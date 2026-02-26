https://sarabic.ae/20260226/وزير-الخارجية-العماني-يعلن-إحراز-تقدم-كبير-في-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-1110801290.html

وزير الخارجية العماني يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وزير الخارجية العماني يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن المفاوضات بين إيران وأمريكا، "أحرزت تقدمًا كبيرًا"، اليوم الخميس. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T19:16+0000

2026-02-26T19:16+0000

2026-02-26T19:16+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110801131_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_27e23b388b4374c89cc0558cbf719dd4.jpg

وأوضح عبر منصة "إكس" أن "الجولة الحالية اختُتمت، وسيتم استئناف المفاوضات بعد التشاور في عاصمتي البلدين، مع عقد مناقشات فنية الأسبوع المقبل في فيينا".وأشار إلى تقديره للجهود المبذولة من جميع الأطراف، بما في ذلك المفاوضون، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المضيفة.وانطلقت اليوم الخميس، المرحلة الثانية من الجولة الثالثة للمفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وسط تصعيد عسكري أمريكي مكثّف في الشرق الأوسط وتهديدات متبادلة بين الطرفين.وبعد نحو 3 ساعات من المفاوضات المكثفة، دخلت المفاوضات في فترة استراحة مؤقتة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصم البلدين حول القضايا المطروحة، ومن المتوقع استئنافها في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لتقارير إيرانية رسمية وتأكيدات من الوسيط العماني.وجرت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في جنيف في 17 فبراير الجاري، حيث صرح عراقجي بأن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات كانت "بناءة وأكثر إيجابية" وشهدت مباحثات أكثر جدية مقارنة بالجولة السابقة، وتم خلالها التوافق على مبادئ توجيهية عامة لاتفاق محتمل.وعُقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ الجاري، بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.

https://sarabic.ae/20260226/طهران-مفاوضات-جنيف-النووية-جادة-وهناك-تصريحات-أمريكية-متناقضة-تثير-الشكوك-1110789288.html

https://sarabic.ae/20260226/انطلاق-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-النووية-الإيرانية-الأمريكية-في-جنيف-1110757397.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الاتفاق النووي الإيراني, العالم