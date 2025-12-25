موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا
موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا
تابعنا عبر
نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تقريرًا نشرته وكالة "بلومبيرغ"، يزعم أن "موسكو تخطط للإصرار على إدخال تغييرات جوهرية لخطة السلام الأمريكية في أوكرانيا"، واصفة إياه بأنه "أخبار كاذبة".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام": "أخبار كاذبة. زعمت وكالة "بلومبيرغ" أن روسيا تعتزم الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية على النسخة الأخيرة من خطة السلام الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك فرض قيود إضافية على القوات المسلحة الأوكرانية. هذا ما نشرته "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصدر مقرّب من الكرملين".
وقالت: "هذه الوسيلة الإعلامية المزعومة لا تملك أي مصادر موثوقة قريبة من الكرملين، بل مصادر غير موثوقة فقط، وادعاء القرب من الكرملين، ليس إلا غطاءً لخبر زائف".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة
أمس, 20:20 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الوضع في أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على نتائج المناقشات في أنكوريدج.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا الاتحادية، مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.

وكان الكرملين، أكد في وقت سابق، أن موسكو ما تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.
خبير ينتقد خطة كييف للتسوية ويعتبرها غير واقعية
إعلام أوكراني ينشر مسودة مزعومة عن نظام كييف حول "مقترحات خطة السلام" في أوكرانيا
