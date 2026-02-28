https://sarabic.ae/20260228/مصادر-إيرانية-ادعاء-ترامب-بشأن-مقتل-خامنئي-لا-أساس-له-من-الصحة---عاجل-1110888944.html

مصادر إيرانية: ادعاء ترامب بشأن مقتل خامنئي لا أساس له من الصحة

مصادر إيرانية: ادعاء ترامب بشأن مقتل خامنئي لا أساس له من الصحة

نفت مصادر إيرانية مطلعة، الخبر الذي نشره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وادعى فيه اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الأعلى نفيها، هذا الادعاء بشدة ووصفه بأنه غير صحيح.وأوضحت، أنه من الأمثلة السابقة على ذلك، ادعاؤه سقوط مدينة مشهد، والذي تبين بعد فترة أنه لا أساس له من الصحة وأنه مجرد ضجة إعلامية.ونقلت عن خبراء إعلام قولهم، إن هذا النوع من التصريحات، في ظل الوضع الراهن، يُرجح أن يكون شكلًا من أشكال التلاعب النفسي ومحاولة للتأثير على الرأي العام.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرا في التاريخ"، ومعتبرا أن مقتله يمثل "عدالة للشعب الإيراني وللأمريكيين ولشعوب كثيرة حول العالم".ولم تؤكد إيران نبأ مقتل خامنئي أو تنفيه حتى اللحظة، وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلا عن مصدر مقرب من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن المرشد "يقود الميدان حاليا".وأشار ترامب إلى أن ما جرى يمثل "أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده"، لافتا إلى أن معلومات تشير إلى أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية والأمنية لم يعودوا راغبين في القتال ويسعون للحصول على حصانة.وأكد ترامب أن الضربات الجوية المكثفة والدقيقة ستتواصل طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق ما وصفه بـ"السلام في الشرق الأوسط والعالم"، داعيا قوات الحرس الثوري والشرطة إلى الاندماج سلميا مع من سماهم "الوطنيين الإيرانيين" والعمل معا لإعادة البلاد إلى ما تستحقه من "عظمة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

