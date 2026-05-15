الصين تعلق على إعلان ترامب بشأن صفقة شراء 200 طائرة "بوينغ"

سبوتنيك عربي

علقت بكين، اليوم الجمعة، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، تعهّد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية.

2026-05-15T12:19+0000

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، في مؤتمر صحفي، إن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة علاقات ذات منفعة متبادلة ومربحة للطرفين، ويتعين على الجانبين العمل على التفاهمات المشتركة المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي الدولتين، وضخ المزيد من الاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وفي الاقتصاد العالمي".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها شي جين بينغ اليوم أنه سيطلب 200 طائرة، هذا أمر كبير... فقد كانت "بوينغ" تريد 150 طائرة وحصلت على 200"، متابعا: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة تعهد، نوعا ما".وزعم التقرير الأمريكي أن الرئيس الصيني تعهد كذلك بزيادة واردات بلاده من فول الصويا الأمريكي، والنفط، والغاز الطبيعي المسال، ومصادر طاقة أخرى.يشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أشار في وقت سابق، إلى أنه يتوقع الإعلان عن صفقة طلبية ضخمة من شركة "بوينغ"، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بكين، والتي تخللتها محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.ويجري ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات، يوم الخميس.

