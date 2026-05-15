وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن مستعدتان للقيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، عن أمل الصين والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا بذل جهود حثيثة لدفع... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T14:40+0000

وقال وانغ يي، عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الصين: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تأمل الصين والولايات المتحدة في إنهاء هذا النزاع قريبا، وقد بذل الجانبان جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام"، حسبما نقل تلفزيون الصين المركزي.وفي السياق ذاته، دعا وانغ يي إلى مواصلة حل النزاعات بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، ودعا إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.وقال: "تدعو الصين الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة حل النزاعات، بما في ذلك الملف النووي، عبر المفاوضات، وتدعو إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت مع الحفاظ على وقف إطلاق النار".وأشار وانغ يي إلى أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة قد تكون كارثية على البلدين والعالم أجمع، بينما قد يحقق التعاون فوائد جمة.وأكدت روسيا مرارا استعدادها للسعي نحو حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتحديداالتهديدات التي تواجه أمنها القومي.لافروف: المطالب الأمريكية من الصين بالضغط على إيران بشأن فتح مضيق هرمز "لعبة مكشوفة"خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين

