https://sarabic.ae/20260605/الكرملين-الحوار-بشأن-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-متوقف-فعليا-1114100881.html

الكرملين: الحوار بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا متوقف فعليا

الكرملين: الحوار بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا متوقف فعليا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الحوار الخاص بتسوية الصراع في أوكرانيا متوقف فعليًا في الوقت الراهن. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T18:24+0000

2026-06-05T18:24+0000

2026-06-05T18:45+0000

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "يتم الحفاظ على قنوات الحوار. لكن الحوار المرتبط أساسًا بتسوية الوضع في أوكرانيا متوقف حاليًا".وأكد بيسكوف، أن دعوة الرئيس الروسي بوتين لفلاديمير زيلينسكي لزيارة موسكو لا تزال سارية. وقال في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت دعوة زيلينسكي إلى موسكو لا تزال سارية: "بالتأكيد".كما صرّح بيسكوف، بأن الولايات المتحدة لا ترغب بمناقشة أي قضايا مع روسيا باستثناء التسوية الأوكرانية، وهو ما يتعارض مع موقف موسكو.وقال بيسكوف: "يتمثل الوضع الراهن بأن الجانب الأمريكي غير مستعد لمناقشة أي قضايا أخرى إلى حين التوصل إلى حل ودي. ونحن نعتقد أن هذا النهج خاطئ".وأضاف أن كييف تطلب عقد لقاءات، لكنها في الوقت نفسه ترتكب "جرائم مروعة"، مشيرًا إلى الهجوم على مدينة ستاروبيلسك، وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى: "ماذا يعني هذا؟ إنهم يطلبون لقاءات ويرتكبون مثل هذه الجرائم المروعة مثل قتل الأطفال".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي