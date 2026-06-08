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الإنسان والثقافة
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خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
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طرائف سبوتنيك
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نبض افريقيا
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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شؤون عسكرية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260608/إصابة-سائق-قطار-ومقتل-مساعده-في-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-على-خط-موسكو---سيمفيروبول-1114153298.html
إصابة سائق قطار ومقتل مساعده في هجوم بمسيرة أوكرانية على خط موسكو - سيمفيروبول
إصابة سائق قطار ومقتل مساعده في هجوم بمسيرة أوكرانية على خط موسكو - سيمفيروبول
سبوتنيك عربي
اعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة هاجمت قطار الركاب موسكو-سيمفيروبول، مما أدى إلى إصابة السائق ومقتل مساعده ،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T01:00+0000
2026-06-08T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية
قطار سريع
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وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "نتيجة ضربة مسيرة معادية لقطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق، وتوفي مساعد السائق، بينما لم يصب الركاب بأذى".وتستهدف القوات الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين.وردا على جرائم نظام كييف، تنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين وإصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20260607/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-95-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114133649.html
موسكو
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
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موسكو, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية, قطار سريع
موسكو, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية, قطار سريع

إصابة سائق قطار ومقتل مساعده في هجوم بمسيرة أوكرانية على خط موسكو - سيمفيروبول

01:00 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 01:45 GMT 08.06.2026)
© Sputnik . Владимир Федоренкоقطار موسكو - كالينينغراد
قطار موسكو - كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Владимир Федоренко
تابعنا عبر
اعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة هاجمت قطار الركاب موسكو-سيمفيروبول، مما أدى إلى إصابة السائق ومقتل مساعده ، بينما لم يصب أي من الركاب بأذى.

وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "نتيجة ضربة مسيرة معادية لقطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق، وتوفي مساعد السائق، بينما لم يصب الركاب بأذى".
وتستهدف القوات الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين.
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
أمس, 05:18 GMT
وردا على جرائم نظام كييف، تنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين وإصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.
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