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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260604/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-7-في-هجوم-على-سيمفيروبول-1114029601.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في هجوم على سيمفيروبول- رئيس شبه جزيرة القرم
مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في هجوم على سيمفيروبول- رئيس شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فجر اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجوم أوكراني استهدف مباني غير سكنية في سيمفيروبول. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T00:30+0000
2026-06-04T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكتب أكسيونوف، في منشور عبر "تليغرام": "نتيجة لضربة معادية استهدفت مباني غير سكنية في سيمفيروبول، تشير البيانات الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين".وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث.وتابع: "أتقدم بخالص التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20260506/الخارجية-الروسية-حول-هجمات-كييف-على-القرم-أعمال-إرهابية-تصاعدت-وتيرتها-قبيل-عيد-النصر-1113156246.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في هجوم على سيمفيروبول- رئيس شبه جزيرة القرم

00:30 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 05:30 GMT 04.06.2026)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورأشجار متساقطة في مدينة سيمفيروبول. تحذير بوجود العواصف ساري المفعول في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم بأكملها. ونتيجة لعاصفة قوية ضربت المنطقة، بقي 498 ألف من سكان شبه الجزيرة بدون كهرباء.
أشجار متساقطة في مدينة سيمفيروبول. تحذير بوجود العواصف ساري المفعول في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم بأكملها. ونتيجة لعاصفة قوية ضربت المنطقة، بقي 498 ألف من سكان شبه الجزيرة بدون كهرباء. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فجر اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجوم أوكراني استهدف مباني غير سكنية في سيمفيروبول.
وكتب أكسيونوف، في منشور عبر "تليغرام": "نتيجة لضربة معادية استهدفت مباني غير سكنية في سيمفيروبول، تشير البيانات الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
الخارجية الروسية حول هجمات كييف على القرم: أعمال إرهابية تصاعدت وتيرتها قبيل عيد النصر
6 مايو, 08:23 GMT
وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث.
وتابع: "أتقدم بخالص التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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