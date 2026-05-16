خبراء: دبلوماسية المجاملات تخفي صراع الهيمنة بين الصين وأمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
خبراء: دبلوماسية المجاملات تخفي صراع الهيمنة بين الصين وأمريكا
خبراء: دبلوماسية المجاملات تخفي صراع الهيمنة بين الصين وأمريكا
سبوتنيك عربي
رغم الطابع البروتوكولي الهادئ الذي أحاط بزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الصين ولقائه نظيره الصيني، شي جين بينغ، فإن أجواء التنافس الحاد بين القوتين... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
خبراء: دبلوماسية المجاملات تخفي صراع الهيمنة بين الصين وأمريكا

11:33 GMT 16.05.2026
© REUTERS Kenny Holston
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، 14 مايو/ أيار 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، 14 مايو/ أيار 2026
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
رغم الطابع البروتوكولي الهادئ الذي أحاط بزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الصين ولقائه نظيره الصيني، شي جين بينغ، فإن أجواء التنافس الحاد بين القوتين الأكبر في العالم بقيت حاضرة بقوة خلف لغة المجاملات الدبلوماسية.
فالزيارة التي تعد الأولى لرئيس أمريكي إلى بكين منذ سنوات، جاءت في وقت تتزايد فيه مؤشرات الصدام السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، بدءًا من الحرب التجارية، مرورًا بملفات التكنولوجيا والطاقة وتايوان، وصولًا إلى تصاعد الخطاب الأمريكي الذي يصف الصين بأنها "التحدي الجيوسياسي الأول" لواشنطن.
وفي مقابل محاولات التهدئة العلنية، تكشف التحركات الأمريكية المتواصلة، وحملات التشكيك في النفوذ الصيني داخل الولايات المتحدة، عن استمرار سياسة "الحوار من موقع القوة"، وإن كانت واشنطن تواجه اليوم واقعا دوليا أكثر تعقيدا، في ظل صعود بكين واتساع شبكة شراكاتها الدولية.
ترامب: لم أطلب من الرئيس الصيني أي وساطة بشأن إيران
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، محمد سعيد الرز، إن "القمة الأمريكية الصينية عكست محاولة متبادلة لمنع انزلاق العلاقات إلى مواجهة مفتوحة، لكنها في الوقت نفسه لم تُحدث أي اختراق حقيقي في الملفات الخلافية الكبرى".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "لغة التهدئة التي ظهرت خلال اللقاء لا تعني تراجع حالة الصراع بين الجانبين، خاصة أن واشنطن لا تزال تتعامل مع الصين باعتبارها المنافس الأخطر على النفوذ الأمريكي عالميا، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو تكنولوجيا".
وأوضح أن "تجاهل ملفات حساسة مثل تايوان، والتركيز على قضايا الملاحة والطاقة، يعكس رغبة الطرفين في تجنب تفجير الخلافات علنا، دون أن يعني ذلك وجود تفاهمات استراتيجية حقيقية"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية تحاول الحفاظ على قنوات الحوار بالتوازي مع استمرار أدوات الضغط والاحتواء".
ولفت إلى أن "الحرب التجارية التي أطلقتها واشنطن ضد بكين لم تحقق النتائج التي كانت تراهن عليها أمريكا، بل أظهرت حجم الترابط الاقتصادي بين الطرفين وصعوبة فرض معادلة الهيمنة القديمة في عالم يتجه تدريجيا إلى التعددية القطبية".
وختم الخبير بقوله إن "المشهد بدا مختلفا عند مقارنة أجواء القمة الأمريكية الصينية بحالة التقارب التي تشهدها علاقات قوى دولية أخرى تقوم على تفاهمات استراتيجية أكثر ثباتا ووضوحا"، موضحا أن "العلاقات التي تُبنى على المصالح المتبادلة والتنسيق طويل الأمد تبدو أكثر قدرة على الصمود من العلاقات التي تحكمها الضغوط الاقتصادية ومحاولات الاحتواء السياسي".
من جانبه، قال أستاذ القانون والمحلل السياسي والاستراتيجي، الدكتور فادي مكاوي، إن "جوهر الخلاف بين واشنطن وبكين لم يعد مرتبطا بملفات تجارية أو خلافات مؤقتة، بل يرتبط بشكل النظام الدولي المقبل وموازين القوة العالمية".
وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن مستعدتان للقيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التصريحات الأمريكية الأخيرة، وعلى رأسها وصف الصين بأنها "التحدي الجيوسياسي الأول"، تعكس تحولا عميقا داخل العقيدة السياسية الأمريكية، التي باتت ترى في صعود بكين تهديدا مباشرا لهيمنة استمرت منذ نهاية الحرب الباردة".
وأشار إلى أن "أمريكا تحاول إدارة المنافسة عبر مزيج من الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية، إلا أن المتغيرات الدولية الحالية، وصعود قوى كبرى جديدة، قلّصت قدرة واشنطن على فرض شروطها بصورة أحادية كما كان يحدث سابقا".
وأكد أن "حالة التوجس الأمريكية من النفوذ الصيني لم تعد تقتصر على الاقتصاد أو التكنولوجيا، بل امتدت إلى الداخل الأمريكي نفسه، في ظل تصاعد الاتهامات المتعلقة بالتأثير الإعلامي والسياسي الصيني، وهو ما يعكس حجم القلق داخل المؤسسات الأمريكية من تنامي الحضور الصيني عالميا".
خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
وأوضح أن "الشرق الأوسط سيكون من أكثر المناطق تأثرا بهذا التنافس، سواء عبر توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، أو من خلال احتمالات تحوله إلى ساحة تنافس إضافية بين القوى الكبرى"، مشددا على "أهمية حفاظ الدول الإقليمية، على سياسة التوازن وتنويع العلاقات الدولية".
وأتمّ الدكتور، فادي مكاوي بقوله، إن "التحولات الحالية في النظام الدولي تكشف أن نماذج الشراكات القائمة على التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي أصبحت أكثر حضورا وتأثيرا، في مقابل تراجع فعالية السياسات القائمة على فرض الهيمنة أو إدارة العلاقات الدولية بعقلية الحرب الباردة، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى إعادة صياغة تحالفاتها بما يتناسب مع عالم متعدد الأقطاب".
