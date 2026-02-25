عربي
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
بزشكيان: نرى آفاقا إيجابية للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "هناك آفاقا إيجابية للمفاوضات غير المباشرة"، لكنه أبدى تشاؤماً حيال الحوار المباشر.وأضاف أن "إيران حسّنت علاقاتها مع جيرانها وتسعى لتعزيزها، مع التأكيد على ضرورة أن تجري العملية التفاوضية دون أن تؤدي إلى عدم الاستقرار أو اندلاع الحرب".وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ غدًا الخميس في جنيف.وقالت مهاجراني: "الجولة الثالثة ستعقد غدًا الخميس في جنيف، برعاية عُمانية، وسيتولى عراقجي (وزير الخارجية الإيراني) قيادة الوفد السياسي، مع إعلان وزارة الخارجية التفاصيل الدقيقة والتخصصية لاحقًا".وأكد عراقجي أن "مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس، لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية، وفي الوقت ذاته، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".وأوضح ترامب، التزامه بـ"سياسة أمريكية تاريخية" بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من صواريخها البالستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوّروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد أمريكا في الخارج.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© REUTERS Iran's Presidential website/WANA
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده "تعمل بتوجيهات المرشد الأعلى لإدارة مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، بهدف تجاوز حالة لا حرب ولا سلم الاستنزافية".
وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "هناك آفاقا إيجابية للمفاوضات غير المباشرة"، لكنه أبدى تشاؤماً حيال الحوار المباشر.
وأضاف أن "إيران حسّنت علاقاتها مع جيرانها وتسعى لتعزيزها، مع التأكيد على ضرورة أن تجري العملية التفاوضية دون أن تؤدي إلى عدم الاستقرار أو اندلاع الحرب".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
إيران ترد على ترامب وتتحدث عن "ثلاث أكاذيب كبرى"
06:42 GMT
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ غدًا الخميس في جنيف.
وقالت مهاجراني: "الجولة الثالثة ستعقد غدًا الخميس في جنيف، برعاية عُمانية، وسيتولى عراقجي (وزير الخارجية الإيراني) قيادة الوفد السياسي، مع إعلان وزارة الخارجية التفاصيل الدقيقة والتخصصية لاحقًا".

وكتب عراقجي، أمس الثلاثاء عبر منصة "إكس": "ستستأنف إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
تركيا تنفي مزاعم تخطيطها لاحتلال أراض إيرانية تزامنا مع هجوم أمريكي
10:54 GMT
وأكد عراقجي أن "مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس، لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية، وفي الوقت ذاته، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".
وأوضح ترامب، التزامه بـ"سياسة أمريكية تاريخية" بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من صواريخها البالستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوّروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد أمريكا في الخارج.
ترامب: "خياري المفضل" لحل الملف النووي الإيراني هو الدبلوماسية.. وطهران لن تمتلك أسلحة نووية
غروسي: مفاوضات جنيف بلغت ذروتها وتهديدات أمريكا لإيران "جدية"
