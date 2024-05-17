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بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/إعلام-دول-الناتو-قد-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1088925608.html
إعلام: دول "الناتو" قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
إعلام: دول "الناتو" قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن حلف شمال الأطلسي قد يقرر قريبا إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T09:50+0000
2024-05-17T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الصحيفة: "يميل حلفاء الناتو بشكل متزايد نحو قرار إرسال فرقتهم العسكرية إلى أوكرانيا لتدريب وحدة القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة ستتجاوز "خطاً أحمر" آخر ومحفوفة بالمشاركة المباشرة للولايات المتحدة وأوروبا في الصراع.واوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن ذلك، لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون قال: "بمرور الوقت سنصل إلى هذا".في الآونة الأخيرة، بدأت دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني.وهكذا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، عن احتمال إرسال أفراد عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا.وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240515/وزير-الدفاع-البريطاني-لندن-لا-ترى-ضرورة-لإرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1088875249.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: دول "الناتو" قد ترسل قوات إلى أوكرانيا

09:50 GMT 17.05.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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ذكرت صحيفة أمريكية أن حلف شمال الأطلسي قد يقرر قريبا إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "يميل حلفاء الناتو بشكل متزايد نحو قرار إرسال فرقتهم العسكرية إلى أوكرانيا لتدريب وحدة القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة ستتجاوز "خطاً أحمر" آخر ومحفوفة بالمشاركة المباشرة للولايات المتحدة وأوروبا في الصراع.

وأشار البيان إلى إن النقص في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية والتأخير في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دفع كييف إلى أن تطلب من حلف شمال الأطلسي المساعدة في تدريب 150 ألفًا من مجنديها لصد الهجوم الروسي هذا الصيف.

واوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن ذلك، لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون قال: "بمرور الوقت سنصل إلى هذا".
في الآونة الأخيرة، بدأت دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني.
وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع البريطاني: لندن لا ترى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
15 مايو, 18:50 GMT
وهكذا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، عن احتمال إرسال أفراد عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا.

وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
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