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نبض افريقيا
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رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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عرب بوينت بودكاست
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16:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
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https://sarabic.ae/20260612/تهنئة-من-الفضاء-رواد-روس-يحتفلون-بـيوم-روسيا-من-على-متن-المحطة-الفضائية-1114287281.html
تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
سبوتنيك عربي
وجّه كل من رواد الفضاء الروس سيرغي كود سفيرتشكوف، وسيرغي ميكايف، وأندريه فيديايف، في رسالة مصورة، تهانهيم من على متن المحطة الفضائية، بمناسبة "يوم روسيا". 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T11:57+0000
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وقالوا خلال رسالة مصورة: "من هنا في الفضاء يتضح بشكل خاص مدى جمال وطننا وقوته واتساعه. وتكمن قوة روسيا في وحدتها، وفي الناس الذين يعيشون فيها ويربّون أبناءهم ويعملون ويبنون مستقبلهم".وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا"، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية في البلاد.
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فيديو, نادي الفيديو
فيديو, نادي الفيديو

تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية

11:57 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 12:12 GMT 12.06.2026)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في يوم العلم الوطني لروسيا
علم روسيا في يوم العلم الوطني لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وجّه كل من رواد الفضاء الروس سيرغي كود سفيرتشكوف، وسيرغي ميكايف، وأندريه فيديايف، في رسالة مصورة، تهانهيم من على متن المحطة الفضائية، بمناسبة "يوم روسيا".
وقالوا خلال رسالة مصورة: "من هنا في الفضاء يتضح بشكل خاص مدى جمال وطننا وقوته واتساعه. وتكمن قوة روسيا في وحدتها، وفي الناس الذين يعيشون فيها ويربّون أبناءهم ويعملون ويبنون مستقبلهم".
وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا"، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية في البلاد.
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