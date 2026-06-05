https://sarabic.ae/20260605/ترامب-يعرب-عن-اعتقاده-بقرب-تسوية-الصراع-الأوكراني-1114104868.html
ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني
ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن تسوية الصراع الأوكراني باتت قريبة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T19:35+0000
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وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه سيتم حله (الصراع الأوكراني). أعتقد أننا نقترب".وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، عن دهشته واستغرابه من موقف كييف التي تطالب بالحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه ترفض رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته كطرف ضامن لأي اتفاقيات محتملة بين موسكو وكييف، مفضلة البحث عن ضامنين داخل أوروبا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن تسوية الصراع الأوكراني باتت قريبة.
وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه سيتم حله (الصراع الأوكراني). أعتقد أننا نقترب".
كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ونائبه جيه دي فانس منخرطان في جهود تسوية الصراع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد إنهاءه.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، عن دهشته واستغرابه من موقف كييف التي تطالب بالحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه ترفض رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته كطرف ضامن لأي اتفاقيات محتملة بين موسكو وكييف، مفضلة البحث عن ضامنين داخل أوروبا.
وقال بوتين: "يشير كاتب (رسالة فلاديمير زيلينسكي) إلى عدم الحاجة للالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوراج. وعلاوة على ذلك، يرى ضرورة البحث عن ضامنين حقيقيين للاتفاقيات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، وأن يتم البحث عنهم في أوروبا. ربما وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد دائماً. لكن لماذا يرفضون منح هذه الصفة للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب؟ هذا أمر غير مفهوم تماماً بالنسبة لي. يريدون الحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة، لكنهم لسبب ما لا يريدون رؤية الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب كضامنين. هذا بالتأكيد يثير تساؤلات".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.