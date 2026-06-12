https://sarabic.ae/20260612/تهنئة-من-الفضاء-رواد-روس-يحتفلون-بـيوم-روسيا-من-على-متن-المحطة-الفضائية-1114287281.html
تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
سبوتنيك عربي
وجّه كل من رواد الفضاء الروس سيرغي كود سفيرتشكوف، وسيرغي ميكايف، وأندريه فيديايف، في رسالة مصورة، تهانهيم من على متن المحطة الفضائية، بمناسبة "يوم روسيا". 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T11:57+0000
2026-06-12T11:57+0000
2026-06-12T12:12+0000
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وقالوا خلال رسالة مصورة: "من هنا في الفضاء يتضح بشكل خاص مدى جمال وطننا وقوته واتساعه. وتكمن قوة روسيا في وحدتها، وفي الناس الذين يعيشون فيها ويربّون أبناءهم ويعملون ويبنون مستقبلهم".وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا"، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية في البلاد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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فيديو, نادي الفيديو
تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
11:57 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 12:12 GMT 12.06.2026)
وجّه كل من رواد الفضاء الروس سيرغي كود سفيرتشكوف، وسيرغي ميكايف، وأندريه فيديايف، في رسالة مصورة، تهانهيم من على متن المحطة الفضائية، بمناسبة "يوم روسيا".
وقالوا خلال رسالة مصورة: "من هنا في الفضاء يتضح بشكل خاص مدى جمال وطننا وقوته واتساعه. وتكمن قوة روسيا في وحدتها، وفي الناس الذين يعيشون فيها ويربّون أبناءهم ويعملون ويبنون مستقبلهم".
وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا"، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية في البلاد.