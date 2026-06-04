https://sarabic.ae/20260604/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-7-في-هجوم-على-سيمفيروبول-1114029601.html

مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في هجوم على سيمفيروبول- رئيس شبه جزيرة القرم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في هجوم على سيمفيروبول- رئيس شبه جزيرة القرم

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فجر اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجوم أوكراني استهدف مباني غير سكنية في سيمفيروبول. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T00:30+0000

2026-06-04T00:30+0000

2026-06-04T05:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

جمهورية القرم الروسية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وكتب أكسيونوف، في منشور عبر "تليغرام": "نتيجة لضربة معادية استهدفت مباني غير سكنية في سيمفيروبول، تشير البيانات الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين".وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث.وتابع: "أتقدم بخالص التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

https://sarabic.ae/20260506/الخارجية-الروسية-حول-هجمات-كييف-على-القرم-أعمال-إرهابية-تصاعدت-وتيرتها-قبيل-عيد-النصر-1113156246.html

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