الإمارات تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها وتؤكد حقها المشروع في الرد

الإمارات تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها وتؤكد حقها المشروع في الرد

أعربت الإمارات عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول التي استهدفتها الهجمات الإيرانية، مشددة على أن أمن "الدول الشقيقة" كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي... 28.02.2026

جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية على موقعها الرسمي، اليوم السبت، قالت فيه إن الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضيها وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة.وقال البيان إن أبوظبي تعتبر هذه الأعمال انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.كما جددت الإمارات رفضها القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة كساحات لتصفية الحسابات أو لتوسيع رقعة النزاع، محذرة من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، حسب البيان.ودعت الإمارات إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الجاد باعتباره السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها، مؤكدة في الوقت نفسه احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وفقا للقانون الدولي، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرّضت، اليوم السبت، لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم بكفاءة عالية وتمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية بنجاح.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

