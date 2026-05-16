باحث اقتصادي: كيف أعادت ورقة المعادن النادرة واشنطن إلى مفاوضات التسوية مع بكين؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
باحث اقتصادي: كيف أعادت ورقة المعادن النادرة واشنطن إلى مفاوضات التسوية مع بكين؟
سبوتنيك عربي
كشف الباحث الاقتصادي السياسي من باريس، الدكتور دانيال ملحم، في تعليقه على تأثير الحرب التجارية الأمريكية التي شنها ترامب على الصين، خاصة ما يتعلق بالتعريفات... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
19:17 GMT 16.05.2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، 14 مايو/ أيار 2026
كشف الباحث الاقتصادي السياسي من باريس، الدكتور دانيال ملحم، في تعليقه على تأثير الحرب التجارية الأمريكية التي شنها ترامب على الصين، خاصة ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، أنه "في البداية نجحت الولايات المتحدة بجلب الصين إلى المفاوضات، وكان الهدف من هذه التعريفات الجمركية خفض العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين".
وأضاف ملحم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ميزان العجز التجاري انخفض من 375 مليار إلى 245 مليار، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 126 مليار، وهذا يعتبر نجاحًا، ولكن في سبتمبر/أيلول 2025 عندما لعبت الصين بورقة المعادن النادرة، أعادت الولايات المتحدة إلى المفاوضات".
وتابع: "لا يمكن القول إن المفاوضات فشلت أو نجحت على صعيد التعريفات الجمركية، ولكنها كانت على مراحل مهمة من الشد والجذب، حيث ربحت الولايات المتحدة في مكان، وعادت وربحت الصين في مكان آخر، وبالتالي هناك خطوط حمراء رُسمت خلال هذه المفاوضات من خلال هذه التعريفات الجمركية، ولذلك فإن زيارة ترامب إلى الصين محاولة لإعادة تمديد الاتفاق الذي حدث في كوريا الجنوبية، أي الانتقال من مرحلة حرب التعريفات الجمركية إلى مرحلة إدارة الأزمة أو إدارة الانفصال بين الدولتين".

وكشف ملحم أن "الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين، كما كافة الدول العالمية، وهذه بمثابة ورقة رابحة جدًا تستخدمها الصين من حين لآخر لإعادة تموضعها على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في المقابل لدى الولايات المتحدة خطاً أحمر آخر، وهو تكنولوجيا أشباه الموصلات".

وعن مدى تضرر الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية، أوضح أن "التأثير لم يكن بشكل كبير أو ملحوظ، إلا خلال فترة الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حيث شعر المواطن عملياً بها، ففي عام 2018 كان التأثير على القدرة الشرائية بحدود 669 دولارًا على المواطن الأمريكي أو على الإنتاج الأمريكي، ولكن اليوم التأثير لم يتخطَّ عمليًا 169 أو 170 دولارًا".
وأضاف ملحم: "في موضوع التكنولوجيا، بنت الصين خلال 10 سنوات أو 15 سنة ماضية نوعًا من الاستقلالية في هذا المجال، واليوم اللحاق الصيني في التكنولوجيا كبير جدًا كونها تمتلك المواد الأولية، لذلك نراها ترتفع وتصعد بشكل كبير وتصل إلى مصافّ أن تكون النِّد الرئيسي للولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن "الصين لطالما لعبت عن طريق طرف ثالث، فعندما بدأت التعريفات الجمركية بدأت تتموضع مع دول شرق آسيا التي كانت تحصل على بعض المعاملات الخاصة من الولايات المتحدة".
وأجرى ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات يوم الخميس الماضي.
