عراقجي: طلبات "البنتاغون" المالية تضر الاقتصاد الأمريكي
19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T10:30+0000
https://sarabic.ae/20260319/إعلام-ترامب-يدرس-إرسال-تعزيزات-عسكرية-مع-احتمال-دخول-حرب-إيران-مرحلة-جديدة-1111649750.html
10:24 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 10:30 GMT 19.03.2026)
يرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن البنتاغون سيطلب المزيد من المال لمواصلة شن الحرب ضد إيران، والمبلغ المطلوب هو 200 مليار دولار، ما يشكل مجرد غيض من فيض.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين كبار، بأن البنتاغون طلب من البيت الأبيض موافقة التمويل الإضافي، من قبل الكونغرس الأمريكي، لمواصلة شن العمليات القتالية ضد إيران.
وقال عراقجي عبر منصة "إكس": "مبلغ 200 مليار دولار هو مجرد غيض من فيض. ويستطيع الأمريكيون العاديون أن يشكروا بنيامين نتنياهو وأتباعه في الكونغرس على الضريبة الأخرى "إسرائيل أولا"، التي ستضر بالاقتصاد الأمريكي فورا".
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، لكنه أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.