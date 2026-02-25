https://sarabic.ae/20260225/باحث-سياسي-المعركة-الدبلوماسية-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-ستطول-والحل-قد-لا-يكون-لصالح-طهران-1110755945.html

باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران

تطرق الباحث والكاتب السياسي التونسي، الدكتور صلاح الجورشي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا إياها بـ"المعركة... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

ورأى جورشي أن "إيران لها خبرة كبيرة في مجال المفاوضات الديبلوماسية وهي تسعى بأن تقلل من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية من جهة، كما أنها تريد أن تضمن الحد الأدنى من المصالح التي تجعل النظام الإيراني يخرج إلى حد ما من هذه المعركة بأفضل النتائج"، مرجحا أن "هذه المعركة الدبلوماسية ستطول قليلا للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وقد لا يكون لصالح إيران، ولكن على الأقل تخرج بأقل الخسائر". واعتبر أن "عملية إطالة المفاوضات أياما أخرى يمكن أن تكون واردة، لأن كلا الطرفين له أهداف يريد أن يحقق أقصاها، ولكن في نفس الوقت يعلم الأمريكيون أن الهجوم على إيران، سيكلف طهران الكثير ولكنه أيضا لن يكون أمرا محسوما ولن تحقق أمريكا من وراء ذلك إلا مزيدا من المتاعب لدبلوماسيتها ولمصالحها الاستراتيجية في المنطقة"، مشيرا إلى "تخوف إسرائيلي من هذه المعركة العسكرية لأنها ستكون مكلفة أيضا بالنسبة لها ولتوازناتها الداخلية". واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "الحرب مع إيران ستكون فيها خسائر كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لأن الإيرانيين لديهم قدرة عجيبة على مواصلة الاستمرار في صراعهم"، مضيفا أن "تخفيض اليورانيوم إلى حد مقبول حسب المقاييس الدولية هذا هو الأقرب في هذه المعركة".وراى الجورشي أن "جنيف ستكون محطة أخرى في المفاوضات والصراعات والتجاذبات والتهديدات المتبادلة الأمريكية والإيرانية ولن تكون النهاية"، قائلا: "جنيف لن تؤدي إلى ما يعتقده البعض أنها ستكون الحرب الشاملة والمدمرة لكنها ستكون محطة أخرى لمحاولة تقضم أكثر ما يمكن من القوة الإيرانية وإضعافها، ولكن لن تكون الضربة القاضية لإيران".إيران ترد على ترامب وتتحدث عن "ثلاث أكاذيب كبرى"‌‏الجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة

