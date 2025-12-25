https://sarabic.ae/20251225/موسكو-تنفي-التقارير-حول-إجراء-تعديلات-في-الخطة-الأمريكية-للتسوية-في-أوكرانيا-1108555824.html
موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا
موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا
نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تقريرًا نشرته وكالة "بلومبيرغ"، يزعم أن "موسكو تخطط للإصرار على إدخال تغييرات جوهرية لخطة السلام... 25.12.2025
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام": "أخبار كاذبة. زعمت وكالة "بلومبيرغ" أن روسيا تعتزم الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية على النسخة الأخيرة من خطة السلام الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك فرض قيود إضافية على القوات المسلحة الأوكرانية. هذا ما نشرته "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصدر مقرّب من الكرملين".وقالت: "هذه الوسيلة الإعلامية المزعومة لا تملك أي مصادر موثوقة قريبة من الكرملين، بل مصادر غير موثوقة فقط، وادعاء القرب من الكرملين، ليس إلا غطاءً لخبر زائف".وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الوضع في أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على نتائج المناقشات في أنكوريدج.وكان الكرملين، أكد في وقت سابق، أن موسكو ما تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.
https://sarabic.ae/20251224/الكرملين-المفاوضات-حول-أوكرانيا-ينبغي-أن-تجري-خلف-أبواب-مغلقة-1108534347.html
موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا
نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تقريرًا نشرته وكالة "بلومبيرغ"، يزعم أن "موسكو تخطط للإصرار على إدخال تغييرات جوهرية لخطة السلام الأمريكية في أوكرانيا"، واصفة إياه بأنه "أخبار كاذبة".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام": "أخبار كاذبة. زعمت وكالة "بلومبيرغ" أن روسيا تعتزم الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية على النسخة الأخيرة من خطة السلام الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك فرض قيود إضافية على القوات المسلحة الأوكرانية. هذا ما نشرته "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصدر مقرّب من الكرملين".
وقالت: "هذه الوسيلة الإعلامية المزعومة لا تملك أي مصادر موثوقة قريبة من الكرملين، بل مصادر غير موثوقة فقط، وادعاء القرب من الكرملين، ليس إلا غطاءً لخبر زائف".
وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الوضع في أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على نتائج المناقشات في أنكوريدج.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا الاتحادية، مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.
وكان الكرملين، أكد في وقت سابق، أن موسكو ما تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.