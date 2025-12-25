https://sarabic.ae/20251225/موسكو-تنفي-التقارير-حول-إجراء-تعديلات-في-الخطة-الأمريكية-للتسوية-في-أوكرانيا-1108555824.html

موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا

موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تقريرًا نشرته وكالة "بلومبيرغ"، يزعم أن "موسكو تخطط للإصرار على إدخال تغييرات جوهرية لخطة السلام...

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام": "أخبار كاذبة. زعمت وكالة "بلومبيرغ" أن روسيا تعتزم الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية على النسخة الأخيرة من خطة السلام الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك فرض قيود إضافية على القوات المسلحة الأوكرانية. هذا ما نشرته "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصدر مقرّب من الكرملين".وقالت: "هذه الوسيلة الإعلامية المزعومة لا تملك أي مصادر موثوقة قريبة من الكرملين، بل مصادر غير موثوقة فقط، وادعاء القرب من الكرملين، ليس إلا غطاءً لخبر زائف".وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الوضع في أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على نتائج المناقشات في أنكوريدج.وكان الكرملين، أكد في وقت سابق، أن موسكو ما تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.خبير ينتقد خطة كييف للتسوية ويعتبرها غير واقعيةإعلام أوكراني ينشر مسودة مزعومة عن نظام كييف حول "مقترحات خطة السلام" في أوكرانيا

