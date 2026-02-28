https://sarabic.ae/20260228/وزارة-النقل-الأمريكية-تحذير-الملاحة-في-الخليج-مستمر-حتى-7-مارس--1110875450.html
وزارة النقل الأمريكية: تحذير الملاحة في الخليج مستمر حتى 7 مارس
أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم السبت، أن التحذير الملاحي الصادر على خلفية تصاعد النشاط العسكري في منطقة الخليج العربي سيبقى ساريا حتى 7 مارس/آذار 2026،...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_47a42e8a950cce098bbd9d1814dd740a.jpg
وجاء في بيان وزراة النقل الأمريكية: "بدأ نشاط عسكري كبير في المنطقة الجغرافية المذكورة أعلاه في 28 فبراير/شباط. يُنصح السفن بتجنب هذه المنطقة إن أمكن، وينتهي هذا التحذير تلقائيًا في 7 مارس/آذار 2026".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
وزارة النقل الأمريكية: تحذير الملاحة في الخليج مستمر حتى 7 مارس
أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم السبت، أن التحذير الملاحي الصادر على خلفية تصاعد النشاط العسكري في منطقة الخليج العربي سيبقى ساريا حتى 7 مارس/آذار 2026، داعية السفن إلى تجنب الإبحار في المناطق المتأثرة ما أمكن ذلك.
وجاء في بيان وزراة النقل الأمريكية: "بدأ نشاط عسكري كبير في المنطقة الجغرافية المذكورة أعلاه في 28 فبراير/شباط. يُنصح السفن بتجنب هذه المنطقة إن أمكن، وينتهي هذا التحذير تلقائيًا في 7 مارس/آذار 2026".
وأشار البيان إلى أن التحذير ينطبق على مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عُمان وبحر العرب.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.