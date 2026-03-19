"رأس لفان" القطرية تحت النار.. لماذا يهدد استهدافها أمن الطاقة العالمي؟

19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T09:31+0000

تستمد مدينة "رأس لفان" مكانتها الإستراتيجية من دورها كمركز رئيسي لمعالجة وتصدير غاز حقل الشمال، الذي يعد أكبر حقل غاز طبيعي غير مصاحب على مستوى العالم. ومع دخول المنطقة دوامة من التصعيد العسكري المباشر، واستهداف "رأس لفان" بعد الهجوم الذي طال حقل "بارس الجنوبي" الإيراني؛ ينتقل الصراع الإقليمي إلى قلب منشآت الطاقة، واضعًا إمدادات الغاز العالمية على حافة خطر حقيقي، خصوصا بعد وقف إنتاج الغاز المسال القطري منذ 2 مارس/آذار 2026 وإعلان القوة القاهرة.مدينة "رأس لفان".. عصب إنتاج الغاز القطريتجسّد مدينة "رأس لفان" الصناعية جوهر قصة النجاح القطري في قطاع الغاز، فهي تمثّل "الرئة الحيوية" التي يتنفّس من خلالها حقل الشمال أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، المكتشف عام 1971 والذي بدأ استغلاله التجاري الفعلي وتصديره خلال تسعينيات القرن الماضي.ومع تأسيس المدينة في تلك الحقبة، تحولت المدينة إلى مجمع عالمي يضم سلسلة من المشروعات العملاقة للغاز المسال، وتتوزع القدرة الإنتاجية على 3 قطاعات، وهي:ميناء رأس لفان.. "رئة" الطاقة العالميةفي خضم التوترات الجيوسياسية الراهنة، يبرز ميناء مدينة رأس لفان الصناعية كشريان حيوي لا بديل عنه في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية. ويمتد هذا الميناء على مساحة 56 كيلومترا مربعا، متصلا ارتباطا مباشرا بحقل الشمال الواقع على بعد 67 كيلومترا فقط.مصفاة لفان.. أحد أكبر منشآت معالجة المكثفات عالمياتتجاوز أهمية مدينة رأس لفان حدود إسالة الغاز وتصديره، لتمتد إلى تكرير ومعالجة المكثفات النفطية، حيث تحتضن المدينة مصفاة لفان التي أنشئت عام 2006، كركيزة أساسية في رؤية قطر لتعظيم القيمة المضافة من موارد حقل الشمال.أكبر مصنع لإنتاج الهيليوم في العالمتمتد أهمية مدينة "رأس لفان" لتشمل الصناعات التقنية والطبية الدقيقة؛ إذ تحتضن أكبر مجمع لإنتاج الهيليوم في العالم، الذي يمنح الدوحة حصة تبلغ 35% من الإنتاج العالمي، وفقًا لبيانات شركة قطر للطاقة.مجمع رأس لفان للبتروكيماوياتوسيرفع المشروع إنتاج قطر من البوليمر المحلي من 2.6 مليون إلى 4 ملايين طن سنويًا، ليصل إجمالي إنتاج البلاد من البتروكيماويات إلى قرابة 14 مليون طن سنويًا بحلول أواخر عام 2026.دميترييف: حريق منطقة رأس لفان في قطر "كارثي" للاتحاد الأوروبيترامب: لم نعلم بالهجوم على حقل "بارس" الإيراني وإسرائيل لن تشن هجمات أخرى عليه

