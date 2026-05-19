بكين تستعد لاستقبال الرئيس الروسي... فيديو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/بكين-تستعد-لاستقبال-الرئيس-الروسي-فيديو-1113529029.html
بكين تستعد لاستقبال الرئيس الروسي... فيديو
سبوتنيك عربي
تستعد الصين، اليوم، لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم رفع الأعلام الروسية والصينية على طول الطرقات في العاصمة الصينية بكين. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وكان قد وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة مصوّرة إلى الشعب الصيني، أعلن فيها أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق.وقال بوتين: "أودّ أن أذكّركم بأنه قبل 25 عامًا، وقّعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، التي أرست أساسًا متينًا لتكوين تفاعل إستراتيجي حقيقي وشراكة شاملة، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا".يقوم فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 19 إلى 20 مايو/أيار، والتي تم تحديد موعدها لتتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمعاهدة الثنائية بشأن حسن الجوار والتعاون.حدد الرئيس الروسي المواضيع التي يعتزم مناقشتها مع الرئيس الصيني. ووفقًا للرئيس الروسي، ستشمل هذه المواضيع قضايا التعاون بين البلدين باعتباره عاملًا أساسيًا في استقرار العلاقات الدولية، وقضايا الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والطاقة البديلة، والتعاون في مجال الفضاء، والطاقة التقليدية. وأشار إلى أن روسيا والصين على أتم الاستعداد لخطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون في قطاع النفط والغاز، وأنه سيسعد بتوقيع الوثائق ذات الصلة خلال زيارته إلى الصين.كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وشي جين بينغ في حفل افتتاح "سنوات التعليم الروسية الصينية" للعام الدراسي 2026-2027.خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، سيتم توقيع نحو 40 وثيقة، وفقًا لما ذكره يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي. وأوضح أن هذه الوثائق ستغطي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والنقل والبناء والتعليم وغيرها.وسيضم الوفد المرافق للرئيس الروسي نواب رئيس الوزراء، وعددا من الوزراء، ورؤساء الشركات، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة العاملة في الصين.منذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيساً لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.ستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين. فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصفالرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
