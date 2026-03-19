تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
"رأس لفان" القطرية تحت النار.. لماذا يهدد استهدافها أمن الطاقة العالمي؟
تتصدّر مدينة رأس لفان الصناعية الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال الدوحة، المشهد الاقتصادي القطري، وتشكل في الوقت ذاته الركيزة الأساسية لأمن الطاقة العالمي، إذ... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
تستمد مدينة "رأس لفان" مكانتها الإستراتيجية من دورها كمركز رئيسي لمعالجة وتصدير غاز حقل الشمال، الذي يعد أكبر حقل غاز طبيعي غير مصاحب على مستوى العالم. ومع دخول المنطقة دوامة من التصعيد العسكري المباشر، واستهداف "رأس لفان" بعد الهجوم الذي طال حقل "بارس الجنوبي" الإيراني؛ ينتقل الصراع الإقليمي إلى قلب منشآت الطاقة، واضعًا إمدادات الغاز العالمية على حافة خطر حقيقي، خصوصا بعد وقف إنتاج الغاز المسال القطري منذ 2 مارس/آذار 2026 وإعلان القوة القاهرة.
"رأس لفان" القطرية تحت النار.. لماذا يهدد استهدافها أمن الطاقة العالمي؟

09:31 GMT 19.03.2026
© REUTERSمرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "قطر للطاقة"، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في مدينة رأس لفان الصناعية، قطر، 2 مارس/ آذار 2026
مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في مدينة رأس لفان الصناعية، قطر، 2 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
تتصدّر مدينة رأس لفان الصناعية الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال الدوحة، المشهد الاقتصادي القطري، وتشكل في الوقت ذاته الركيزة الأساسية لأمن الطاقة العالمي، إذ تحتضن أضخم مجمع متكامل لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
تستمد مدينة "رأس لفان" مكانتها الإستراتيجية من دورها كمركز رئيسي لمعالجة وتصدير غاز حقل الشمال، الذي يعد أكبر حقل غاز طبيعي غير مصاحب على مستوى العالم.
ولذلك، فإن أي خطر يهدد منشآتها الحيوية، التي تخدم أسطولا من كبرى الناقلات العابرة للمحيطات، لا يقتصر تأثيره على الدوحة فحسب، بل يطال أحد أبرز مصادر إمدادات الطاقة العالمية.
ومع دخول المنطقة دوامة من التصعيد العسكري المباشر، واستهداف "رأس لفان" بعد الهجوم الذي طال حقل "بارس الجنوبي" الإيراني؛ ينتقل الصراع الإقليمي إلى قلب منشآت الطاقة، واضعًا إمدادات الغاز العالمية على حافة خطر حقيقي، خصوصا بعد وقف إنتاج الغاز المسال القطري منذ 2 مارس/آذار 2026 وإعلان القوة القاهرة.
وتعرضت "رأس لفان" يوم الأربعاء 18 مارس/آذار 2026؛ لهجوم صاروخي إيراني، تسبب في حرائق وأضرار جسيمة، وقد أدانت الدوحة هذا الاستهداف معتبرة إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة الدولة.
أمير قطر يؤكد أن استهداف منشآت الطاقة والمياه تهديد للاستقرار
مدينة "رأس لفان".. عصب إنتاج الغاز القطري

