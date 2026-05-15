وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن مستعدتان للقيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن مستعدتان للقيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، عن أمل الصين والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا بذل جهود حثيثة لدفع... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال وانغ يي، عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الصين: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تأمل الصين والولايات المتحدة في إنهاء هذا النزاع قريبا، وقد بذل الجانبان جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام"، حسبما نقل تلفزيون الصين المركزي.وفي السياق ذاته، دعا وانغ يي إلى مواصلة حل النزاعات بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، ودعا إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.وقال: "تدعو الصين الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة حل النزاعات، بما في ذلك الملف النووي، عبر المفاوضات، وتدعو إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت مع الحفاظ على وقف إطلاق النار".وأشار وانغ يي إلى أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة قد تكون كارثية على البلدين والعالم أجمع، بينما قد يحقق التعاون فوائد جمة.وأكدت روسيا مرارا استعدادها للسعي نحو حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتحديداالتهديدات التي تواجه أمنها القومي.
وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن مستعدتان للقيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، عن أمل الصين والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا بذل جهود حثيثة لدفع المفاوضات.
وقال وانغ يي، عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الصين: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تأمل الصين والولايات المتحدة في إنهاء هذا النزاع قريبا، وقد بذل الجانبان جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام"، حسبما نقل تلفزيون الصين المركزي.

وأكد وانغ يي استعداد الصين والولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الحوار والمساهمة بشكل بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، دعا وانغ يي إلى مواصلة حل النزاعات بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، ودعا إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.
خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
وقال: "تدعو الصين الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة حل النزاعات، بما في ذلك الملف النووي، عبر المفاوضات، وتدعو إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت مع الحفاظ على وقف إطلاق النار".

وتابع: "تبذل الصين جهودا حثيثة لتحقيق السلام ودعم المفاوضات، وستواصل دورها في تعزيز إنهاء الأعمال العدائية في أقرب وقت وإحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأشار وانغ يي إلى أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة قد تكون كارثية على البلدين والعالم أجمع، بينما قد يحقق التعاون فوائد جمة.
وأكدت روسيا مرارا استعدادها للسعي نحو حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتحديداالتهديدات التي تواجه أمنها القومي.
