عاهل البحرين يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بوتين بمناسبة "يوم روسيا" متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:30 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
استثمارٌ صينيّ في "الذهب الأخضر" اللبنانيّ… وأيُ شواطئ عامّة صالحة للسباحة ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260613/العاهل-البحريني-يبعث-برقية-تهنئة-للرئيس-بوتين-بمناسبة-يوم-روسيا-متمنيا-مزيدا-من-التقدم-والازدهار---1114313299.html
عاهل البحرين يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بوتين بمناسبة "يوم روسيا" متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار
عاهل البحرين يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بوتين بمناسبة "يوم روسيا" متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار
سبوتنيك عربي
أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة "يوم روسيا"، متمنيًا للشعب الروسي مزيدًا من التقدم... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T10:42+0000
2026-06-13T10:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/52/1020085252_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_6952a430212047c167b9b7a3f2cc6bc9.jpg
وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".وتابعت الوكالة: "أشاد العاهل البحريني بالعلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف مسارات العمل والتنسيق المتبادل بينهما في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهم".ويُكرّم الرئيس الروسي تقليديًا في "يوم روسيا"، نخبة من الشخصيات الروسية البارزة تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الآداب والفنون، حقوق الإنسان، والأعمال الإنسانية والخيرية.وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه اسم "يوم روسيا".تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
https://sarabic.ae/20260612/1114291874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/52/1020085252_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_843c6c8268daccb3f4a622d3a4866fff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

عاهل البحرين يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بوتين بمناسبة "يوم روسيا" متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار

10:42 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 10:52 GMT 13.06.2026)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة "يوم روسيا"، متمنيًا للشعب الروسي مزيدًا من التقدم والازدهار.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

وأعرب آل خليفة عن "أطيب تهانيه وتمنياته لفخامة الرئيس الروسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار".

وتابعت الوكالة: "أشاد العاهل البحريني بالعلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف مسارات العمل والتنسيق المتبادل بينهما في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهم".

وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة البحرينية أن "الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، بعث برقيتي تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإلى رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، بمناسبة "يوم روسيا".

Празднование Дня России - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
وسائط متعددة
ألوان العلم الروسي تزين مدن البلاد احتفالا بـ"يوم روسيا"
أمس, 12:03 GMT
ويُكرّم الرئيس الروسي تقليديًا في "يوم روسيا"، نخبة من الشخصيات الروسية البارزة تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الآداب والفنون، حقوق الإنسان، والأعمال الإنسانية والخيرية.
وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه اسم "يوم روسيا".
تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала