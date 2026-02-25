https://sarabic.ae/20260225/طهران-تعلن-عقد-جولة-جديدة-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-في-جنيف-1110735598.html
طهران تعلن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ غدًا الخميس في...
2026-02-25T11:16+0000
2026-02-25T11:16+0000
2026-02-25T11:16+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg
وقالت مهاجراني: "الجولة الثالثة ستعقد غدًا الخميس في جنيف، برعاية عُمانية، وسيتولى عراقجي (عباس وزير الخارجية الإيراني) قيادة الوفد السياسي، مع إعلان وزارة الخارجية التفاصيل الدقيقة والتخصصية لاحقًا".وأكدت أن وزیر الخارجية عباس عراقجي، يتوجه مساء الیوم الأربعاء، على رأس وفد سياسي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.وأكد عراقجي أن "مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس، لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية، وفي الوقت ذاته، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".وأوضح ترامب، التزامه بـ"سياسة أمريكية تاريخية" بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من صواريخها البالستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوّروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد أمريكا في الخارج.ترامب: "خياري المفضل" لحل الملف النووي الإيراني هو الدبلوماسية.. وطهران لن تمتلك أسلحة نوويةغروسي: مفاوضات جنيف بلغت ذروتها وتهديدات أمريكا لإيران "جدية"
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ غدًا الخميس في جنيف.
وقالت مهاجراني: "الجولة الثالثة ستعقد غدًا الخميس في جنيف، برعاية عُمانية، وسيتولى عراقجي (عباس وزير الخارجية الإيراني) قيادة الوفد السياسي، مع إعلان وزارة الخارجية التفاصيل الدقيقة والتخصصية لاحقًا".
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ستُعقد في مقر البعثة الدبلوماسية العُمانية في جنيف صباح يوم 26 فبراير/ شباط الجاري.
وأكدت أن وزیر الخارجية عباس عراقجي، يتوجه مساء الیوم الأربعاء، على رأس وفد سياسي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، كتب عراقجي، أمس الثلاثاء عبر منصة "إكس": "ستستأنف إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن".
وأكد عراقجي أن "مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس، لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية، وفي الوقت ذاته، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".
وأوضح ترامب، التزامه بـ"سياسة أمريكية تاريخية" بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من صواريخها البالستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوّروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد أمريكا في الخارج.