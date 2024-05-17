https://sarabic.ae/20240517/إعلام-دول-الناتو-قد-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1088925608.html

إعلام: دول "الناتو" قد ترسل قوات إلى أوكرانيا

إعلام: دول "الناتو" قد ترسل قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية أن حلف شمال الأطلسي قد يقرر قريبا إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T09:50+0000

2024-05-17T09:50+0000

2024-05-17T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقالت الصحيفة: "يميل حلفاء الناتو بشكل متزايد نحو قرار إرسال فرقتهم العسكرية إلى أوكرانيا لتدريب وحدة القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة ستتجاوز "خطاً أحمر" آخر ومحفوفة بالمشاركة المباشرة للولايات المتحدة وأوروبا في الصراع.واوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن ذلك، لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون قال: "بمرور الوقت سنصل إلى هذا".في الآونة الأخيرة، بدأت دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني.وهكذا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، عن احتمال إرسال أفراد عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا.وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

https://sarabic.ae/20240515/وزير-الدفاع-البريطاني-لندن-لا-ترى-ضرورة-لإرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1088875249.html

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