https://sarabic.ae/20251224/الكرملين-المفاوضات-حول-أوكرانيا-ينبغي-أن-تجري-خلف-أبواب-مغلقة-1108534347.html
الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة
الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يزال يعتقد بضرورة إجراء مفاوضات حل النزاع الأوكراني في جلسات مغلقة. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T20:20+0000
2025-12-24T20:20+0000
2025-12-24T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية ردا على طلب التعليق على تقرير لوسائل إعلام غربية التي أفادت أخيرا بأن روسيا تسعى لتعديل خطة التسوية التي لا تزال قيد النقاش بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين: "لن يكون هناك أي تعليق. ما زلنا نؤمن بضرورة إجراء جميع المفاوضات في جلسات مغلقة".وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، بأن روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت"، بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذا هو جوهر عملية التفاوض، وأودّ التأكيد مجددًا على أننا لا نرغب في إجراء المفاوضات عبر مكبرات الصوت".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الحديث الآن عن جدول زمني محتمل لتسوية الصراع في أوكرانيا، "لا طائل منه".ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.
https://sarabic.ae/20251215/الكرملين-روسيا-لا-ترغب-في-إجراء-مفاوضات-عبر-مكبرات-الصوت-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1108174743.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يزال يعتقد بضرورة إجراء مفاوضات حل النزاع الأوكراني في جلسات مغلقة.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية ردا على طلب التعليق على تقرير لوسائل إعلام غربية التي أفادت أخيرا بأن روسيا تسعى لتعديل خطة التسوية التي لا تزال قيد النقاش بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين: "لن يكون هناك أي تعليق. ما زلنا نؤمن بضرورة إجراء جميع المفاوضات في جلسات مغلقة".
وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، بأن روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت"، بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذا هو جوهر عملية التفاوض، وأودّ التأكيد مجددًا على أننا لا نرغب في إجراء المفاوضات عبر مكبرات الصوت
".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الحديث الآن عن جدول زمني محتمل لتسوية الصراع في أوكرانيا، "لا طائل منه".
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.