ae/20260519/زيارة-بوتين-إلى-الصين-محادثات-ثنائية-وافتتاح-سنوات-التعليم-1113508012.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104150/48/1041504830_96:0:2632:1902_1920x0_80_0_0_245e3bcf488324663754030e161e7ca6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

إعلام: زيارة بوتين للصين ستكون أفضل من التي أجراها ترامب

06:25 GMT 19.05.2026
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت تقارير أعلامية أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ستكون أفضل بكثير من نظيرتها التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين.
وقالت التقارير: "طبيعة الوثائق الثنائية، التي سيوقعها بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، غير معروفة، ولكن من الواضح أن هذه الزيارة ستكون خالية من القضايا الخلافية، التي ميّزت الاجتماع بين الزعيم الصيني وترامب، ولو فقط بسبب قضية تايوان".

وأشارت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، أن الرئيسين شي جين بينغ وبوتين، أكدا مرارًا على الصداقة التي لا حدود لها بين البلدين، والتي تعززت في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن "الكرملين أشار بالفعل، بلمسة من الغموض، إلى أن الرئيسين سيوقعان إعلانًا مشتركًا، على أعلى مستوى، ولا يبدو أن روح تلك الوثيقة ستكون نقدية بشكل أساسي، على الرغم من الوزن الذي يمثله الاقتصاد في العلاقة الثنائية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
زيارة بوتين إلى الصين... محادثات ثنائية وافتتاح "سنوات التعليم"
05:00 GMT
والتقى الزعيمان الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أكثر من 40 مرة. وزار الرئيس بوتين، الصين أكثر من 20 مرة، مشاركًا في فعاليات دولية، إذ زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.

في المقابل، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ، روسيا الاتحادية 11 مرة. وفي الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار 2023، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى روسيا. وكانت هذه أول رحلة دولية للزعيم الصيني، منذ إعادة انتخابه لولاية ثالثة.

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
خبراء: دبلوماسية المجاملات تخفي صراع الهيمنة بين الصين وأمريكا
باحث اقتصادي: كيف أعادت ورقة المعادن النادرة واشنطن إلى مفاوضات التسوية مع بكين؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала