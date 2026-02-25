https://sarabic.ae/20260225/باحث-سياسي-المعركة-الدبلوماسية-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-ستطول-والحل-قد-لا-يكون-لصالح-طهران-1110755945.html
باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران
باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث والكاتب السياسي التونسي، الدكتور صلاح الجورشي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا إياها بـ"المعركة... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T22:06+0000
2026-02-25T22:06+0000
2026-02-25T22:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ايران اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
ورأى جورشي أن "إيران لها خبرة كبيرة في مجال المفاوضات الديبلوماسية وهي تسعى بأن تقلل من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية من جهة، كما أنها تريد أن تضمن الحد الأدنى من المصالح التي تجعل النظام الإيراني يخرج إلى حد ما من هذه المعركة بأفضل النتائج"، مرجحا أن "هذه المعركة الدبلوماسية ستطول قليلا للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وقد لا يكون لصالح إيران، ولكن على الأقل تخرج بأقل الخسائر". واعتبر أن "عملية إطالة المفاوضات أياما أخرى يمكن أن تكون واردة، لأن كلا الطرفين له أهداف يريد أن يحقق أقصاها، ولكن في نفس الوقت يعلم الأمريكيون أن الهجوم على إيران، سيكلف طهران الكثير ولكنه أيضا لن يكون أمرا محسوما ولن تحقق أمريكا من وراء ذلك إلا مزيدا من المتاعب لدبلوماسيتها ولمصالحها الاستراتيجية في المنطقة"، مشيرا إلى "تخوف إسرائيلي من هذه المعركة العسكرية لأنها ستكون مكلفة أيضا بالنسبة لها ولتوازناتها الداخلية". واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "الحرب مع إيران ستكون فيها خسائر كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لأن الإيرانيين لديهم قدرة عجيبة على مواصلة الاستمرار في صراعهم"، مضيفا أن "تخفيض اليورانيوم إلى حد مقبول حسب المقاييس الدولية هذا هو الأقرب في هذه المعركة".وراى الجورشي أن "جنيف ستكون محطة أخرى في المفاوضات والصراعات والتجاذبات والتهديدات المتبادلة الأمريكية والإيرانية ولن تكون النهاية"، قائلا: "جنيف لن تؤدي إلى ما يعتقده البعض أنها ستكون الحرب الشاملة والمدمرة لكنها ستكون محطة أخرى لمحاولة تقضم أكثر ما يمكن من القوة الإيرانية وإضعافها، ولكن لن تكون الضربة القاضية لإيران".إيران ترد على ترامب وتتحدث عن "ثلاث أكاذيب كبرى"الجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة
https://sarabic.ae/20260225/عراقجي-يعرض-على-وزير-الخارجية-العماني-بنود-اتفاق-محتمل-مع-واشنطن-1110755803.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم
باحث سياسي: المعركة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ستطول والحل قد لا يكون لصالح طهران
حصري
تطرق الباحث والكاتب السياسي التونسي، الدكتور صلاح الجورشي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا إياها بـ"المعركة الديبلوماسية الشرسة" والمتعددة الأهداف والنوايا.
ورأى جورشي أن "إيران لها خبرة كبيرة في مجال المفاوضات الديبلوماسية وهي تسعى بأن تقلل من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية من جهة، كما أنها تريد أن تضمن الحد الأدنى من المصالح التي تجعل النظام الإيراني يخرج إلى حد ما من هذه المعركة بأفضل النتائج"، مرجحا أن "هذه المعركة الدبلوماسية ستطول قليلا للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وقد لا يكون لصالح إيران، ولكن على الأقل تخرج بأقل الخسائر".
واعتبر أن "عملية إطالة المفاوضات أياما أخرى يمكن أن تكون واردة، لأن كلا الطرفين له أهداف يريد أن يحقق أقصاها، ولكن في نفس الوقت يعلم الأمريكيون أن الهجوم على إيران، سيكلف طهران الكثير ولكنه أيضا لن يكون أمرا محسوما ولن تحقق أمريكا من وراء ذلك إلا مزيدا من المتاعب لدبلوماسيتها ولمصالحها الاستراتيجية في المنطقة"، مشيرا إلى "تخوف إسرائيلي من هذه المعركة العسكرية لأنها ستكون مكلفة أيضا بالنسبة لها ولتوازناتها الداخلية".
واستبعد الجورشي أن "يتنازل الطرف الإيراني ويحقق الأهداف الثلاثة التي يسعى اليها ترامب"، مؤكدا أن "أمريكا وإسرائيل تريدان جعل إيران دولة بدون أنياب ولا أظافر، لتصبح دولة مفتوحة أمام مخاطر كبرى، ولهذا سيتسمك الايرانيون بصواريخهم"، قائلا إن "إيران تراهن على العديد من الأوراق وعلى تحالفاتها القائمة مع روسيا ومع الصين".
واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "الحرب مع إيران ستكون فيها خسائر كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لأن الإيرانيين لديهم قدرة عجيبة على مواصلة الاستمرار في صراعهم"، مضيفا أن "تخفيض اليورانيوم إلى حد مقبول حسب المقاييس الدولية هذا هو الأقرب في هذه المعركة".
وأشار إلى أن "المستقبل صعب على الجميع، لأن الإسرائيليين غير مطمئنين رغم النتائج التي تحققت وحرب الـ12 اليوم كانت مؤلمة للطرف الإسرائيلي الذي أصبح متخوفا جدا من رد فعل إيراني قوي".
وراى الجورشي أن "جنيف ستكون محطة أخرى في المفاوضات والصراعات والتجاذبات والتهديدات المتبادلة الأمريكية والإيرانية ولن تكون النهاية"، قائلا: "جنيف لن تؤدي إلى ما يعتقده البعض أنها ستكون الحرب الشاملة والمدمرة لكنها ستكون محطة أخرى لمحاولة تقضم أكثر ما يمكن من القوة الإيرانية وإضعافها، ولكن لن تكون الضربة القاضية لإيران".