"الإنتربول" يطيح بـ201 مشتبها في أكبر حملة سيبرانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
"الإنتربول" يطيح بـ201 مشتبها في أكبر حملة سيبرانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
سلطنة عمان
أخبار الأردن
العالم
الأخبار
"الإنتربول" يطيح بـ201 مشتبها في أكبر حملة سيبرانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

12:36 GMT 23.05.2026
أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" تنفيذ أكبر عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في تاريخها، وأسفرت عن اعتقال 201 مشتبه بهم في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت المنظمة أن العملية التي تحمل اسم "عملية رمز"، نُفذت بين أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وفبراير/ شباط 2026، استهدفت شبكات التصيد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال الإلكتروني التي تسببت بخسائر مالية كبيرة في المنطقة.
وشملت العملية التحقيق في البنية التحتية الرقمية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية وتعطيلها، إلى جانب تعقب المشتبه بهم والقبض عليهم ومنع وقوع هجمات جديدة مستقبلا.
وبحسب بيان "الإنتربول"، فقد جرى خلال العملية تحديد 382 مشتبهًا إضافيًا، ومصادرة 53 خادمًا إلكترونيًا، فيما بلغ عدد الضحايا المتأثرين بالهجمات نحو 3867 شخصًا، كما تم تبادل ما يقارب 8 آلاف معلومة استخباراتية بين الدول المشاركة لدعم التحقيقات الجارية.
وشاركت عدة شركات أمن سيبراني في العملية، بينها "كاسبيرسكي" و"غروب - آي بي" و"شادو سيرفر"، للمساعدة في تتبع الأنشطة الإلكترونية الخبيثة وتحديد الخوادم المخترقة.
وشهدت العملية تنفيذ مداهمات وتحقيقات في عدة دول، إذ تمكنت السلطات الأردنية من كشف منصة تداول وهمية مرتبطة بعملية احتيال مالي، بينما عطلت السلطات العُمانية خادمًا إلكترونيًا مصابًا ببرمجيات خبيثة داخل منزل خاص.
كما فككت السلطات الجزائرية موقعًا إلكترونيًا متخصصًا في خدمات التصيد الاحتيالي، في حين صادرت السلطات المغربية معدات وبيانات مصرفية مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني وأحالت عددًا من المتورطين إلى القضاء.
وأكد مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في "الإنتربول"، نيل جيتون، أن العملية أثبتت فعالية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية، مشددًا على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء وشركاء القطاع الخاص لتعقب الشبكات الإجرامية الرقمية وتقديم المتورطين إلى العدالة.
