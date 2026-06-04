https://sarabic.ae/20260604/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-7-في-هجوم-على-سيمفيروبول-1114029601.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في هجوم على سيمفيروبول- رئيس شبه جزيرة القرم
مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في هجوم على سيمفيروبول- رئيس شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فجر اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجوم أوكراني استهدف مباني غير سكنية في سيمفيروبول. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T00:30+0000
2026-06-04T00:30+0000
2026-06-04T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083520115_0:95:2951:1755_1920x0_80_0_0_1af9a0eb1716eee9260e8f4dae343338.jpg
وكتب أكسيونوف، في منشور عبر "تليغرام": "نتيجة لضربة معادية استهدفت مباني غير سكنية في سيمفيروبول، تشير البيانات الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين".وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث.وتابع: "أتقدم بخالص التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20260506/الخارجية-الروسية-حول-هجمات-كييف-على-القرم-أعمال-إرهابية-تصاعدت-وتيرتها-قبيل-عيد-النصر-1113156246.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083520115_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_c304390d158a633fccdb369f47be4463.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في هجوم على سيمفيروبول- رئيس شبه جزيرة القرم
00:30 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 05:30 GMT 04.06.2026)
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فجر اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجوم أوكراني استهدف مباني غير سكنية في سيمفيروبول.
وكتب أكسيونوف، في منشور عبر "تليغرام": "نتيجة لضربة معادية استهدفت مباني غير سكنية في سيمفيروبول، تشير البيانات الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين".
وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث.
وتابع: "أتقدم بخالص التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ
.