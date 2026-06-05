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https://sarabic.ae/20260605/ترامب-إيران-تبقى-لديها-ما-بين-21-إلى-22-من-الصواريخ-1114106897.html
ترامب: إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من الصواريخ
ترامب: إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من الصواريخ
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21 و22 بالمئة من صواريخها، مشيرا إلى "تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة ومعظم... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T22:03+0000
2026-06-05T22:03+0000
دونالد ترامب
إيران
أخبار إيران
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وقال ترامب في مقابلة أجراها معه برنامج (ميت ذا برس) على شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية: "لديهم بعض الصواريخ، ولديهم بعض الطائرات المسيرة. أود أن أقول، من حيث النسبة المئوية، ربما 21-22 بالمئة من صواريخهم. إنها صواريخ كثيرة، لكنها ليست كما كانت في البداية عندما هاجمناهم".وأضاف: "تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة ومعظم منصات الإطلاق ومعظم مناطق تصنيع الصواريخ".وتابع: "إيران لم توقع اتفاقا لأنها قوية، لكن ليس أمامهم خيار سوى التوصل إلى اتفاق".من جانبه، صرح مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، الجمعة، بأن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا يبقى ضئيلاً"، لكنه حذر من أن استمرار الضغوط والحصار على إيران قد يدفع إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق استراتيجية تمتد من المحيط الهندي إلى باب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط.وأوضح رضائي، في مقابلة تلفزيونية، أن "المفاوضات بين طهران وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود"، معتبرًا أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوات لكسر حالة الجمود الحالية وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة بين البلدين.وأكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"نظام الهيمنة" يسعى باستمرار إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260605/مستشار-المرشد-الإيراني-المفاوضات-مع-واشنطن-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1114099804.html
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دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران
دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران

ترامب: إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من الصواريخ

22:03 GMT 05.06.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21 و22 بالمئة من صواريخها، مشيرا إلى "تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة ومعظم منصات الإطلاق ومعظم مناطق تصنيع الصواريخ"، على حد زعمه.
وقال ترامب في مقابلة أجراها معه برنامج (ميت ذا برس) على شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية: "لديهم بعض الصواريخ، ولديهم بعض الطائرات المسيرة. أود أن أقول، من حيث النسبة المئوية، ربما 21-22 بالمئة من صواريخهم. إنها صواريخ كثيرة، لكنها ليست كما كانت في البداية عندما هاجمناهم".
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
مستشار المرشد الإيراني: المفاوضات مع واشنطن وصلت إلى طريق مسدود
17:31 GMT
وأضاف: "تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة ومعظم منصات الإطلاق ومعظم مناطق تصنيع الصواريخ".
وتابع: "إيران لم توقع اتفاقا لأنها قوية، لكن ليس أمامهم خيار سوى التوصل إلى اتفاق".
من جانبه، صرح مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، الجمعة، بأن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا يبقى ضئيلاً"، لكنه حذر من أن استمرار الضغوط والحصار على إيران قد يدفع إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق استراتيجية تمتد من المحيط الهندي إلى باب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط.
وأوضح رضائي، في مقابلة تلفزيونية، أن "المفاوضات بين طهران وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود"، معتبرًا أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوات لكسر حالة الجمود الحالية وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة بين البلدين.
وأشار إلى أن "الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لا يمثل مبلغًا كبيرًا بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه يعد اختبارًا للثقة ينبغي على واشنطن اجتيازه إذا كانت جادة في تحسين العلاقات مع طهران".
وأكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"نظام الهيمنة" يسعى باستمرار إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم.
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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