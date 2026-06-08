https://sarabic.ae/20260608/موسكو-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-قطار-في-جمهورية-القرم-جريمة-حرب-1114167232.html

موسكو: هجوم القوات الأوكرانية على قطار في جمهورية القرم جريمة حرب

موسكو: هجوم القوات الأوكرانية على قطار في جمهورية القرم جريمة حرب

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تدين بشدة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت قطارات مدنية في جمهورية القرم، مؤكدةً أنها تشكل... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T13:48+0000

2026-06-08T13:48+0000

2026-06-08T13:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في ظل الإخفاقات والانسحابات المتكررة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، يواصل نظام كييف النازي الجديد اللجوء إلى تكتيكات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين الروس".وأكملت أن هجوما ليليا وقع في 4 يونيو، على قطار الضواحي "أزوفسكويه–كيرتش"، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين"، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات نفذت عمدا بقصد قتل المدنيين وتعطيل سير العمل في المناطق الروسية.ولفتت زاخاروفا إلى الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على قاطرة قطار ركاب بين موسكو وسيمفيروبول، ليل اليوم الاثنين.وبحسب البيان، أوضحت زاخاروفا أن نظام كييف، بهجومه على قطار ركاب في القرم، انتهك مجددا القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ، وقال: "بمهاجمته مدنيين مسالمين عزّل، انتهك نظام كييف مجددا القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجمات على البنية التحتية المدنية بشكل صارخ".وأكملت: "ندعو مجددا جميع الحكومات ذات السيادة والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الإعلام المستقلة إلى قول الحق بوضوح وإدانة الهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها كييف، والتي ارتُكبت في انتهاك صارخ لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني".وأكدت أن "الصمت يعد تسترا وتشجيعا للجرائم الدموية التي يرتكبها النازيون الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة هاجمت قطار الركاب موسكو-سيمفيروبول، ما أدى إلى إصابة السائق ومقتل مساعده، بينما لم يصب أي من الركاب بأذى.وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "نتيجة ضربة لطائرة مسيرة معادية على قطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق وتوفي مساعده، بينما لم يصب الركاب بأذى".

https://sarabic.ae/20260608/إصابة-سائق-قطار-ومقتل-مساعده-في-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-على-خط-موسكو---سيمفيروبول-1114153298.html

https://sarabic.ae/20260604/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-7-في-هجوم-على-سيمفيروبول-1114029601.html

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