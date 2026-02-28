https://sarabic.ae/20260228/ترامب-يمكن-جعل-المعركة-مع-إيران-طويلة-والسيطرة-على-كل-شيء-أو-إنهاء-الأمر-خلال-أيام--1110880320.html
ترامب: يمكن جعل المعركة مع إيران طويلة والسيطرة على كل شيء أو إنهاء الأمر خلال أيام
وقال ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إن "الإيرانيين اقتربوا من صفقة ثم تراجعوا، واقتربوا ثم تراجعوا، وعلمت من ذلك أنهم لا يريدون صفقة فعلا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن لديه العديد من الخيارات من بينها إنهاء المعركة مع إيران خلال بضعة أيام أو جعلها طويلة و"السيطرة على كل شيء".
وقال ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إن "الإيرانيين اقتربوا من صفقة ثم تراجعوا، واقتربوا ثم تراجعوا، وعلمت من ذلك أنهم لا يريدون صفقة فعلا".
وتابع: "كانت هناك محادثة جيدة مع نتنياهو نحن نعمل على نفس الوتيرة، ولدي الكثير من نقاط الخروج من هذه المعركة. يمكنني أن أجعلها طويلة وأسيطر على كل شيء، أو أن أنهيها خلال بضعة أيام وأقول للإيرانيين سنلتقي مجددا بعد بضع سنوات إذا بدأتم بإعادة بناء القوة، في كل الأحوال سيحتاجون بضع سنوات للتعافي من هذا الهجوم".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.