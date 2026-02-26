وزير الخارجية العماني يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية
© REUTERS Iranian Foreign Ministry/WANAوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يلتقي بنظيره العماني، بدر البوسعيدي، في جنيف، سويسرا، 25 فبراير/ شباط 2026
أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن المفاوضات بين إيران وأمريكا، "أحرزت تقدمًا كبيرًا"، اليوم الخميس.
وأوضح عبر منصة "إكس" أن "الجولة الحالية اختُتمت، وسيتم استئناف المفاوضات بعد التشاور في عاصمتي البلدين، مع عقد مناقشات فنية الأسبوع المقبل في فيينا".
وأشار إلى تقديره للجهود المبذولة من جميع الأطراف، بما في ذلك المفاوضون، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المضيفة.
وانطلقت اليوم الخميس، المرحلة الثانية من الجولة الثالثة للمفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وسط تصعيد عسكري أمريكي مكثّف في الشرق الأوسط وتهديدات متبادلة بين الطرفين.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية غادر قبل لحظات للمشاركة في هذه المرحلة، بعد أن بدأت الجولة الثالثة صباح اليوم في مبنى تابع للسفارة العمانية في جنيف، حيث تُجرى المفاوضات بوساطة عُمانية كما في الجولتين السابقتين (الأولى في مسقط يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، والثانية في جنيف يوم 17 من الشهر ذاته).
وبعد نحو 3 ساعات من المفاوضات المكثفة، دخلت المفاوضات في فترة استراحة مؤقتة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصم البلدين حول القضايا المطروحة، ومن المتوقع استئنافها في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لتقارير إيرانية رسمية وتأكيدات من الوسيط العماني.
وجرت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في جنيف في 17 فبراير الجاري، حيث صرح عراقجي بأن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات كانت "بناءة وأكثر إيجابية" وشهدت مباحثات أكثر جدية مقارنة بالجولة السابقة، وتم خلالها التوافق على مبادئ توجيهية عامة لاتفاق محتمل.
وعُقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ الجاري، بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.
جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.