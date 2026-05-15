الصين تعلق على إعلان ترامب بشأن صفقة شراء 200 طائرة "بوينغ"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الصين تعلق على إعلان ترامب بشأن صفقة شراء 200 طائرة "بوينغ"
سبوتنيك عربي
علقت بكين، اليوم الجمعة، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، تعهّد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية. 15.05.2026, سبوتنيك عربي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
12:19 GMT 15.05.2026
علقت بكين، اليوم الجمعة، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، تعهّد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، في مؤتمر صحفي، إن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة علاقات ذات منفعة متبادلة ومربحة للطرفين، ويتعين على الجانبين العمل على التفاهمات المشتركة المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي الدولتين، وضخ المزيد من الاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وفي الاقتصاد العالمي".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها شي جين بينغ اليوم أنه سيطلب 200 طائرة، هذا أمر كبير... فقد كانت "بوينغ" تريد 150 طائرة وحصلت على 200"، متابعا: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة تعهد، نوعا ما".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
ترامب: زيارتي للصين ناجحة ولا تنسى
06:31 GMT
وزعم التقرير الأمريكي أن الرئيس الصيني تعهد كذلك بزيادة واردات بلاده من فول الصويا الأمريكي، والنفط، والغاز الطبيعي المسال، ومصادر طاقة أخرى.
Визит Дональда Трампа в Китай - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
ترامب: لن أصبر أكثر بشأن إيران والرئيس الصيني عرض المساعدة
02:03 GMT
يشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أشار في وقت سابق، إلى أنه يتوقع الإعلان عن صفقة طلبية ضخمة من شركة "بوينغ"، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بكين، والتي تخللتها محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.
ويجري ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات، يوم الخميس.
