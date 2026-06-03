https://sarabic.ae/20260603/خبير-مصري-منتدى-سانت-بطرسبورغ-الاقتصادي-أحد-أهم-الأحداث-الاقتصادية-في-العالم-1114000431.html

خبير مصري: منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي أحد أهم الأحداث الاقتصادية في العالم

خبير مصري: منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي أحد أهم الأحداث الاقتصادية في العالم

سبوتنيك عربي

قال الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي المصري ورئيس مركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التي انطلقت... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T12:11+0000

2026-06-03T12:11+0000

2026-06-03T12:11+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة الواقع الاقتصادي الدولي والإقليمي وطبيعة المنافسة على هذين النطاقين.وأضاف رئيس مركز الفارابي أن المنتدى الذي يحظى برعاية الرئيس الروسي منذ عام 2006، يناقش في دورته الحالية آليات الاقتصاد الروسي والتحولات الهيكلية التي طرأت عليه، فضلًا عن بحث ملف الاقتصاد العالمي بين الواقع والتعاون، مشيرًا إلى أهمية الشعارات المرفوعة في هذه الدورة مثل "الطريق إلى مستقبل مستقر"، وغيرها من الشعارات الاقتصادية المهمة.ويرى غباشي أن المنتدى يكتسب زخمًا كبيرًا ويخلق شكلًا من أشكال التوازن في خريطة المؤتمرات الدولية الكبرى، ليكون موازيًا لمنتدى دافوس في سويسرا ومؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، لافتًا إلى مشاركة ممثلين عن 130 دولة أكدوا حضورهم الفاعل، واختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف في هذه النسخة، معتبرًا أن هذا الحضور الكبير يعطي للحدث ثقلًا إضافيًا.وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري