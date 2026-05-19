دميترييف: الصين شريك استراتيجي لروسيا ومشاريعنا المشتركة تتجاوز 18 تريليون روبل

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: الصين شريك استراتيجي لروسيا ومشاريعنا المشتركة تتجاوز 18 تريليون روبل
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسييا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن...
دميترييف: الصين شريك استراتيجي لروسيا ومشاريعنا المشتركة تتجاوز 18 تريليون روبل

13:21 GMT 19.05.2026
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسييا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن الصين هي بلا شك أقوى شريك إستراتيجي لروسيا.
وقال دميترييف: "بتوجيهات من الرئيس الروسي، نعمل بنشاط على تطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع جميع الدول الرائدة. وفي هذا الصدد، تبرز الصين بلا شك كأقوى شريك استراتيجي لروسيا. فعلى سبيل المثال، تضم لجنة الاستثمار المشتركة بين روسيا والصين أكثر من 90 مشروعًا بقيمة 18 تريليون روبل".
وتابع: "تشمل هذه المشاريع قطاعات واسعة النطاق، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية. ونرى أن هناك بالفعل شراكة استثمارية شاملة بين روسيا والصين".
وأضاف: "وهنا، من الأهمية بمكان أن تمتلك روسيا عدداً من المزايا التنافسية القوية. لا تقتصر هذه المزايا على مواردنا التقليدية فحسب، فروسيا رائدة عالميًا في احتياطيات الموارد، بل تشمل أيضا، على سبيل المثال، قدرة روسيا على توفير أرخص طاقة للذكاء الاصطناعي في العالم. ولذلك، نتواصل مع شركاء صينيين بشأن مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. وهنا، يلعب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي دورًا بالغ الأهمية".
وأشار دميترييف إلى أن روسيا "استثمرت بالفعل في أكثر من 50 مشروعًا مشتركًا بين روسيا والصين. تشمل هذه المشاريع أول جسر سكك حديدية يربط بين البلدين، وتجسّد هذه المشاريع الخمسون كيفية الاستثمار في مختلف القطاعات بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، ما يسهم في خلق فرص عمل، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين".
وقال: "بالطبع، ضمن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، ندرس أيضًا العديد من المشاريع، بما فيها تلك التي تجمع بين الصين والولايات المتحدة. ونعتقد أنه في إطار شراكتنا مع الصين، يمكن تطوير عدد من المشاريع مع مستثمرين أمريكيين. وعليه، سيواصل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي استثماراته النشطة"، وأوضح أن "غدا سنعلن عن ثلاث شراكات جديدة مهمة".

ووفقا له، فإن "جدول الأعمال واسع النطاق، لكننا لم نغفل التعاون على مستوى الطلاب، إيمانًا منا بأنّ جيل الشباب هو من سيصنع مستقبلنا. وسندعم أيضًا برامج التبادل الطلابي بفعالية"، وقال: "التعاون بين الطلاب في روسيا والصين. سأتوجه اليوم مباشرةً إلى العديد من الطلاب الصينيين لحثّهم على المشاركة في التعاون الروسي الصيني".

وأضاف دميترييف: "نؤمن بأنّ التعاون الروسي الصيني من أكثر المجالات الواعدة والمثيرة للاهتمام بالنسبة للشباب، ولذلك سنوليه اهتمامًا بالغًا.
تتسم العلاقات الروسية الصينية بالتطور السريع، والإطار القانوني المتين، والهيكل التنظيمي المتنوع، والروابط الفعّالة عبر جميع الحدود.
يقوم فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين، في الفترة من 19 إلى 20 مايو/أيار، والتي تم تحديد موعدها لتتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمعاهدة الثنائية بشأن حسن الجوار والتعاون.
أقامت جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي علاقات دبلوماسية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1949. وكان الاتحاد السوفييتي أول دولة أجنبية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، اعترفت حكومة جمهورية الصين الشعبية بروسيا الاتحادية خلفًا قانونيًا للحقوق والالتزامات الدولية للاتحاد السوفييتي السابق، في 24 ديسمبر/كانون الأول 1991.

وتتجلى المبادئ الأساسية ومجالات التعاون الثنائي في معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في 16 يوليو/تموز 2001. ويعرّف الطرفان العلاقات الروسية الصينية الحديثة رسميًا بأنها "شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي يدخلان عهدًا جديدًا".
