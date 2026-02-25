https://sarabic.ae/20260225/ويتكوف-إدارة-ترامب-تطالب-إيران-بالموافقة-على-ديمومة-أي-اتفاق-نووي-مستقبلي-1110752387.html
كشف المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب إيران بالموافقة على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
ونقل موقع "إكسيوس" عن مصادر، أن ويتكوف قال أمام تجمع لمانحي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك): "نبدأ مع الإيرانيين من منطلق عدم وجود بند انتهاء صلاحية. وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فإن منطلقنا هو: عليكم الالتزام بالسلوك القويم طوال حياتكم".وبحسب "أكسيوس"، يقول مسؤولون أمريكيون إن إيران تتعرض لضغوط كبيرة من دول الوساطة، عُمان وقطر ومصر وتركيا، للتحرك نحو اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع الحرب، لكن العديد من المسؤولين في واشنطن والمنطقة ما زالوا متشككين في استعداد إيران للوفاء بالمعايير العالية التي وضعها ترامب.وصرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن الهدف الأسمى للرئيس دونالد ترامب هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.وأكد دي فانس أن الخيار الدبلوماسي هو المفضل، معربا عن أمله في أن يأخذ الإيرانيون جولة المفاوضات المقررة غدا الخميس على محمل الجد، لتحقيق وضع يمنع إيران من استخدام الأسلحة النووية لتهديد العالم.
كشف المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب إيران بالموافقة على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.
ونقل موقع "إكسيوس" عن مصادر، أن ويتكوف قال أمام تجمع لمانحي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك): "نبدأ مع الإيرانيين من منطلق عدم وجود بند انتهاء صلاحية. وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فإن منطلقنا هو: عليكم الالتزام بالسلوك القويم طوال حياتكم".
وأضاف ويتكوف أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تركز حالياً على القضايا النووية، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق ترغب إدارة ترامب في عقد محادثات بشأن برنامج الصواريخ الإيراني ودعم إيران لحلفائها في المنطقة.
وبحسب "أكسيوس"، يقول مسؤولون أمريكيون إن إيران تتعرض لضغوط كبيرة من دول الوساطة، عُمان وقطر ومصر وتركيا، للتحرك نحو اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع الحرب، لكن العديد من المسؤولين في واشنطن والمنطقة ما زالوا متشككين في استعداد إيران للوفاء بالمعايير العالية التي وضعها ترامب.
وصرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن الهدف الأسمى للرئيس دونالد ترامب هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن دي فانس أن هذا الهدف يأتي سواء من خلال المسار العسكري إذا تم اختياره، أو عبر الدبلوماسية والأدوات الأخرى.
وأكد دي فانس
أن الخيار الدبلوماسي هو المفضل، معربا عن أمله في أن يأخذ الإيرانيون جولة المفاوضات المقررة غدا الخميس على محمل الجد، لتحقيق وضع يمنع إيران من استخدام الأسلحة النووية لتهديد العالم.