https://sarabic.ae/20260313/ترامب-ترقبوا-ما-سيحدث-للنظام-الإيراني-اليوم-1111435575.html

ترامب: ترقبوا ما سيحدث لإيران اليوم

ترامب: ترقبوا ما سيحدث لإيران اليوم

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تهديدًا جديدًا بشأن إيران، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تدمر النظام الإيراني عسكريًا واقتصاديًا وبجميع... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T05:25+0000

2026-03-13T05:25+0000

2026-03-13T05:50+0000

ترامب

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

ترامب: ترقبوا ما سيحدث لإيران اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لدينا قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، ووقت كافٍ–راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المجانين اليوم". وأضاف: "إذا قرأت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، فسوف تظن خطأً أننا لا نحقق الانتصار. لقد انتهت البحرية الإيرانية، ولم يعد لديهم سلاح الجو، كما يتم تدمير صواريخهم وطائراتهم المسيرة وكل شيء آخر، وتم مسح قادتهم عن وجه الأرض". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260313/ترامب-المرشد-الإيراني-الجديد-حي-لكنه-مصاب-1111435142.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم