تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260319/إيران-تشكو-البحرين-في-الأمم-المتحدة-وتطالبها-بدفع-تعويضات-فورية-1111659872.html
إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالبها بدفع تعويضات فورية
إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالبها بدفع تعويضات فورية
سبوتنيك عربي
وجهت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، حمّل فيها البحرين مسؤولية الهجمات التي شنت ضد إيران، من... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T09:57+0000
2026-03-19T09:57+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أشار، في رسالته، إلى أن "استخدام أراضي البحرين منذ بدء العدوان العسكري غير القانوني على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وكذلك بعض الدول المجاورة، يعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، وقد أُبلغت البحرين مسبقاً بذلك ونُشرت الوثائق المتعلقة به رسمياً في مجلس الأمن".وأوضح السفير الإيراني أن "هذا الوضع أسفر عن استهداف آلاف المدنيين والأعيان المدنية في إيران"، معتبرًا أي قواعد أو منشآت عسكرية للمعتدين تستخدم لشن هجمات ضد الأراضي الإيرانية أهدافاً عسكرية مشروعة.وأكد إيرواني حق إيران في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتناسبة لحماية أراضيها وسكانها، كما أكد التزام إيران الدائم بمبدأ حسن الجوار مع دول الخليج.لكنه شدد على أن "البحرين لم تلتزم بهذا المبدأ، وسمحت باستخدام أراضيها في تنفيذ هجمات مستمرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محملاً المملكة المسؤولية الدولية ومطالباً بتعويضات عن الخسائر المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الأعمال".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8591d34f6f9e83c72cd111ec09b6f112.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالبها بدفع تعويضات فورية

09:57 GMT 19.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
وجهت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، حمّل فيها البحرين مسؤولية الهجمات التي شنت ضد إيران، من أراضيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أشار، في رسالته، إلى أن "استخدام أراضي البحرين منذ بدء العدوان العسكري غير القانوني على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وكذلك بعض الدول المجاورة، يعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، وقد أُبلغت البحرين مسبقاً بذلك ونُشرت الوثائق المتعلقة به رسمياً في مجلس الأمن".
وأوضح السفير الإيراني أن "هذا الوضع أسفر عن استهداف آلاف المدنيين والأعيان المدنية في إيران"، معتبرًا أي قواعد أو منشآت عسكرية للمعتدين تستخدم لشن هجمات ضد الأراضي الإيرانية أهدافاً عسكرية مشروعة.
وأكد إيرواني حق إيران في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتناسبة لحماية أراضيها وسكانها، كما أكد التزام إيران الدائم بمبدأ حسن الجوار مع دول الخليج.
لكنه شدد على أن "البحرين لم تلتزم بهذا المبدأ، وسمحت باستخدام أراضيها في تنفيذ هجمات مستمرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محملاً المملكة المسؤولية الدولية ومطالباً بتعويضات عن الخسائر المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الأعمال".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
