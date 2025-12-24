إعلام أوكراني ينشر مسودة مزعومة عن نظام كييف حول "مقترحات خطة السلام" في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251224/إعلام-أوكراني-ينشر-مسودة-مزعومة-عن-نظام-كييف-حول-مقترحات-خطة-السلام-في-أوكرانيا-1108516077.html
إعلام أوكراني ينشر مسودة مزعومة عن نظام كييف حول "مقترحات خطة السلام" في أوكرانيا
إعلام أوكراني ينشر مسودة مزعومة عن نظام كييف حول "مقترحات خطة السلام" في أوكرانيا
نقلت وسائل إعلام أوكرانية، ما ادعت أنه "مشروع مسودة خطة السلام"، التي أعدها نظام كييف، والتي تتم مناقشتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عارضت الكثير من... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T10:17+0000
2025-12-24T10:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099911055_0:649:1500:1493_1920x0_80_0_0_1dae72b52a3aa1873564d93bcdd0cb37.jpg
ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أبرز بنود الخطة المزعومة، التي تعارض في كثير من نقاطها المطالب الروسية:وبحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ28 على أربعة محاور عامة:الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تعد خطة طوارئ لتقويض جهود ترامب للسلام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251210/إعلام-ترامب-يناقش-خطة-السلام-في-أوكرانيا-مع-القادة-الأوروبيين-1108033580.html
إعلام أوكراني ينشر مسودة مزعومة عن نظام كييف حول "مقترحات خطة السلام" في أوكرانيا

نقلت وسائل إعلام أوكرانية، ما ادعت أنه "مشروع مسودة خطة السلام"، التي أعدها نظام كييف، والتي تتم مناقشتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عارضت الكثير من هذه البنود.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أبرز بنود الخطة المزعومة، التي تعارض في كثير من نقاطها المطالب الروسية:
كييف لا تريد سحب قواتها، لكنها تقترح على روسيا الانسحاب من مقاطعات دنيبروبتروفسك ونيكولايف وسومي وخاركوف.
لا يوجد أي بند حول الاعتراف ب جزيرة القرم وإقليم دونباس على أنهما أراض روسية.
لم يتم ذكر أي التزامات من أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف "الناتو" .
يمكن لكييف الحصول على ضمانات أمنية مثل المادة 5 من ميثاق "الناتو" من الحلف والدول الأوروبية.
ستقوم أوكرانيا بإجراء انتخابات، لكن دون تحديد موعد دقيق.
يتم اعتبار أوكرانيا دولة غير نووية.
كييف مستعدة للموافقة على إنشاء "المنطقة الاقتصادية الحرة" في إقليم الدونباس التي اقترحتها الولايات المتحدة فقط من خلال "إجراء استفتاء".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين
10 ديسمبر, 20:13 GMT

أما الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ28 على أربعة محاور عامة:
السلام في أوكرانيا.
الضمانات الأمنية.
الأمن في أوروبا.
العلاقات الأمريكية المستقبلية مع روسيا وأوكرانيا.
الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تعد خطة طوارئ لتقويض جهود ترامب للسلام في أوكرانيا
