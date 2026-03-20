تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
© REUTERSأعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
دخلت الحرب على إيران منحى خطيرا في يومها العشرين، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل هي من نفذت الهجوم على حقل "بارس" الغازي في إيران، مؤكدا عدم علم واشنطن المسبق بالعملية أو تورط قطر فيها.
وجاء تصريح ترامب ردا على استهداف إيران لمنشأة الغاز المسال في قطر "رأس لفان"، محذرا من أن أي تصعيد إيراني جديد ضد الدوحة سيقابل بتدمير أمريكي كامل وشامل لحقل "بارس" بقوة غير مسبوقة.
وعلى الجبهة اللبنانية، تواصلت العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة، حيث أعلن "حزب الله" فجر اليوم الخميس عن استهداف 6 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في بلدة الطيبة الحدودية. كما أكد استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في "خربة المنارة" وموقع "مسكاف عام" بصليات صاروخية مكثفة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفه، وسط استمرار الغارات الجوية المتبادلة والاشتباكات العنيفة على طول الخط الحدودي.
شركة البترول الكويتية: إغلاق وحدات في مصفاة ميناء الأحمدي
الحرس الثوري الإيراني: موجة صاروخية جديدة ضد أهداف في إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ موجة جديدة من الصواريخ ضد أهداف عسكرية في قلب وجنوب إسرائيل وتل أبيب وقواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، مشيرًا إلى أنها استخدمت صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، فائقة القوة، دقيقة الاستهداف ومتعددة الرؤوس.
وجاء في بيان الحرس الثوري: "نفذت الموجة السادسة والستون من عملية 'الوعد الصادق 4' في الساعة 01:20 فجر يوم الجمعة، كهدية إلى روح الشهيد العظيم لسيد الشهداء في المقاومة، الحاج قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، تحت الرمز المبارك (يا زهراء)".
وأضاف البيان: "في هذه الموجة تم استخدام أنظمة صواريخ صلبة وسائلة، فائقة القوة، دقيقة الاستهداف ومتعددة الرؤوس، بما في ذلك خرمشهر، خیبرشکن، متوسطة المدى قیام، ذو الفقار، وطائرات مسيرة انتحارية".
وأشار البيان إلى أن الموجة استهدفت قلب وجنوب إسرائيل وتل أبيب وقواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وبفضل الله تم التنفيذ بنجاح كامل (...).
بزشكيان: إذا فشل العالم في الثبات فإن نيران العدوان الأمريكي ستحرق الكثيرين
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن العدوان الأمريكي ضد بلاده واغتيال القائد الشهيد يمثلان سابقة خطيرة في النزاعات الدولية، محذرًا من النيران ستحرق الكثيرين.
وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس": "طبيعة النظام الصهيوني هي إرهاب دولة. ومع ذلك، فإن العدوان الأمريكي ضد إيران واغتيال القائد الشهيد يُشكلان سابقة جديدة في النزاعات الدولية ستدمر الأعراف القانونية العالمية".
وأضاف: "إذا فشل العالم في الثبات، فإن نيرانها ستحرق الكثيرين".
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد في لبنان
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى الامتناع عن أي تصعيد إضافي في لبنان، مؤكّدًا ضرورة احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
أمس, 22:50 GMT
وجاء في البيان الختامي لقادة الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع المجلس الأوروبي أن قادة الاتحاد يدعون إسرائيل إلى الامتناع عن أي تصعيد إضافي في لبنان، واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
وجاء في الوثيقة: "يدعو المجلس الأوروبي إسرائيل إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد من خلال العمليات الجوية أو البرية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".
الإمارات تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" وإيران
أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من جهات خارجية، تعمل تحت غطاء تجاري وهمي داخل البلاد، بهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات تهدد الاستقرار المالي.
وقال الجهاز في بيان إن الشبكة "ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، وتم القبض على عناصرها، وتعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي".
وأوضح الجهاز أن "هذه الشبكة قامت، وفق خطة استراتيجية معدة مسبقًا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن".
وأكد جهاز أمن الدولة أن "أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمرية ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه".
الخارجية الروسية: الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية بإيران والدول المجاورة تتزايد
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في إيران والدول العربية المجاورة يتزايد بسبب استمرار الصراع حول الجمهورية الإسلامية.
وقالت الخارجية في بيان لها: "يتزايد حجم الأضرار التي تلحق بقطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأخرى في إيران والدول العربية المجاورة".
