طهران تعلن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ غدًا الخميس في... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت مهاجراني: "الجولة الثالثة ستعقد غدًا الخميس في جنيف، برعاية عُمانية، وسيتولى عراقجي (عباس وزير الخارجية الإيراني) قيادة الوفد السياسي، مع إعلان وزارة الخارجية التفاصيل الدقيقة والتخصصية لاحقًا".وأكدت أن وزیر الخارجية عباس عراقجي، يتوجه مساء الیوم الأربعاء، على رأس وفد سياسي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.وأكد عراقجي أن "مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس، لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية، وفي الوقت ذاته، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".وأوضح ترامب، التزامه بـ"سياسة أمريكية تاريخية" بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من صواريخها البالستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوّروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد أمريكا في الخارج.ترامب: "خياري المفضل" لحل الملف النووي الإيراني هو الدبلوماسية.. وطهران لن تمتلك أسلحة نوويةغروسي: مفاوضات جنيف بلغت ذروتها وتهديدات أمريكا لإيران "جدية"

