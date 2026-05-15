وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن مستعدتان للقيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية
2026-05-15T14:40+0000
وقال وانغ يي، عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الصين: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تأمل الصين والولايات المتحدة في إنهاء هذا النزاع قريبا، وقد بذل الجانبان جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام"، حسبما نقل تلفزيون الصين المركزي.وفي السياق ذاته، دعا وانغ يي إلى مواصلة حل النزاعات بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، ودعا إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.وقال: "تدعو الصين الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة حل النزاعات، بما في ذلك الملف النووي، عبر المفاوضات، وتدعو إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت مع الحفاظ على وقف إطلاق النار".وأشار وانغ يي إلى أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة قد تكون كارثية على البلدين والعالم أجمع، بينما قد يحقق التعاون فوائد جمة.وأكدت روسيا مرارا استعدادها للسعي نحو حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتحديداالتهديدات التي تواجه أمنها القومي.
14:40 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 14:52 GMT 15.05.2026)
أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، عن أمل الصين والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا بذل جهود حثيثة لدفع المفاوضات.
وقال وانغ يي، عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الصين: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تأمل الصين والولايات المتحدة في إنهاء هذا النزاع قريبا، وقد بذل الجانبان جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام"، حسبما نقل تلفزيون الصين المركزي.
وأكد وانغ يي استعداد الصين والولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الحوار والمساهمة بشكل بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
وفي السياق ذاته، دعا وانغ يي إلى مواصلة حل النزاعات بين الولايات المتحدة وإيران
، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، ودعا إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.
وقال: "تدعو الصين الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة حل النزاعات
، بما في ذلك الملف النووي، عبر المفاوضات، وتدعو إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت مع الحفاظ على وقف إطلاق النار".
وتابع: "تبذل الصين جهودا حثيثة لتحقيق السلام ودعم المفاوضات، وستواصل دورها في تعزيز إنهاء الأعمال العدائية في أقرب وقت وإحلال السلام في الشرق الأوسط".
وأشار وانغ يي إلى أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة قد تكون كارثية على البلدين والعالم أجمع، بينما قد يحقق التعاون فوائد جمة.
وأكدت روسيا مرارا استعدادها للسعي نحو حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتحديداالتهديدات التي تواجه أمنها القومي.