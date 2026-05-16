باحث في الشأن الدولي: التنافس بين الصين وأمريكا انتقل إلى التكنولوجيا والأسواق العالمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260516/باحث-في-الشأن-الدولي-التنافس-بين-الصين-وأمريكا-انتقل-إلى-التكنولوجيا-والأسواق-العالمية-1113474477.html
باحث في الشأن الدولي: التنافس بين الصين وأمريكا انتقل إلى التكنولوجيا والأسواق العالمية
باحث في الشأن الدولي: التنافس بين الصين وأمريكا انتقل إلى التكنولوجيا والأسواق العالمية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور غازي المصري، من موسكو، أن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الصين تحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية، مشيرا إلى... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T17:20+0000
2026-05-16T18:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113467669_0:0:1766:994_1920x0_80_0_0_d0294bbf470be46b25441bd7b5b0cca3.jpg
وقال المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الصراع الجيوسياسي بين الطرفين بات أكثر تنظيما، خصوصا أن الصين لا تسعى إلى السيطرة الأمنية على جغرافيا معينة كما تفعل الولايات المتحدة، بل تعمل على توسيع نفوذها عبر الاقتصاد والمصالح المشتركة، وتسعى إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، والحصول على النفوذ عبر الاقتصاد وليس من خلال العسكرة". وحول قضية "أركاديا" والاتهامات الموجهة إلى عمدة سابقة بالعمل كوكيلة نفوذ صيني داخل الولايات المتحدة، اعتبر المصري أن "مثل هذه الملفات تستخدم أحيانا لأغراض سياسية مرتبطة بملفات تفاوضية مشتركة، وقد تدخل ضمن محاولات الضغط لتحسين شروط التفاوض بين المستثمر الأمريكي والمنتج الصيني، في ظل رغبة واشنطن بالحصول على حصة أكبر من الاستثمار في الصناعة الصينية والسيطرة على سياساتها الإنتاجية". وأضاف أن "العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لن تصل إلى مرحلة المثالية، في ظل وجود مخاوف أمريكية دائمة من العقل الصيني، في ظل اتهامات تتعلق بوجود صناعات صينية مسروقة بسبب تمدد شبكة العملاء الصينيين داخل الولايات المتحدة، إلا أن الحاجة إلى الكفاءات الصينية تدفع واشنطن نحو التضخيم لوضع أطر قانونية واتفاقات لحماية الملكية الفكرية الأمريكية".وختم بالتأكيد أن "الإدارة الأمريكية الحالية باتت تعترف بوجود أقطاب دولية أخرى، وتسعى إلى استيعابها للسيطرة عليها لا مواجهتها، وأن واشنطن تحاول بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة والاستفادة من العقل الصيني وانضباطه ومثابرته وإرادته الصلبة في الوصول إلى الهدف، في ظل الاعتراف بأن العالم لم يعد قائما على التفرد الأمريكي، بل على تعددية الأقطاب والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بدل المواجهة السياسية والعسكرية".ترامب: لم أطلب من الرئيس الصيني أي وساطة بشأن إيرانخبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
https://sarabic.ae/20260515/ترامب-لم-أطلب-من-الرئيس-الصيني-أي-وساطة-بشأن-إيران-1113454490.html
https://sarabic.ae/20260515/خبير-أمريكي-لـسبوتنيك-زيارة-ترامب-إلى-الصين-استعراضية-وواشنطن-فشلت-في-انتزاع-تنازلات-من-بكين-1113446351.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113467669_213:0:1766:1165_1920x0_80_0_0_85f8616c47a3a80a2413181d0f3a6b65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, حصري

باحث في الشأن الدولي: التنافس بين الصين وأمريكا انتقل إلى التكنولوجيا والأسواق العالمية

