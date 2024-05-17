احتجاج نادر داخل محكمة العدل يقاطع محامية إسرائيل أمام الكاميرات.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240517/احتجاج-نادر-داخل-محكمة-العدل-يقاطع-محامية-إسرائيل-أمام-الكاميرات-فيديو-1088937722.html
احتجاج نادر داخل محكمة العدل يقاطع محامية إسرائيل أمام الكاميرات.. فيديو
احتجاج نادر داخل محكمة العدل يقاطع محامية إسرائيل أمام الكاميرات.. فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لصوت امرأة وهي تصرخ أثناء دفاع ممثلة إسرائيل، عن بلادها في محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، من اتهام جنوب... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T13:53+0000
2024-05-17T13:53+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/11/1088937559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f5d3cfc245dc2f8a44c0b5669c155b1.jpg
ويظهر في الفيديو المتناقل صوت المرأة وهي تصرخ "كاذبون... مجرمون... كاذبون"، احتجاجًا على رد المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تمار كابلان، على الاتهامات الموجهة ضد الجيش الإسرائيلي وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.ويعد الاحتجاج أمرا نادرا في قاعة محكمة "قاعة العدل الكبرى" في لاهاي.ودافعت إسرائيل، اليوم الجمعة، في محكمة العدل الدولية، عن الضرورة العسكرية لهجومها على غزة، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا لأمرها بوقف العمليات، في رفح والانسحاب من الأراضي الفلسطينية.ووصفت تمار كابلان، قضية جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، بأنها "منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".وقالت إن "القضية تسخر من تهمة الإبادة الجماعية الشنيعة"، ووصفت ذلك بأنه "استغلال فاحش لأقدس المعاهدات"، في إشارة إلى المعاهدة الدولية التي تحظر الإبادة الجماعية، والتي تم الاتفاق عليها بعد محرقة اليهود الأوروبيين في الحرب العالمية الثانية.وتلزم الاتفاقية جميع الدول بالعمل على منع الإبادة الجماعية، وقد خلصت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، والتي تنظر في النزاعات بين الدول، إلى أن هذا يمنح جنوب أفريقيا الحق في رفع القضية.وأضافت تمار كابلان: "هناك حرب مأساوية مستمرة، لكن لا توجد إبادة جماعية" في غزة.وتابعت الإسرائيلية، كابلان أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف إرهابيي "حماس" الذين يستخدمون رفح معقلا لهم، والذين لديهم أنظمة أنفاق يمكن استخدامها لتهريب الرهائن والمسلحين إلى خارج غزة".وواصلت أن "الأمثلة على الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل والتي أثارتها جنوب أفريقيا "ليست دليلا على سياسة السلوك غير القانوني، ناهيك عن سياسة الإبادة الجماعية".وشددت أن إصدار أمر لإسرائيل بسحب قواتها سيحكم على الرهائن المتبقين في غزة بالإعدام.وأصدرت محكمة العدل الدولية، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، حكما وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها لإبادة جماعية في قطاع غزة.وفرضت المحكمة على إسرائيل تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أي تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة في قطاع غزة.كما منحت إسرائيل مهلة شهر لتقديم تقرير للمحكمة يوضح التزامها بتطبيق التدابير والأحكام.
https://sarabic.ae/20240513/عضو-الفريق-الفلسطيني-بالعدل-الدولية-لـسبوتنيك-المدعي-العام-منحاز-وأمريكا-تؤثر-على-قرارات-المحكمة-1088785881.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/11/1088937559_128:0:1835:1280_1920x0_80_0_0_c718bd68c50faf7894ee7c8452ae5c81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى, محكمة العدل الدولية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى, محكمة العدل الدولية

احتجاج نادر داخل محكمة العدل يقاطع محامية إسرائيل أمام الكاميرات.. فيديو

13:53 GMT 17.05.2024
© AFP 2023 / NICK GAMMONلمستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تمار كابلان
لمستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تمار كابلان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
لمستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تمار كابلان
© AFP 2023 / NICK GAMMON
تابعنا عبر
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لصوت امرأة وهي تصرخ أثناء دفاع ممثلة إسرائيل، عن بلادها في محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، من اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويظهر في الفيديو المتناقل صوت المرأة وهي تصرخ "كاذبون... مجرمون... كاذبون"، احتجاجًا على رد المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تمار كابلان، على الاتهامات الموجهة ضد الجيش الإسرائيلي وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ويعد الاحتجاج أمرا نادرا في قاعة محكمة "قاعة العدل الكبرى" في لاهاي.
ودافعت إسرائيل، اليوم الجمعة، في محكمة العدل الدولية، عن الضرورة العسكرية لهجومها على غزة، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا لأمرها بوقف العمليات، في رفح والانسحاب من الأراضي الفلسطينية.
ووصفت تمار كابلان، قضية جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، بأنها "منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".
وقالت إن "القضية تسخر من تهمة الإبادة الجماعية الشنيعة"، ووصفت ذلك بأنه "استغلال فاحش لأقدس المعاهدات"، في إشارة إلى المعاهدة الدولية التي تحظر الإبادة الجماعية، والتي تم الاتفاق عليها بعد محرقة اليهود الأوروبيين في الحرب العالمية الثانية.
وتلزم الاتفاقية جميع الدول بالعمل على منع الإبادة الجماعية، وقد خلصت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، والتي تنظر في النزاعات بين الدول، إلى أن هذا يمنح جنوب أفريقيا الحق في رفع القضية.
وأضافت تمار كابلان: "هناك حرب مأساوية مستمرة، لكن لا توجد إبادة جماعية" في غزة.
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
عضو الفريق الفلسطيني بالعدل الدولية لـ"سبوتنيك": المدعي العام منحاز وأمريكا تؤثر على قرارات المحكمة
13 مايو, 07:59 GMT
وتابعت الإسرائيلية، كابلان أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف إرهابيي "حماس" الذين يستخدمون رفح معقلا لهم، والذين لديهم أنظمة أنفاق يمكن استخدامها لتهريب الرهائن والمسلحين إلى خارج غزة".
وواصلت أن "الأمثلة على الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل والتي أثارتها جنوب أفريقيا "ليست دليلا على سياسة السلوك غير القانوني، ناهيك عن سياسة الإبادة الجماعية".
وشددت أن إصدار أمر لإسرائيل بسحب قواتها سيحكم على الرهائن المتبقين في غزة بالإعدام.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، حكما وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها لإبادة جماعية في قطاع غزة.
وفرضت المحكمة على إسرائيل تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أي تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة في قطاع غزة.
كما منحت إسرائيل مهلة شهر لتقديم تقرير للمحكمة يوضح التزامها بتطبيق التدابير والأحكام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала