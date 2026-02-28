https://sarabic.ae/20260228/الإمارات-تعلن-عن-تسجيل-4-إصابات-في-حادث-داخل-مطار-دبي-الدولي-1110890032.html

الإمارات تعلن عن تسجيل 4 إصابات في حادث داخل مطار دبي الدولي

الإمارات تعلن عن تسجيل 4 إصابات في حادث داخل مطار دبي الدولي

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جراء وقوع حادث في مطار دبي الدولي، مؤكدة أنه يتم التعامل مع الحادث بشكل فوري، وسيتم بث... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T22:43+0000

2026-02-28T22:43+0000

2026-02-28T22:43+0000

دبي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102283/03/1022830379_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d15bff1216707ef27b57f66e579006dd.jpg

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه "تم تقديم المساعدة الطبية العاجلة واللازمة للمصابين على الفور، بالتزامن مع تفعيل فرق الاستجابة الطارئة للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة".بالتوازي، أفادت إدارة مدينة دبي في بيان لها أنه "تم إخلاء معظم مباني مطار دبي الدولي قبل الهجوم"، وجاء في البيان: "بفضل الإجراءات المخطط لها مسبقا، تم إخلاء معظم المحطات من الركاب مسبقا".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20260228/الإمارات-تدين-الهجمات-الصاروخية-الإيرانية-على-أراضيها-وتؤكد-حقها-المشروع-في-الرد-1110885599.html

https://sarabic.ae/20260228/البيت-الأبيض-ترامب-أجرى-محادثات-هاتفية-مع-قادة-السعودية-وقطر-والإمارات-1110882768.html

دبي

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران