"الإنتربول" يطيح بـ201 مشتبها في أكبر حملة سيبرانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" تنفيذ أكبر عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في تاريخها، وأسفرت عن اعتقال 201 مشتبه بهم في 13 دولة بمنطقة الشرق...

وذكرت المنظمة أن العملية التي تحمل اسم "عملية رمز"، نُفذت بين أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وفبراير/ شباط 2026، استهدفت شبكات التصيد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال الإلكتروني التي تسببت بخسائر مالية كبيرة في المنطقة.وشملت العملية التحقيق في البنية التحتية الرقمية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية وتعطيلها، إلى جانب تعقب المشتبه بهم والقبض عليهم ومنع وقوع هجمات جديدة مستقبلا.وبحسب بيان "الإنتربول"، فقد جرى خلال العملية تحديد 382 مشتبهًا إضافيًا، ومصادرة 53 خادمًا إلكترونيًا، فيما بلغ عدد الضحايا المتأثرين بالهجمات نحو 3867 شخصًا، كما تم تبادل ما يقارب 8 آلاف معلومة استخباراتية بين الدول المشاركة لدعم التحقيقات الجارية.وشاركت عدة شركات أمن سيبراني في العملية، بينها "كاسبيرسكي" و"غروب - آي بي" و"شادو سيرفر"، للمساعدة في تتبع الأنشطة الإلكترونية الخبيثة وتحديد الخوادم المخترقة.وشهدت العملية تنفيذ مداهمات وتحقيقات في عدة دول، إذ تمكنت السلطات الأردنية من كشف منصة تداول وهمية مرتبطة بعملية احتيال مالي، بينما عطلت السلطات العُمانية خادمًا إلكترونيًا مصابًا ببرمجيات خبيثة داخل منزل خاص.كما فككت السلطات الجزائرية موقعًا إلكترونيًا متخصصًا في خدمات التصيد الاحتيالي، في حين صادرت السلطات المغربية معدات وبيانات مصرفية مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني وأحالت عددًا من المتورطين إلى القضاء.وأكد مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في "الإنتربول"، نيل جيتون، أن العملية أثبتت فعالية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية، مشددًا على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء وشركاء القطاع الخاص لتعقب الشبكات الإجرامية الرقمية وتقديم المتورطين إلى العدالة.

