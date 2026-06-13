https://sarabic.ae/20260613/العاهل-البحريني-يبعث-برقية-تهنئة-للرئيس-بوتين-بمناسبة-يوم-روسيا-متمنيا-مزيدا-من-التقدم-والازدهار---1114313299.html
عاهل البحرين يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بوتين بمناسبة "يوم روسيا" متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار
عاهل البحرين يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بوتين بمناسبة "يوم روسيا" متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار
سبوتنيك عربي
أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة "يوم روسيا"، متمنيًا للشعب الروسي مزيدًا من التقدم... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".وتابعت الوكالة: "أشاد العاهل البحريني بالعلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف مسارات العمل والتنسيق المتبادل بينهما في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهم".ويُكرّم الرئيس الروسي تقليديًا في "يوم روسيا"، نخبة من الشخصيات الروسية البارزة تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الآداب والفنون، حقوق الإنسان، والأعمال الإنسانية والخيرية.وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه اسم "يوم روسيا".تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
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عاهل البحرين يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بوتين بمناسبة "يوم روسيا" متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار
10:42 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 10:52 GMT 13.06.2026)
أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة "يوم روسيا"، متمنيًا للشعب الروسي مزيدًا من التقدم والازدهار.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".
وأعرب آل خليفة عن "أطيب تهانيه وتمنياته لفخامة الرئيس الروسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار".
وتابعت الوكالة: "أشاد العاهل البحريني بالعلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف مسارات العمل والتنسيق المتبادل بينهما في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهم".
وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة البحرينية أن "الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، بعث برقيتي تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإلى رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، بمناسبة "يوم روسيا".
ويُكرّم الرئيس الروسي تقليديًا في "يوم روسيا"، نخبة من الشخصيات الروسية البارزة تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الآداب والفنون، حقوق الإنسان، والأعمال الإنسانية والخيرية.
وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه اسم "يوم روسيا".