https://sarabic.ae/20260608/إصابة-سائق-قطار-ومقتل-مساعده-في-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-على-خط-موسكو---سيمفيروبول-1114153298.html
إصابة سائق قطار ومقتل مساعده في هجوم بمسيرة أوكرانية على خط موسكو - سيمفيروبول
إصابة سائق قطار ومقتل مساعده في هجوم بمسيرة أوكرانية على خط موسكو - سيمفيروبول
سبوتنيك عربي
اعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة هاجمت قطار الركاب موسكو-سيمفيروبول، مما أدى إلى إصابة السائق ومقتل مساعده ،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T01:00+0000
2026-06-08T01:00+0000
2026-06-08T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "نتيجة ضربة مسيرة معادية لقطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق، وتوفي مساعد السائق، بينما لم يصب الركاب بأذى".وتستهدف القوات الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين.وردا على جرائم نظام كييف، تنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين وإصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20260607/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-95-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114133649.html
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موسكو, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية, قطار سريع
موسكو, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية, قطار سريع
إصابة سائق قطار ومقتل مساعده في هجوم بمسيرة أوكرانية على خط موسكو - سيمفيروبول
01:00 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 01:45 GMT 08.06.2026)
اعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة هاجمت قطار الركاب موسكو-سيمفيروبول، مما أدى إلى إصابة السائق ومقتل مساعده ، بينما لم يصب أي من الركاب بأذى.
وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "نتيجة ضربة مسيرة معادية لقطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق، وتوفي مساعد السائق، بينما لم يصب الركاب بأذى".
وتستهدف القوات الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ
بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين.
وردا على جرائم نظام كييف، تنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين وإصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.