البنتاغون يقر بوقوع "حادث" لمقاتلة إف-35 بعد تحليقها فوق إيران
أفاد ممثل عن البنتاغون، اليوم الخميس، بأن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز " إف-35" نفذت هبوطا اضطراريا في قاعدة جوية بالشرق الأوسط بعد تنفيذ مهمة قتالية فوق إيران، مشيراً إلى أن حالة الطيار مستقرة وأن تحقيقاً قد بدأ في الحادث.
وقال البنتاغون ردا على سؤال لوكالة "ريا نوفوستي": "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن طائرة أمريكية من طراز " إف-35"، نفذت هبوطاً اضطرارياً في قاعدة جوية إقليمية للولايات المتحدة بعد تنفيذ مهمة قتالية فوق إيران. لقد هبطت الطائرة بسلام، والطيار في حالة مستقرة. ويجري حالياً تحقيق في هذا الحادث".
واشنطن توافق على صفقات عسكرية مع الإمارات بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار- الخارجية الأميركية
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة تتجاوز سبعة مليارات دولار، وذلك على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية أنها وافقت على ثلاث صفقات، تشمل نظام الدفاع الصاروخي المتطور "ثاد" ورادارات الإنذار المبكر والتعرف المحمولة جواً والمعدات ذات الصلة، بقيمة تقارب 4.5 مليار دولار.
كما وافقت الوزارة على بيع نظام متكامل لمكافحة الطائرات المسيرة "إف إس - ليدز" والمعدات ذات الصلة بقيمة 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى ذخائر ومجموعات تحديث لمقاتلات "إف-16" بقيمة 644 مليون دولار.
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا تصر على ضرورة أن تُجري إسرائيل تحقيقًا شاملًا في الضربة التي استهدفت صحفيي قناة "ار تي" في لبنان ومعاقبة المسؤولين.
الخارجية الروسية: على إسرائيل معاقبة المسؤولين عن استهداف صحفيي "أر تي" في لبنان
وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الرسمي حول الحادث: "نصرُّ على ضرورة إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيق شامل في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل".
ترامب: لن نرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في خضم العملية ضد إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، أنه لن يرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في خضم العملية ضد إيران.
وقال ترامب خلال لقائه مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، مجيباً على سؤال ذي صلة: "حتى لو كنت قد خططت لذلك، فلن أخبركم على وجه اليقين، لكنني لا أرسل قوات".
إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الهجوم على محطة بوشهر النووية
صرح مندوب إيران الدائم في فيينا، رضا نجفي، اليوم الخميس، أن بلاده وجهت رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تطالبه فيها بإدانة الهجوم الذي استهدف محطة "بوشهر" النووية.
وقال نجفي في تصريح لقناة برس تي في الإيرانية: "وجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، دعا فيها إلى إدانة الهجوم الإسرائيلي على محطة بوشهر النووية، لكن هذه الرسالة كسابقاتها من الرسائل الإيرانية - بقيت دون رد".
الحرس الثوري الإيراني: احتجاز مواطنين أجانب في إيران منذ بدء الصراع
أفاد جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني ، اليوم الخميس، بأنه تم احتجاز مواطنين أجانب في إيران منذ بدء الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وجاء في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية: "... منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، تم احتجاز عدة أجانب، وضبط ومصادرة معدات عسكرية وتقنية كانت بحوزتهم، بما في ذلك أسلحة ووسائل اتصال خاصة وعملات أجنبية".
ووفقاً لبيانات استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تم في المجمل احتجاز 178 شخصاً من "الخونة والمرتزقة" عملاء للولايات المتحدة وإسرائيل.
وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات من إيران
طالب الاجتماع الوزاري، الذي انعقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، إيران بوقف هجماتها وضرورة تنفذيها القرار الأممي رقم 2817، مؤكدا حق الدول في الدفاع عن نفسها.