17:20 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 18:06 GMT 16.05.2026)
© REUTERS Kenny Holstonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، 14 مايو/ أيار 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، 14 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© REUTERS Kenny Holston
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور غازي المصري، من موسكو، أن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الصين تحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار مساع أمريكية لإعادة ضبط الاستقرار الجيوسياسي العالمي، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين الذي كاد أن يدفع نحو تصعيد خطير أو حتى مواجهة عسكرية مباشرة.
وقال المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الصراع الجيوسياسي بين الطرفين بات أكثر تنظيما، خصوصا أن الصين لا تسعى إلى السيطرة الأمنية على جغرافيا معينة كما تفعل الولايات المتحدة، بل تعمل على توسيع نفوذها عبر الاقتصاد والمصالح المشتركة، وتسعى إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، والحصول على النفوذ عبر الاقتصاد وليس من خلال العسكرة".

وأضاف: "لا شك في وجود منافسة جيوسياسية بين الطرفين، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إعطاءها طابعا سياسيا يتجاوز الاقتصاد والتجارة"، مؤكدا أن "الصين تتمدد عبر الاقتصاد وحاجة الأسواق العالمية إلى المنتج الصيني، الذي تعتمد عليه أيضا الصناعة الأمريكية".

الرئيس دونالد ترامب يسير خلال مراسم الاستقبال، يوم الأربعاء 13 مايو 2026، في مطار بكين العاصمة الدولي في بكين، بينما يتابعه إريك ترامب من الجهة اليمنى. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
ترامب: لم أطلب من الرئيس الصيني أي وساطة بشأن إيران
أمس, 17:04 GMT
وحول قضية "أركاديا" والاتهامات الموجهة إلى عمدة سابقة بالعمل كوكيلة نفوذ صيني داخل الولايات المتحدة، اعتبر المصري أن "مثل هذه الملفات تستخدم أحيانا لأغراض سياسية مرتبطة بملفات تفاوضية مشتركة، وقد تدخل ضمن محاولات الضغط لتحسين شروط التفاوض بين المستثمر الأمريكي والمنتج الصيني، في ظل رغبة واشنطن بالحصول على حصة أكبر من الاستثمار في الصناعة الصينية والسيطرة على سياساتها الإنتاجية".

واعتبر أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، حول التحدي الجيوسياسي بين البلدين "قد تكون مرتبطة بالاستثمار السياسي الداخلي، وبالانتخابات الأمريكية النصفية، والتنافس الاقتصادي والتجاري ومحاولة تبرير السيطرة على المضائق أمام الرأي العام الأميركي، لا سيما أن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة قائم منذ عام 1972، وقد تكون الزيارة أيضا ردة فعل على محاولات أوروبية للتقارب من الصين، ولا شك أنها كانت مربحة للطرفين وشكلت خسارة لأوروبا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
أمس, 13:18 GMT
وأضاف أن "العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لن تصل إلى مرحلة المثالية، في ظل وجود مخاوف أمريكية دائمة من العقل الصيني، في ظل اتهامات تتعلق بوجود صناعات صينية مسروقة بسبب تمدد شبكة العملاء الصينيين داخل الولايات المتحدة، إلا أن الحاجة إلى الكفاءات الصينية تدفع واشنطن نحو التضخيم لوضع أطر قانونية واتفاقات لحماية الملكية الفكرية الأمريكية".
وختم بالتأكيد أن "الإدارة الأمريكية الحالية باتت تعترف بوجود أقطاب دولية أخرى، وتسعى إلى استيعابها للسيطرة عليها لا مواجهتها، وأن واشنطن تحاول بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة والاستفادة من العقل الصيني وانضباطه ومثابرته وإرادته الصلبة في الوصول إلى الهدف، في ظل الاعتراف بأن العالم لم يعد قائما على التفرد الأمريكي، بل على تعددية الأقطاب والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بدل المواجهة السياسية والعسكرية".
ترامب: لم أطلب من الرئيس الصيني أي وساطة بشأن إيران
خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала