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سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
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الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
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نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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عرب بوينت بودكاست
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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ملفات ساخنة
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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
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طرائف سبوتنيك
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ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
17:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260612/1114291874.html
ألوان العلم الروسي تزين مدن البلاد احتفالا بـ"يوم روسيا"
ألوان العلم الروسي تزين مدن البلاد احتفالا بـ"يوم روسيا"
سبوتنيك عربي
يحتفل الروس في 12 يونيو/ حزيران من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني، وقد اختار لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة مميزة من الصور. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
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ألبومات
روسيا
يوم روسيا
رفع العلم الروسي
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фото, صور, ألبومات, روسيا, يوم روسيا, رفع العلم الروسي
фото, صور, ألبومات, روسيا, يوم روسيا, رفع العلم الروسي

ألوان العلم الروسي تزين مدن البلاد احتفالا بـ"يوم روسيا"

12:03 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 16:18 GMT 12.06.2026)
تابعنا عبر
يحتفل الروس في 12 يونيو/ حزيران من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني، وقد اختار لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة مميزة من الصور.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة من فوج كوبان القوزاقي وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 خلال مراسم رفع العلم الوطني، التي تزامنت مع يوم روسيا.

فرقة من فوج كوبان القوزاقي وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 خلال مراسم رفع العلم الوطني، التي تزامنت مع يوم روسيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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فرقة من فوج كوبان القوزاقي وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 خلال مراسم رفع العلم الوطني، التي تزامنت مع يوم روسيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان "هذه_روسيا"، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.

مشاركون في مهرجان &quot;هذه_روسيا&quot;، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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مشاركون في مهرجان "هذه_روسيا"، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.

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بحارة من سفينة التدريب الشراعية "بيما سوتشي" التابعة للبحرية الإندونيسية يقدمون عروضًا في احتفالات يوم روسيا في ساحة مقاتلي الثورة في فلاديفوستوك.

بحارة من سفينة التدريب الشراعية &quot;بيما سوتشي&quot; التابعة للبحرية الإندونيسية يقدمون عروضًا في احتفالات يوم روسيا في ساحة مقاتلي الثورة في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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بحارة من سفينة التدريب الشراعية "بيما سوتشي" التابعة للبحرية الإندونيسية يقدمون عروضًا في احتفالات يوم روسيا في ساحة مقاتلي الثورة في فلاديفوستوك.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

جوقة كوبان القوزاقية تقدم عروضًا في احتفالات يوم روسيا في كراسنودار.

جوقة كوبان القوزاقية تقدم عروضًا في احتفالات يوم روسيا في كراسنودار. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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جوقة كوبان القوزاقية تقدم عروضًا في احتفالات يوم روسيا في كراسنودار.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

احتفالات يوم روسيا في ساحة "مقاتلي الثورة" في فلاديفوستوك.

احتفالات يوم روسيا في ساحة &quot;مقاتلي الثورة&quot; في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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احتفالات يوم روسيا في ساحة "مقاتلي الثورة" في فلاديفوستوك.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان "هذه_روسيا"، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.

مشاركون في مهرجان &quot;هذه_روسيا&quot;، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان "هذه_روسيا"، الذي أقيم بالتزامن مع يوم روسيا، على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة أخرى من المشاركين.

مجموعة أخرى من المشاركين. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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مجموعة أخرى من المشاركين.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

احتفالات يوم روسيا في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك.

احتفالات يوم روسيا في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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احتفالات يوم روسيا في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

عرض "صداقة الأمم" خلال احتفالات يوم روسيا في ساحة الكرملين في قازان.

عرض &quot;صداقة الأمم&quot; خلال احتفالات يوم روسيا في ساحة الكرملين في قازان. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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عرض "صداقة الأمم" خلال احتفالات يوم روسيا في ساحة الكرملين في قازان.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

رفع العلم الوطني الروسي في الساحة الرئيسية لكراسنودار ضمن احتفالات يوم روسيا.

رفع العلم الوطني الروسي في الساحة الرئيسية لكراسنودار ضمن احتفالات يوم روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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رفع العلم الوطني الروسي في الساحة الرئيسية لكراسنودار ضمن احتفالات يوم روسيا.

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