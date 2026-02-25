عربي
ويتكوف: إدارة ترامب تطالب إيران بالموافقة على ديمومة أي اتفاق نووي مستقبلي
ويتكوف: إدارة ترامب تطالب إيران بالموافقة على ديمومة أي اتفاق نووي مستقبلي
سبوتنيك عربي
كشف المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب إيران بالموافقة على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T18:50+0000
2026-02-25T18:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ونقل موقع "إكسيوس" عن مصادر، أن ويتكوف قال أمام تجمع لمانحي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك): "نبدأ مع الإيرانيين من منطلق عدم وجود بند انتهاء صلاحية. وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فإن منطلقنا هو: عليكم الالتزام بالسلوك القويم طوال حياتكم".وبحسب "أكسيوس"، يقول مسؤولون أمريكيون إن إيران تتعرض لضغوط كبيرة من دول الوساطة، عُمان وقطر ومصر وتركيا، للتحرك نحو اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع الحرب، لكن العديد من المسؤولين في واشنطن والمنطقة ما زالوا متشككين في استعداد إيران للوفاء بالمعايير العالية التي وضعها ترامب.وصرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن الهدف الأسمى للرئيس دونالد ترامب هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.وأكد دي فانس أن الخيار الدبلوماسي هو المفضل، معربا عن أمله في أن يأخذ الإيرانيون جولة المفاوضات المقررة غدا الخميس على محمل الجد، لتحقيق وضع يمنع إيران من استخدام الأسلحة النووية لتهديد العالم.
الولايات المتحدة الأمريكية
ويتكوف: إدارة ترامب تطالب إيران بالموافقة على ديمومة أي اتفاق نووي مستقبلي

18:50 GMT 25.02.2026
كشف المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب إيران بالموافقة على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.
ونقل موقع "إكسيوس" عن مصادر، أن ويتكوف قال أمام تجمع لمانحي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك): "نبدأ مع الإيرانيين من منطلق عدم وجود بند انتهاء صلاحية. وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فإن منطلقنا هو: عليكم الالتزام بالسلوك القويم طوال حياتكم".

وأضاف ويتكوف أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تركز حالياً على القضايا النووية، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق ترغب إدارة ترامب في عقد محادثات بشأن برنامج الصواريخ الإيراني ودعم إيران لحلفائها في المنطقة.

وبحسب "أكسيوس"، يقول مسؤولون أمريكيون إن إيران تتعرض لضغوط كبيرة من دول الوساطة، عُمان وقطر ومصر وتركيا، للتحرك نحو اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع الحرب، لكن العديد من المسؤولين في واشنطن والمنطقة ما زالوا متشككين في استعداد إيران للوفاء بالمعايير العالية التي وضعها ترامب.
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
فانس: منع طهران من النووي هدف ترامب عسكريا أو دبلوماسيا
17:46 GMT
وصرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن الهدف الأسمى للرئيس دونالد ترامب هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن دي فانس أن هذا الهدف يأتي سواء من خلال المسار العسكري إذا تم اختياره، أو عبر الدبلوماسية والأدوات الأخرى.
وأكد دي فانس أن الخيار الدبلوماسي هو المفضل، معربا عن أمله في أن يأخذ الإيرانيون جولة المفاوضات المقررة غدا الخميس على محمل الجد، لتحقيق وضع يمنع إيران من استخدام الأسلحة النووية لتهديد العالم.
