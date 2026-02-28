https://sarabic.ae/20260228/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-الهجوم-الأمريكي-والإسرائيلي-على-إيران-غير-مبرر--1110878476.html

ضابط مخابرات أمريكي سابق: الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران غير مبرر

ضابط مخابرات أمريكي سابق: الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران غير مبرر

علق ضابط المخابرات المتقاعد من وكالة المخابرات المركزية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية، لاري جونسون، على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، قائلاً... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

ووصف جونسون الهجوم بأنه "غير المبرر وغير المصرح به من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة على إيران يُضاهي في خطورته هجوم النازيين على بولندا في الأول من سبتمبر/أيلول عام 1939، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لهذا."وقال: "لقد فشلوا، فشلا ذريعا، من جانب الاستخبارات في تقدير قدرات إيران بدقة فيما يتعلق بصواريخها الباليستية. ونتيجة لذلك، ستتمكن إيران من مواصلة هذه الوتيرة من الهجمات على القواعد الأمريكية والمنشآت الإسرائيلية لفترة طويلة".وأشار إلى محدودية مخزون الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية الواسعة قد تستنزف بسرعة مخزون صواريخ الدفاع الجوي للمدمرات وحاملات الطائرات، واصفًا الوضع بـ "استراتيجية عسكرية غير مدروسة جيدا، مبنية على الكثير من الافتراضات الخاطئة".لذا، ما نشهده هو استراتيجية عسكرية غير مدروسة جيدا، مبنية على الكثير من الافتراضات الخاطئة. حاول بعضنا التحذير، لكن لم يُصغِ أحد. أعتقد أن إيران ستستمر في هذه المرحلة بالبحث عن المساعدة من روسيا والصين، أنا متأكد من أن روسيا والصين ستتدخلان في مرحلة ما لمحاولة إنهاء هذا الصراع، لكن سينتهي وفقًا لشروط إيران.وختم حديثه بالقول: "عند انتهاء هذه الحرب، ستُرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وإلا فلن تستسلم إيران، وستبقي مضيق هرمز مغلقًا بشكل دائم. ولا يمكن للعالم أن يستغني عن هذه الكمية من النفط لفترة طويلة. لذا، فهذه لحظة فارقة في التاريخ، ومن المؤسف أن الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتتا أنهما دولتان خارجتان عن القانون ومتهورتان".

