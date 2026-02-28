ضابط مخابرات أمريكي سابق: الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران غير مبرر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ضابط مخابرات أمريكي سابق: الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران غير مبرر
ضابط مخابرات أمريكي سابق: الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران غير مبرر
ووصف جونسون الهجوم بأنه "غير المبرر وغير المصرح به من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة على إيران يُضاهي في خطورته هجوم النازيين على بولندا في الأول من سبتمبر/أيلول عام 1939، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لهذا."وقال: "لقد فشلوا، فشلا ذريعا، من جانب الاستخبارات في تقدير قدرات إيران بدقة فيما يتعلق بصواريخها الباليستية. ونتيجة لذلك، ستتمكن إيران من مواصلة هذه الوتيرة من الهجمات على القواعد الأمريكية والمنشآت الإسرائيلية لفترة طويلة".وأشار إلى محدودية مخزون الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية الواسعة قد تستنزف بسرعة مخزون صواريخ الدفاع الجوي للمدمرات وحاملات الطائرات، واصفًا الوضع بـ "استراتيجية عسكرية غير مدروسة جيدا، مبنية على الكثير من الافتراضات الخاطئة".لذا، ما نشهده هو استراتيجية عسكرية غير مدروسة جيدا، مبنية على الكثير من الافتراضات الخاطئة. حاول بعضنا التحذير، لكن لم يُصغِ أحد. أعتقد أن إيران ستستمر في هذه المرحلة بالبحث عن المساعدة من روسيا والصين، أنا متأكد من أن روسيا والصين ستتدخلان في مرحلة ما لمحاولة إنهاء هذا الصراع، لكن سينتهي وفقًا لشروط إيران.وختم حديثه بالقول: "عند انتهاء هذه الحرب، ستُرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وإلا فلن تستسلم إيران، وستبقي مضيق هرمز مغلقًا بشكل دائم. ولا يمكن للعالم أن يستغني عن هذه الكمية من النفط لفترة طويلة. لذا، فهذه لحظة فارقة في التاريخ، ومن المؤسف أن الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتتا أنهما دولتان خارجتان عن القانون ومتهورتان".
ضابط مخابرات أمريكي سابق: الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران غير مبرر

علق ضابط المخابرات المتقاعد من وكالة المخابرات المركزية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية، لاري جونسون، على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، قائلاً: أتمنى لو كنتُ أحمل إليكم أخبارا أفضل، هذا الهجوم من الولايات المتحدة غير مبرر."
ووصف جونسون الهجوم بأنه "غير المبرر وغير المصرح به من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة على إيران يُضاهي في خطورته هجوم النازيين على بولندا في الأول من سبتمبر/أيلول عام 1939، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لهذا."
وأوضح أن الهجوم استند إلى تقديرات خاطئة لدى الاستخبارات الأمريكية، مشيرا إلى أن القادة اعتقدوا أنه سيكون قصير الأمد وسيتم القضاء على القيادة العليا بسرعة، لكن الواقع أظهر عكس ذلك.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
نتنياهو: يجب على الإيرانيين أن يتوحدوا لإسقاط نظامهم - عاجل
18:57 GMT
وقال: "لقد فشلوا، فشلا ذريعا، من جانب الاستخبارات في تقدير قدرات إيران بدقة فيما يتعلق بصواريخها الباليستية. ونتيجة لذلك، ستتمكن إيران من مواصلة هذه الوتيرة من الهجمات على القواعد الأمريكية والمنشآت الإسرائيلية لفترة طويلة".

وأضاف جونسون أن "إيران تعلمت من هجماتها السابقة وكيفية إضعاف الدفاعات الصاروخية باستخدام صواريخ قديمة وطائرات مسيّرة أولا"، لافتًا إلى أن "إسرائيل تحاول مواجهة هذه الهجمات بالدفاعات الصاروخية مثل القبة الحديدية وصواريخ باتريوت، "لكن المشكلة هي أن استبدالها ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

وأشار إلى محدودية مخزون الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية الواسعة قد تستنزف بسرعة مخزون صواريخ الدفاع الجوي للمدمرات وحاملات الطائرات، واصفًا الوضع بـ "استراتيجية عسكرية غير مدروسة جيدا، مبنية على الكثير من الافتراضات الخاطئة".
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
وزارة النقل الأمريكية: تحذير الملاحة في الخليج مستمر حتى 7 مارس
18:28 GMT
لذا، ما نشهده هو استراتيجية عسكرية غير مدروسة جيدا، مبنية على الكثير من الافتراضات الخاطئة. حاول بعضنا التحذير، لكن لم يُصغِ أحد. أعتقد أن إيران ستستمر في هذه المرحلة بالبحث عن المساعدة من روسيا والصين، أنا متأكد من أن روسيا والصين ستتدخلان في مرحلة ما لمحاولة إنهاء هذا الصراع، لكن سينتهي وفقًا لشروط إيران.
وختم حديثه بالقول: "عند انتهاء هذه الحرب، ستُرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وإلا فلن تستسلم إيران، وستبقي مضيق هرمز مغلقًا بشكل دائم. ولا يمكن للعالم أن يستغني عن هذه الكمية من النفط لفترة طويلة. لذا، فهذه لحظة فارقة في التاريخ، ومن المؤسف أن الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتتا أنهما دولتان خارجتان عن القانون ومتهورتان".
