ألوان العلم الروسي تزين مدن البلاد احتفالا بـ"يوم روسيا"

يحتفل الروس في 12 يونيو/ حزيران من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني، وقد اختار لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة مميزة من الصور.