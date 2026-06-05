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ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني
ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن تسوية الصراع الأوكراني باتت قريبة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T19:35+0000
2026-06-05T19:35+0000
العالم
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روسيا
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وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه سيتم حله (الصراع الأوكراني). أعتقد أننا نقترب".وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، عن دهشته واستغرابه من موقف كييف التي تطالب بالحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه ترفض رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته كطرف ضامن لأي اتفاقيات محتملة بين موسكو وكييف، مفضلة البحث عن ضامنين داخل أوروبا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
https://sarabic.ae/20260605/مساعد-الرئيس-الروسي-الاتصالات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-مستمرة-لكن-لا-يمكن-الكشف-عن-تفاصيلها-1114103706.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني

19:35 GMT 05.06.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© REUTERS Kylie Cooper
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن تسوية الصراع الأوكراني باتت قريبة.
وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه سيتم حله (الصراع الأوكراني). أعتقد أننا نقترب".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ونائبه جيه دي فانس منخرطان في جهود تسوية الصراع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد إنهاءه.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، عن دهشته واستغرابه من موقف كييف التي تطالب بالحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه ترفض رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته كطرف ضامن لأي اتفاقيات محتملة بين موسكو وكييف، مفضلة البحث عن ضامنين داخل أوروبا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
مساعد الرئيس الروسي: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها
18:46 GMT

وقال بوتين: "يشير كاتب (رسالة فلاديمير زيلينسكي) إلى عدم الحاجة للالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوراج. وعلاوة على ذلك، يرى ضرورة البحث عن ضامنين حقيقيين للاتفاقيات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، وأن يتم البحث عنهم في أوروبا. ربما وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد دائماً. لكن لماذا يرفضون منح هذه الصفة للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب؟ هذا أمر غير مفهوم تماماً بالنسبة لي. يريدون الحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة، لكنهم لسبب ما لا يريدون رؤية الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب كضامنين. هذا بالتأكيد يثير تساؤلات".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
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