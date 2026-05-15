خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
اعتبر المحلل الجيوسياسي الأمريكي المخضرم والضابط السابق في مشاة البحرية، براين بيرليتيك، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اتسمت بطابع "استعراضي"...
2026-05-15T13:21+0000
13:18 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 13:21 GMT 15.05.2026)
اعتبر المحلل الجيوسياسي الأمريكي المخضرم والضابط السابق في مشاة البحرية، براين بيرليتيك، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اتسمت بطابع "استعراضي" في المقام الأول، دون تحقيق نتائج عملية ملموسة.
وقال بيرليتيك، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إن الزيارة جاءت في إطار سعي كل طرف إلى توجيه رسائل سياسية إلى الداخل والخارج، مشيراً إلى أن كلا من واشنطن وبكين تمسكتا بمواقفهما الراسخة، في ظل ما وصفه بالسياسات الأمريكية “العدوانية” وسعي الصين
المتزايد للحفاظ على سيادتها ومصالحها رغم الضغوط.
وأضاف أن فشل استراتيجية “الحوار من موقع القوة” في تحقيق أي تنازلات من الجانب الصيني يعكس، بحسب رأيه، “تزايد قوة بكين”، في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة
على سياسات تشمل التصعيد ضد عدد من الدول، بينها فنزويلا وإيران.
وفي تعليقه على ما وصفه بـ”التناقض” في السياسة الأمريكية، أشار بيرليتيك إلى أن واشنطن تحاول الظهور بمظهر الداعي إلى الحوار والدبلوماسية، بينما تعمل في الوقت ذاته على تعزيز المواجهة مع الصين عبر أدوات مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك دعم جماعات مسلحة في مناطق مرتبطة بمشاريع صينية استراتيجية، وتشديد الضغوط على مصادر الطاقة الإيرانية.
ولفت إلى أن السياسات الأمريكية
، وفق تقديره، تهدف إلى زيادة اعتماد الدول الآسيوية على الولايات المتحدة، في إطار سعيها لتشكيل جبهة أوسع ضد الصين، على غرار ما حدث في أوروبا خلال الأزمة مع روسيا.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية المرتفعة بين البلدين، والتي بلغت 145% من الجانب الأمريكي و125% من الجانب الصيني، قال بيرليتيك إن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الأمريكية تعكس تحديات داخلية، في حين أظهرت الصين “قدرة أكبر على الصمود الاقتصادي”.
واختتم المحلل الأمريكي بالإشارة إلى أن مسار المواجهة بين واشنطن وبكين
ما زال مستمراً، وأن قدرة الصين على تعزيز نموذجها الاقتصادي والسياسي ستظل في مواجهة محاولات أمريكية لعرقلة صعودها على الساحة الدولية.
ويجري ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات، يوم الخميس.