تجسّد مدينة "رأس لفان" الصناعية جوهر قصة النجاح القطري في قطاع الغاز، فهي تمثّل "الرئة الحيوية" التي يتنفّس من خلالها حقل الشمال أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، المكتشف عام 1971 والذي بدأ استغلاله التجاري الفعلي وتصديره خلال تسعينيات القرن الماضي.
ومع تأسيس المدينة في تلك الحقبة، تحولت المدينة إلى مجمع عالمي يضم سلسلة من المشروعات العملاقة للغاز المسال، وتتوزع القدرة الإنتاجية على 3 قطاعات، وهي:
قطر للطاقة للغاز المسال (S1) - رأس لفان 1 سابقًا: أُنشئت عام 1993 وتدير خطين بإنتاج 6.6 مليون طن سنويًا، وتعتمد في إمداداتها على 15 بئرًا بحرية تضخ 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا من قلب حقل الشمال.
قطر للطاقة للغاز المسال (S2) - رأس لفان 2 سابقًا: دخلت الخدمة عام 2001 لتعزيز نفوذ المدينة بـ3 خطوط إنتاجية بطاقة 4.7 مليون طن لكل منها.
قطر للطاقة للغاز المسال (S3) - رأس لفان 3 سابقًا: تأسست عام 2005 بخطين عملاقين بقدرة 7.8 مليون طن لكل منهما.

ميناء رأس لفان.. "رئة" الطاقة العالمية

في خضم التوترات الجيوسياسية الراهنة، يبرز ميناء مدينة رأس لفان الصناعية كشريان حيوي لا بديل عنه في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية. ويمتد هذا الميناء على مساحة 56 كيلومترا مربعا، متصلا ارتباطا مباشرا بحقل الشمال الواقع على بعد 67 كيلومترا فقط.
وصمم الميناء بعمق بحري يسمح باستقبال أضخم الناقلات في العالم، لا سيما طرازي "كيوماكس" و"كيوفليكس" المخصصين للغاز المسال. وتضم بنيته التحتية 6 أرصفة مخصصة لشحن الغاز المسال، و6 أرصفة أخرى للمنتجات السائلة، فضلا عن مرافق مخصصة للبضائع الجافة والكبريت.
قطر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية
مصفاة لفان.. أحد أكبر منشآت معالجة المكثفات عالميا

تتجاوز أهمية مدينة رأس لفان حدود إسالة الغاز وتصديره، لتمتد إلى تكرير ومعالجة المكثفات النفطية، حيث تحتضن المدينة مصفاة لفان التي أنشئت عام 2006، كركيزة أساسية في رؤية قطر لتعظيم القيمة المضافة من موارد حقل الشمال.
وشهدت المصفاة تحولا نوعيا في فبراير/شباط 2023 بدمج وحدتي "لفان 1" و"لفان 2"، ما رفع قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 306.6 ألف برميل يوميا، لتصبح بذلك من أبرز مراكز معالجة المكثفات على الصعيد العالمي.

أكبر مصنع لإنتاج الهيليوم في العالم

تمتد أهمية مدينة "رأس لفان" لتشمل الصناعات التقنية والطبية الدقيقة؛ إذ تحتضن أكبر مجمع لإنتاج الهيليوم في العالم، الذي يمنح الدوحة حصة تبلغ 35% من الإنتاج العالمي، وفقًا لبيانات شركة قطر للطاقة.
وتستمد قطر قوتها في هذا القطاع من "حقل الشمال" الضخم؛ حيث بدأت رحلتها بمصنع (هيليوم 1) عام 2005، وصولًا إلى تدشين (هيليوم 2) عام 2013، الذي يُعد الأكبر عالميًا بطاقة 1.3 مليار قدم مكعبة سنويًا.

مجمع رأس لفان للبتروكيماويات

تختتم أهمية مدينة "رأس لفان" بمشروع مجمع "رأس لفان للبتروكيماويات"، الذي يعد أكبر استثمار لشركة قطر للطاقة في هذا القطاع بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.
وسيرفع المشروع إنتاج قطر من البوليمر المحلي من 2.6 مليون إلى 4 ملايين طن سنويًا، ليصل إجمالي إنتاج البلاد من البتروكيماويات إلى قرابة 14 مليون طن سنويًا بحلول أواخر عام 2026.
دميترييف: حريق منطقة رأس لفان في قطر "كارثي" للاتحاد الأوروبي
ترامب: لم نعلم بالهجوم على حقل "بارس" الإيراني وإسرائيل لن تشن هجمات أخرى عليه