استخبارات الحرس الثوري الإيراني:
اعتقال 178 عميلا للعدو الأمريكي الصهيوني منذ بداية الحرب
المعتقلون كانوا يرسلون مواقع مراكز الهلال الأحمر ونقاط تفتيش للعدو لقصفها
اعتقلنا عددا من الأجانب وضبطنا بحوزتهم معدات عسكرية وتقنية وأسلحة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نجدد إنذارنا لسكان جنوب نهر الزهراني بإخلاء المنطقة والتوجه شمالا
رئيس الوزراء البريطاني:
أدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني على منشأة غاز في دولة قطر
نسعى جاهدين للتوصل إلى حل سريع للأزمة في الشرق الأوسط بما يخدم مصالح الشعب البريطاني
وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيكون هو الأقوى على مستوى الهجمات
سوف ننهي المهمة وتضحيات جنودنا تجعل التزامنا أقوى
أضررنا بأكثر من 120 سفينة إيرانية
معظم وسائل الإعلام تريد من الأمريكيين أن يعتقدوا أننا ذاهبون إلى متاهة أو مستنقع
لن نتوقف حتى إكمال المهمة في إيران وتضحيات جنودنا تجعل التزامنا أقوى
إيران بلد مترامي الأطراف وحولت موارد الدولة لتصنيع الصواريخ والمسيرات
ضربنا أكثر من 7 آلاف هدف في إيران وهو رقم يعكس القوة الساحقة
ننتصر بحسب شروطنا ووفق أهدافنا
وزارة الدفاع الإماراتية
تم التعامل مع 334 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1714 مسيرة منذ بدء الحرب الإيرانية
️ الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة.
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة الـ64 من عملية "الوعد الصادق 4" على أهداف في وسط وشمال إسرائيل
أمس, 10:24 GMT
قائد القوات البرية الإيرانية: المدافعون عن الجزر الإيرانية بالخليج سيوجهون ضربة قاضية للعدو إذا ارتكب حماقة
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية:
رغم الهجوم على منشآت الطاقة في جنوب البلاد فإن شبكة توزيع الغاز مستقرة
الهجوم على مجمع قضائي في لرستان أسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم قاضيان و10 مدنيين
ادعاء العدو الصهيوني باستهداف قوات الأمن ليس سوى مبرر لقتل الشعب الإيراني
الكرملين:
العالم بأسره بما في ذلك روسيا يشعر بعواقب الوضع في إيران
الوضع المحيط بإيران أدى إلى زعزعة استقرار شديدة في أسواق الطاقة العالمية
️توقف ميناء ينبع في السعودية عن شحن النفط - وسائل إعلام
وكالة الأنباء العراقية: تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات لمدة 72 ساعة
كما طالب المجتمعون إيران بوقف اعتداءاتها فورا، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على خفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.
مؤسسة البترول الكويتية: إخماد حريقين في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبد الله بعد تعرضهما لاعتداءات بمسيرات
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة ينبع على البحر الأحمر
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليلين الغربي والأسفل عقب رصد دفعات صاروخية من لبنان
الخارجية الصينية: عمليات اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين من قبل إسرائيل أمر غير مقبول
الحرس الثوري الإيراني: تدمير مسيرة في سماء طهران ليلة أمس وأخرى في نزار آباد كرج وصاروخ كروز في كوهين قزوين
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية
مؤسسة البترول الكويتية: حريق محدود في وحدة تشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي جراء اعتداء بمسيرة
وزير الخارجية الإيراني: هذه الحرب فرضت على الإيرانيين والأمريكيين
وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن دخول 177 مصابا إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية، ووصل عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 3924.
ترامب يؤكد لمحمد بن زايد تضامن أميركا الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أمس, 19:50 GMT
واستعرض الجانبان الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة ضد دولة الإمارات والدول الشقيقة في المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، معتبرين إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وللقوانين الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأدان الرئيس ترامب هذه الاعتداءات بشدة، مؤكداً تضامن الولايات المتحدة الكامل مع دولة الإمارات ودول المنطقة، ودعمها الثابت لها في الدفاع عن أراضيها واستقرارها وأمنها.
إسلام أباد ترفض تصريحات أمريكية حول التهديد المحتمل للقدرات الصاروخية الباكستانية
رفضت باكستان تصريح مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي يزعم وجود تهديد محتمل من القدرات الصاروخية الباكستانية، مؤكدة أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة وتهدف إلى حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا.
إسلام أباد – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، في بيان " ترفض باكستان رفضا قاطعا الادعاء الأخير الصادر عن مسؤول أمريكي والذي يزعم وجود تهديد محتمل من القدرات الصاروخية الباكستانية، وتؤكد باكستان أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة، تهدف إلى حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا".
وأضاف المتحدث ان" برنامج باكستان الصاروخي الذي لا يزال دون المدى العابر للقارات، يستند إلى مبدأ الردع الأدنى الموثوق به تجاه الهند. في المقابل، يعكس تطوير الهند لقدرات صاروخية تتجاوز مداها 12 ألف كيلومتر مساراً يتجاوز الاعتبارات الأمنية الإقليمية، وهو بلا شكّ مصدر قلق للجوار وخارجه".