https://sarabic.ae/20260605/مساعد-الرئيس-الروسي-الاتصالات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-مستمرة-لكن-لا-يمكن-الكشف-عن-تفاصيلها-1114103706.html
مساعد الرئيس الروسي: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها
مساعد الرئيس الروسي: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها
سبوتنيك عربي
صرّح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T18:46+0000
2026-06-05T18:46+0000
2026-06-05T18:46+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الاتصالات مستمرة، ولا يمكنني الحديث عنها بتفصيل أكثر مما كان معروفًا سابقًا. الاتصالات قائمة، ويجري الحفاظ عليها".وقال أوشاكوف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، رداً على سؤال بشأن اتصالاته مع المفاوضين الأمريكيين: "أنا لا أعلن عن اتصالاتي مسبقاً، ولكنها قائمة بالفعل".ونقل رئيس لجنة الفنون الجميلة في الولايات المتحدة، رودني ميمز كوك جونيور، اليوم الجمعة، تحية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
https://sarabic.ae/20260605/الكرملين-الحوار-بشأن-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-متوقف-فعليا-1114100881.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b27f3eb9a108a632fdc0fd68cae16c4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
مساعد الرئيس الروسي: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها
صرّح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها.
وقال أوشاكوف للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الاتصالات مستمرة، ولا يمكنني الحديث عنها بتفصيل أكثر مما كان معروفًا سابقًا. الاتصالات قائمة، ويجري الحفاظ عليها".
وأضاف أوشاكوف، أنه يفضل عدم الإعلان عن اتصالاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الاتصالات قائمة بالفعل.
وقال أوشاكوف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، رداً على سؤال بشأن اتصالاته مع المفاوضين الأمريكيين: "أنا لا أعلن عن اتصالاتي مسبقاً، ولكنها قائمة بالفعل".
ونقل رئيس لجنة الفنون الجميلة في الولايات المتحدة، رودني ميمز كوك جونيور، اليوم الجمعة، تحية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال كوك خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "وبالطبع أود أن أنقل إليكم تحية من صديقكم العزيز الرئيس ترامب".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.