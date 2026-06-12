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ألوان العلم الروسي تزين مدن البلاد احتفالا بـ"يوم روسيا"
ألوان العلم الروسي تزين مدن البلاد احتفالا بـ"يوم روسيا"
سبوتنيك عربي
يحتفل الروس في 12 يونيو/ حزيران من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني، وقد اختار لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة مميزة من الصور. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T12:03+0000
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ألبومات
روسيا
يوم روسيا
رفع العلم الروسي
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фото, صور, ألبومات, روسيا, يوم روسيا, رفع العلم الروسي
фото, صور, ألبومات, روسيا, يوم روسيا, رفع العلم الروسي
ألوان العلم الروسي تزين مدن البلاد احتفالا بـ"يوم روسيا"
12:03 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 16:18 GMT 12.06.2026)
يحتفل الروس في 12 يونيو/ حزيران من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني، وقد اختار لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة مميزة من الصور.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
فرقة من فوج كوبان القوزاقي وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 خلال مراسم رفع العلم الوطني، التي تزامنت مع يوم روسيا.
فرقة من فوج كوبان القوزاقي وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 خلال مراسم رفع العلم الوطني، التي تزامنت مع يوم روسيا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في مهرجان "هذه_روسيا"، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.
مشاركون في مهرجان "هذه_روسيا"، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
بحارة من سفينة التدريب الشراعية "بيما سوتشي" التابعة للبحرية الإندونيسية يقدمون عروضًا في احتفالات يوم روسيا في ساحة مقاتلي الثورة في فلاديفوستوك.
بحارة من سفينة التدريب الشراعية "بيما سوتشي" التابعة للبحرية الإندونيسية يقدمون عروضًا في احتفالات يوم روسيا في ساحة مقاتلي الثورة في فلاديفوستوك.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
جوقة كوبان القوزاقية تقدم عروضًا في احتفالات يوم روسيا في كراسنودار.
جوقة كوبان القوزاقية تقدم عروضًا في احتفالات يوم روسيا في كراسنودار.
احتفالات يوم روسيا في ساحة "مقاتلي الثورة" في فلاديفوستوك.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في مهرجان "هذه_روسيا"، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.
مشاركون في مهرجان "هذه_روسيا"، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.
مجموعة أخرى من المشاركين.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
احتفالات يوم روسيا في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك.
احتفالات يوم روسيا في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
عرض "صداقة الأمم" خلال احتفالات يوم روسيا في ساحة الكرملين في قازان.
عرض "صداقة الأمم" خلال احتفالات يوم روسيا في ساحة الكرملين في قازان.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
رفع العلم الوطني الروسي في الساحة الرئيسية لكراسنودار ضمن احتفالات يوم روسيا.
رفع العلم الوطني الروسي في الساحة الرئيسية لكراسنودار ضمن احتفالات يوم روسيا.