https://sarabic.ae/20260225/عراقجي-يعرض-على-وزير-الخارجية-العماني-بنود-اتفاق-محتمل-مع-واشنطن-1110755803.html

عراقجي يعرض على وزير الخارجية العماني بنود اتفاق "محتمل" مع واشنطن

عراقجي يعرض على وزير الخارجية العماني بنود اتفاق "محتمل" مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عرض على نظيره العُماني بدر البوسعيدي في جنيف، بنود اتفاق "محتمل" بشأن رفع... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T21:44+0000

2026-02-25T21:44+0000

2026-02-25T21:44+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg

وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن الوفد الإيراني المفاوض وصل إلى جنيف بروح من التفاؤل، عشية جولة ثالثة من المحادثات مع الجانب الأمريكي.يأتي هذا في وقت لم تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن بنود الاتفاق "المحتمل" مع الطرف الأمريكي.وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ غدًا الخميس في جنيف.وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ستُعقد في مقر البعثة الدبلوماسية العُمانية في جنيف صباح يوم 26 فبراير/ شباط الجاري.وأكدت أن وزیر الخارجية عباس عراقجي، يتوجه مساء الیوم الأربعاء، على رأس وفد سياسي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.وفي هذا السياق، كتب عراقجي، أمس الثلاثاء عبر منصة "إكس": "ستستأنف إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".وأكد ترامب، التزامه بـ"سياسة أمريكية تاريخية" بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من صواريخها البالستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوّروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد أمريكا في الخارج.

https://sarabic.ae/20260225/ويتكوف-إدارة-ترامب-تطالب-إيران-بالموافقة-على-ديمومة-أي-اتفاق-نووي-مستقبلي-1110752387.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار