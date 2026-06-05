https://sarabic.ae/20260605/ترامب-يعرب-عن-اعتقاده-بقرب-تسوية-الصراع-الأوكراني-1114104868.html

ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني

ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن تسوية الصراع الأوكراني باتت قريبة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T19:35+0000

2026-06-05T19:35+0000

2026-06-05T19:35+0000

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وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه سيتم حله (الصراع الأوكراني). أعتقد أننا نقترب".وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، عن دهشته واستغرابه من موقف كييف التي تطالب بالحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه ترفض رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته كطرف ضامن لأي اتفاقيات محتملة بين موسكو وكييف، مفضلة البحث عن ضامنين داخل أوروبا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

https://sarabic.ae/20260605/مساعد-الرئيس-الروسي-الاتصالات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-مستمرة-لكن-لا-يمكن-الكشف-عن-تفاصيلها-1114103706.html

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