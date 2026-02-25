باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/باحث-سياسي-المعركة-الدبلوماسية-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-ستطول-والحل-قد-لا-يكون-لصالح-طهران-1110755945.html
باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران
باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث والكاتب السياسي التونسي، الدكتور صلاح الجورشي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا إياها بـ"المعركة... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T22:06+0000
2026-02-25T22:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ايران اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
ورأى جورشي أن "إيران لها خبرة كبيرة في مجال المفاوضات الديبلوماسية وهي تسعى بأن تقلل من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية من جهة، كما أنها تريد أن تضمن الحد الأدنى من المصالح التي تجعل النظام الإيراني يخرج إلى حد ما من هذه المعركة بأفضل النتائج"، مرجحا أن "هذه المعركة الدبلوماسية ستطول قليلا للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وقد لا يكون لصالح إيران، ولكن على الأقل تخرج بأقل الخسائر". واعتبر أن "عملية إطالة المفاوضات أياما أخرى يمكن أن تكون واردة، لأن كلا الطرفين له أهداف يريد أن يحقق أقصاها، ولكن في نفس الوقت يعلم الأمريكيون أن الهجوم على إيران، سيكلف طهران الكثير ولكنه أيضا لن يكون أمرا محسوما ولن تحقق أمريكا من وراء ذلك إلا مزيدا من المتاعب لدبلوماسيتها ولمصالحها الاستراتيجية في المنطقة"، مشيرا إلى "تخوف إسرائيلي من هذه المعركة العسكرية لأنها ستكون مكلفة أيضا بالنسبة لها ولتوازناتها الداخلية". واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "الحرب مع إيران ستكون فيها خسائر كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لأن الإيرانيين لديهم قدرة عجيبة على مواصلة الاستمرار في صراعهم"، مضيفا أن "تخفيض اليورانيوم إلى حد مقبول حسب المقاييس الدولية هذا هو الأقرب في هذه المعركة".وراى الجورشي أن "جنيف ستكون محطة أخرى في المفاوضات والصراعات والتجاذبات والتهديدات المتبادلة الأمريكية والإيرانية ولن تكون النهاية"، قائلا: "جنيف لن تؤدي إلى ما يعتقده البعض أنها ستكون الحرب الشاملة والمدمرة لكنها ستكون محطة أخرى لمحاولة تقضم أكثر ما يمكن من القوة الإيرانية وإضعافها، ولكن لن تكون الضربة القاضية لإيران".إيران ترد على ترامب وتتحدث عن "ثلاث أكاذيب كبرى"‌‏الجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة
https://sarabic.ae/20260225/عراقجي-يعرض-على-وزير-الخارجية-العماني-بنود-اتفاق-محتمل-مع-واشنطن-1110755803.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم

باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران

22:06 GMT 25.02.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
حصري
تطرق الباحث والكاتب السياسي التونسي، الدكتور صلاح الجورشي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا إياها بـ"المعركة الديبلوماسية الشرسة" والمتعددة الأهداف والنوايا.
ورأى جورشي أن "إيران لها خبرة كبيرة في مجال المفاوضات الديبلوماسية وهي تسعى بأن تقلل من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية من جهة، كما أنها تريد أن تضمن الحد الأدنى من المصالح التي تجعل النظام الإيراني يخرج إلى حد ما من هذه المعركة بأفضل النتائج"، مرجحا أن "هذه المعركة الدبلوماسية ستطول قليلا للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وقد لا يكون لصالح إيران، ولكن على الأقل تخرج بأقل الخسائر".
واعتبر أن "عملية إطالة المفاوضات أياما أخرى يمكن أن تكون واردة، لأن كلا الطرفين له أهداف يريد أن يحقق أقصاها، ولكن في نفس الوقت يعلم الأمريكيون أن الهجوم على إيران، سيكلف طهران الكثير ولكنه أيضا لن يكون أمرا محسوما ولن تحقق أمريكا من وراء ذلك إلا مزيدا من المتاعب لدبلوماسيتها ولمصالحها الاستراتيجية في المنطقة"، مشيرا إلى "تخوف إسرائيلي من هذه المعركة العسكرية لأنها ستكون مكلفة أيضا بالنسبة لها ولتوازناتها الداخلية".
واستبعد الجورشي أن "يتنازل الطرف الإيراني ويحقق الأهداف الثلاثة التي يسعى اليها ترامب"، مؤكدا أن "أمريكا وإسرائيل تريدان جعل إيران دولة بدون أنياب ولا أظافر، لتصبح دولة مفتوحة أمام مخاطر كبرى، ولهذا سيتسمك الايرانيون بصواريخهم"، قائلا إن "إيران تراهن على العديد من الأوراق وعلى تحالفاتها القائمة مع روسيا ومع الصين".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
عراقجي يعرض على وزير الخارجية العماني بنود اتفاق "محتمل" مع واشنطن
21:44 GMT
واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "الحرب مع إيران ستكون فيها خسائر كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لأن الإيرانيين لديهم قدرة عجيبة على مواصلة الاستمرار في صراعهم"، مضيفا أن "تخفيض اليورانيوم إلى حد مقبول حسب المقاييس الدولية هذا هو الأقرب في هذه المعركة".

وأشار إلى أن "المستقبل صعب على الجميع، لأن الإسرائيليين غير مطمئنين رغم النتائج التي تحققت وحرب الـ12 اليوم كانت مؤلمة للطرف الإسرائيلي الذي أصبح متخوفا جدا من رد فعل إيراني قوي".

وراى الجورشي أن "جنيف ستكون محطة أخرى في المفاوضات والصراعات والتجاذبات والتهديدات المتبادلة الأمريكية والإيرانية ولن تكون النهاية"، قائلا: "جنيف لن تؤدي إلى ما يعتقده البعض أنها ستكون الحرب الشاملة والمدمرة لكنها ستكون محطة أخرى لمحاولة تقضم أكثر ما يمكن من القوة الإيرانية وإضعافها، ولكن لن تكون الضربة القاضية لإيران".
إيران ترد على ترامب وتتحدث عن "ثلاث أكاذيب كبرى"
‌‏الجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала