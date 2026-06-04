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خبير من منتدى "سانت بطرسبرغ الاقتصادي": روسيا والهند قد تؤسسان مختبرا مشتركا للتقنيات غير المأهولة
خبير من منتدى "سانت بطرسبرغ الاقتصادي": روسيا والهند قد تؤسسان مختبرا مشتركا للتقنيات غير المأهولة
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس تحالف الأعمال الهندي في روسيا، سامي كوتواني، اليوم الخميس، بأن روسيا والهند قد تُؤسسان "ساحة اختبار" مشتركة للتقنيات غير المأهولة. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T10:37+0000
2026-06-04T10:37+0000
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وقال كوتواني، خلال جلسة على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بعنوان "كيف تصاغ الأعمال .. التعاون الدولي" كمحرك لمشاريع الريادة التكنولوجية العالمية واقتحام أسواق جديدة، إنه "من الضروري إنشاء بيئة اختبار خاصة بنا لاختبار التقنيات غير المأهولة، وأجهزة الاستشعار، والطائرات المسيّرة. ينبغي أن تكون هذه ساحة اختبار خاصة يمكننا استخدامها وتطبيقها بشكل مشترك في الهند".ولفت كوتواني إلى أن "البنية التحتية والتشريعات في الهند تناسب هذه الأغراض تماما"، مشيرا إلى أن الهند لا تعد "بيئة ممتازة للمشاريع التجريبية فحسب، بل إنها تمتلك أيضا كل ما يلزم للحصول على شهادات الأمن السيبراني، وإجراء عمليات التدقيق ذات الصلة، وتطبيق المعايير".وبيَّن أن روسيا تمتلك خبرة هندسية فائقة وأنظمة تحكم وإدارة متطورة، وكفاءات بشرية عالية. بالمقابل، تمتلك الهند الإمكانيات اللازمة، والقدرات الرقمية المتقدمة، وأحد أكبر برامج البنية التحتية.وأضاف رئيس تحالف الأعمال الهندي في روسيا، أنه "من خلال توحيد الجهود، يمكن للجانبين إنشاء منصات مشتركة ومشاريع تجريبية، فضلا عن الملكية الفكرية، وهو أمر بالغ الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الطائرات المسيّرة".ويذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعقد هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو الجاري، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260603/خبير-مصري-منتدى-سانت-بطرسبورغ-الاقتصادي-أحد-أهم-الأحداث-الاقتصادية-في-العالم-1114000431.html
https://sarabic.ae/20260604/الخارجية-الروسية-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-ليس-لأوروبا-أي-دور-في-مفاوضات-أوكرانيا-1114040031.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, الأخبار, العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا, حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, الأخبار, العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا, حصري

خبير من منتدى "سانت بطرسبرغ الاقتصادي": روسيا والهند قد تؤسسان مختبرا مشتركا للتقنيات غير المأهولة

10:37 GMT 04.06.2026
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© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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صرّح رئيس تحالف الأعمال الهندي في روسيا، سامي كوتواني، اليوم الخميس، بأن روسيا والهند قد تُؤسسان "ساحة اختبار" مشتركة للتقنيات غير المأهولة.
وقال كوتواني، خلال جلسة على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بعنوان "كيف تصاغ الأعمال .. التعاون الدولي" كمحرك لمشاريع الريادة التكنولوجية العالمية واقتحام أسواق جديدة، إنه "من الضروري إنشاء بيئة اختبار خاصة بنا لاختبار التقنيات غير المأهولة، وأجهزة الاستشعار، والطائرات المسيّرة. ينبغي أن تكون هذه ساحة اختبار خاصة يمكننا استخدامها وتطبيقها بشكل مشترك في الهند".
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ولفت كوتواني إلى أن "البنية التحتية والتشريعات في الهند تناسب هذه الأغراض تماما"، مشيرا إلى أن الهند لا تعد "بيئة ممتازة للمشاريع التجريبية فحسب، بل إنها تمتلك أيضا كل ما يلزم للحصول على شهادات الأمن السيبراني، وإجراء عمليات التدقيق ذات الصلة، وتطبيق المعايير".
وبيَّن أن روسيا تمتلك خبرة هندسية فائقة وأنظمة تحكم وإدارة متطورة، وكفاءات بشرية عالية. بالمقابل، تمتلك الهند الإمكانيات اللازمة، والقدرات الرقمية المتقدمة، وأحد أكبر برامج البنية التحتية.
وأضاف رئيس تحالف الأعمال الهندي في روسيا، أنه "من خلال توحيد الجهود، يمكن للجانبين إنشاء منصات مشتركة ومشاريع تجريبية، فضلا عن الملكية الفكرية، وهو أمر بالغ الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الطائرات المسيّرة".
ويذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعقد هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو الجاري، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.
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ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
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