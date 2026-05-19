بكين تستعد لاستقبال الرئيس الروسي... فيديو

سبوتنيك عربي

تستعد الصين، اليوم، لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم رفع الأعلام الروسية والصينية على طول الطرقات في العاصمة الصينية بكين. 19.05.2026, سبوتنيك عربي

وكان قد وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة مصوّرة إلى الشعب الصيني، أعلن فيها أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق.وقال بوتين: "أودّ أن أذكّركم بأنه قبل 25 عامًا، وقّعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، التي أرست أساسًا متينًا لتكوين تفاعل إستراتيجي حقيقي وشراكة شاملة، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا".يقوم فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 19 إلى 20 مايو/أيار، والتي تم تحديد موعدها لتتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمعاهدة الثنائية بشأن حسن الجوار والتعاون.حدد الرئيس الروسي المواضيع التي يعتزم مناقشتها مع الرئيس الصيني. ووفقًا للرئيس الروسي، ستشمل هذه المواضيع قضايا التعاون بين البلدين باعتباره عاملًا أساسيًا في استقرار العلاقات الدولية، وقضايا الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والطاقة البديلة، والتعاون في مجال الفضاء، والطاقة التقليدية. وأشار إلى أن روسيا والصين على أتم الاستعداد لخطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون في قطاع النفط والغاز، وأنه سيسعد بتوقيع الوثائق ذات الصلة خلال زيارته إلى الصين.كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وشي جين بينغ في حفل افتتاح "سنوات التعليم الروسية الصينية" للعام الدراسي 2026-2027.خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، سيتم توقيع نحو 40 وثيقة، وفقًا لما ذكره يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي. وأوضح أن هذه الوثائق ستغطي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والنقل والبناء والتعليم وغيرها.وسيضم الوفد المرافق للرئيس الروسي نواب رئيس الوزراء، وعددا من الوزراء، ورؤساء الشركات، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة العاملة في الصين.منذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيساً لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.ستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين. فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصفالرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"

