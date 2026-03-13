https://sarabic.ae/20260313/ترامب-ترقبوا-ما-سيحدث-للنظام-الإيراني-اليوم-1111435575.html
ترامب: ترقبوا ما سيحدث لإيران اليوم
سبوتنيك عربي
13.03.2026
2026-03-13T05:25+0000
2026-03-13T05:25+0000
2026-03-13T05:50+0000
ترامب
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لدينا قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، ووقت كافٍ–راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المجانين اليوم". وأضاف: "إذا قرأت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، فسوف تظن خطأً أننا لا نحقق الانتصار. لقد انتهت البحرية الإيرانية، ولم يعد لديهم سلاح الجو، كما يتم تدمير صواريخهم وطائراتهم المسيرة وكل شيء آخر، وتم مسح قادتهم عن وجه الأرض". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
05:25 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 05:50 GMT 13.03.2026)
