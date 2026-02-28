https://sarabic.ae/20260228/الإمارات-تعلن-عن-تسجيل-4-إصابات-في-حادث-داخل-مطار-دبي-الدولي-1110890032.html
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جراء وقوع حادث في مطار دبي الدولي، مؤكدة أنه يتم التعامل مع الحادث بشكل فوري، وسيتم بث... 28.02.2026
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه "تم تقديم المساعدة الطبية العاجلة واللازمة للمصابين على الفور، بالتزامن مع تفعيل فرق الاستجابة الطارئة للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة".بالتوازي، أفادت إدارة مدينة دبي في بيان لها أنه "تم إخلاء معظم مباني مطار دبي الدولي قبل الهجوم"، وجاء في البيان: "بفضل الإجراءات المخطط لها مسبقا، تم إخلاء معظم المحطات من الركاب مسبقا".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جراء وقوع حادث في مطار دبي الدولي، مؤكدة أنه يتم التعامل مع الحادث بشكل فوري، وسيتم بث كافة المعلومات المُحدّثة والتفاصيل الإضافية حال ورودها.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه "تم تقديم المساعدة الطبية العاجلة واللازمة للمصابين على الفور، بالتزامن مع تفعيل فرق الاستجابة الطارئة للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نقلا عن تأكيدات "مطارات دبي"، أنه "يتم التعامل مع الحادث بشكل فوري"، مشيرا إلى أنه "سيتم بث كافة المعلومات المُحدّثة والتفاصيل الإضافية حال ورودها".
بالتوازي، أفادت إدارة مدينة دبي في بيان لها أنه "تم إخلاء معظم مباني مطار دبي الدولي قبل الهجوم"، وجاء في البيان: "بفضل الإجراءات المخطط لها مسبقا، تم إخلاء معظم المحطات من الركاب مسبقا".
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرّضت، أمس السبت، لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم بكفاءة عالية وتمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية بنجاح.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد
، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".
وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".
ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران
.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.