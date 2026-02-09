عربي
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
الكرملين: تفاهمات أنكوريج أساسية وقادرة على دفع عملية التسوية في أوكرانيا

09:43 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 10:12 GMT 09.02.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج أساسية وقادرة على دفع عملية التسوية في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "إن هذه التفاهمات تحديداً هي التي من شأنها أن تدفع عملية السلام قدماً وتُتيح تحقيق انفراجة".
وأوضح بيسكوف، معنى مصطلح "روح أنكوريج"، موضحًا أنها مجموعة من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول معنى عبارة "روح أنكوريج": في الواقع، تم التوصل إلى عدد من التفاهمات في أنكوريج، والتي طُرحت حتى قبل انعقادها، خلال زيارة السيد ويتكوف.
وأردف: "وبعد ذلك، أصبحت الحاجة إلى عقد قمة ملحة، لذا، فإن مجموعة التفاهمات التي تم التوصل إليها هي روح أنكوريج".
وأكد بيسكوف، أن الكرملين لا يرغب في الخوض علنًا في تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، وأن المناقشات يجب أن تُجرى خلف أبواب مغلقة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول نتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا: لا نرغب في الخوض في التفاصيل، ما زلنا مقتنعين بأن مصلحة الموقف تقتضي إجراء هذه المناقشات خلف أبواب مغلقة، وعدم اللجوء إلى أي دبلوماسية علنية واسعة النطاق في هذه الحالة.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا
