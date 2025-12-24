https://sarabic.ae/20251224/إعلام-أوكراني-ينشر-مسودة-مزعومة-عن-نظام-كييف-حول-مقترحات-خطة-السلام-في-أوكرانيا-1108516077.html

إعلام أوكراني ينشر مسودة مزعومة عن نظام كييف حول "مقترحات خطة السلام" في أوكرانيا

إعلام أوكراني ينشر مسودة مزعومة عن نظام كييف حول "مقترحات خطة السلام" في أوكرانيا

نقلت وسائل إعلام أوكرانية، ما ادعت أنه "مشروع مسودة خطة السلام"، التي أعدها نظام كييف، والتي تتم مناقشتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عارضت الكثير من...

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أبرز بنود الخطة المزعومة، التي تعارض في كثير من نقاطها المطالب الروسية:وبحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ28 على أربعة محاور عامة:الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تعد خطة طوارئ لتقويض جهود ترامب للسلام في أوكرانيا

