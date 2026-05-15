خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/خبير-أمريكي-لـسبوتنيك-زيارة-ترامب-إلى-الصين-استعراضية-وواشنطن-فشلت-في-انتزاع-تنازلات-من-بكين-1113446351.html
خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
سبوتنيك عربي
اعتبر المحلل الجيوسياسي الأمريكي المخضرم والضابط السابق في مشاة البحرية، براين بيرليتيك، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اتسمت بطابع "استعراضي"... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T13:18+0000
2026-05-15T13:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
حصري
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_006ff6d2002775a78d5e9e51e65722b6.jpg
وقال بيرليتيك، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إن الزيارة جاءت في إطار سعي كل طرف إلى توجيه رسائل سياسية إلى الداخل والخارج، مشيراً إلى أن كلا من واشنطن وبكين تمسكتا بمواقفهما الراسخة، في ظل ما وصفه بالسياسات الأمريكية “العدوانية” وسعي الصين المتزايد للحفاظ على سيادتها ومصالحها رغم الضغوط. وأضاف أن فشل استراتيجية “الحوار من موقع القوة” في تحقيق أي تنازلات من الجانب الصيني يعكس، بحسب رأيه، “تزايد قوة بكين”، في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة على سياسات تشمل التصعيد ضد عدد من الدول، بينها فنزويلا وإيران.ولفت إلى أن السياسات الأمريكية، وفق تقديره، تهدف إلى زيادة اعتماد الدول الآسيوية على الولايات المتحدة، في إطار سعيها لتشكيل جبهة أوسع ضد الصين، على غرار ما حدث في أوروبا خلال الأزمة مع روسيا. وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية المرتفعة بين البلدين، والتي بلغت 145% من الجانب الأمريكي و125% من الجانب الصيني، قال بيرليتيك إن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الأمريكية تعكس تحديات داخلية، في حين أظهرت الصين “قدرة أكبر على الصمود الاقتصادي”. واختتم المحلل الأمريكي بالإشارة إلى أن مسار المواجهة بين واشنطن وبكين ما زال مستمراً، وأن قدرة الصين على تعزيز نموذجها الاقتصادي والسياسي ستظل في مواجهة محاولات أمريكية لعرقلة صعودها على الساحة الدولية.ويجري ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات، يوم الخميس.
https://sarabic.ae/20260515/-الصين-تعلق-على-إعلان-ترامب-بشأن-صفقة-شراء-200-طائرة-بوينغ-1113444630.html
https://sarabic.ae/20260515/ترامب-زيارتي-للصين-ناجحة-ولا-تنسى--1113432066.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5005b69c9d125f90f744639631d396ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, حصري, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, حصري, أخبار العالم الآن

خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين

13:18 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 13:21 GMT 15.05.2026)
© AP Photo / Andy Wongالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
حصري
اعتبر المحلل الجيوسياسي الأمريكي المخضرم والضابط السابق في مشاة البحرية، براين بيرليتيك، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اتسمت بطابع "استعراضي" في المقام الأول، دون تحقيق نتائج عملية ملموسة.
وقال بيرليتيك، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إن الزيارة جاءت في إطار سعي كل طرف إلى توجيه رسائل سياسية إلى الداخل والخارج، مشيراً إلى أن كلا من واشنطن وبكين تمسكتا بمواقفهما الراسخة، في ظل ما وصفه بالسياسات الأمريكية “العدوانية” وسعي الصين المتزايد للحفاظ على سيادتها ومصالحها رغم الضغوط.
طائرة بوينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
الصين تعلق على إعلان ترامب بشأن صفقة شراء 200 طائرة "بوينغ"
12:19 GMT
وأضاف أن فشل استراتيجية “الحوار من موقع القوة” في تحقيق أي تنازلات من الجانب الصيني يعكس، بحسب رأيه، “تزايد قوة بكين”، في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة على سياسات تشمل التصعيد ضد عدد من الدول، بينها فنزويلا وإيران.
وفي تعليقه على ما وصفه بـ”التناقض” في السياسة الأمريكية، أشار بيرليتيك إلى أن واشنطن تحاول الظهور بمظهر الداعي إلى الحوار والدبلوماسية، بينما تعمل في الوقت ذاته على تعزيز المواجهة مع الصين عبر أدوات مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك دعم جماعات مسلحة في مناطق مرتبطة بمشاريع صينية استراتيجية، وتشديد الضغوط على مصادر الطاقة الإيرانية.
ولفت إلى أن السياسات الأمريكية، وفق تقديره، تهدف إلى زيادة اعتماد الدول الآسيوية على الولايات المتحدة، في إطار سعيها لتشكيل جبهة أوسع ضد الصين، على غرار ما حدث في أوروبا خلال الأزمة مع روسيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
ترامب: زيارتي للصين ناجحة ولا تنسى
06:31 GMT
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية المرتفعة بين البلدين، والتي بلغت 145% من الجانب الأمريكي و125% من الجانب الصيني، قال بيرليتيك إن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الأمريكية تعكس تحديات داخلية، في حين أظهرت الصين “قدرة أكبر على الصمود الاقتصادي”.
واختتم المحلل الأمريكي بالإشارة إلى أن مسار المواجهة بين واشنطن وبكين ما زال مستمراً، وأن قدرة الصين على تعزيز نموذجها الاقتصادي والسياسي ستظل في مواجهة محاولات أمريكية لعرقلة صعودها على الساحة الدولية.
ويجري ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات، يوم الخميس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала