https://sarabic.ae/20240517/اعتراض-عشرات-المسيرات-الأوكرانية-فوق-منطقة-نوفوروسيسك-الروسية-1088915794.html

إحباط محاولة هجوم إرهابي واسع النطاق لنظام كييف بواسطة المسيرات فوق سيفاستوبول ونوفوروسيسك

إحباط محاولة هجوم إرهابي واسع النطاق لنظام كييف بواسطة المسيرات فوق سيفاستوبول ونوفوروسيسك

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، اليوم الجمعة، أن نظام كييف نفذ هجومًا فاشلاً بواسطة طائرات مسيرة على عدة أهداف في منطقة نوفوروسيسك،... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T01:59+0000

2024-05-17T01:59+0000

2024-05-17T02:07+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوندراتييف عبر تطبيق "تيليغرام": "الليلة، حاول نظام كييف تنفيذ هجومًا فاشلاً ضد أهداف مدنية في إقليم نوفوروسيسك. قامت قوات الدفاع الجوي باعتراض أكثر من 10 طائرات بدون طيار، ونتيجة لسقوطها، اندلعت حرائق محلية، ويتم الآن السيطرة عليها".وأضاف: "وفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات، أطلب من سكان نوفوروسيسك التزام الهدوء وعدم نشر صور ومقاطع فيديو لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي لدينا على شبكات التواصل الاجتماعي".من جانبه، قال حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف عبر تطبيق "تيليغرام": "الليلة، حاول نظام كييف تنفيذ هجومًا فاشلاً ضد أهداف مدنية في إقليم نوفوروسيسك. قامت قوات الدفاع الجوي باعتراض أكثر من 10 طائرات بدون طيار، ونتيجة لسقوطها، اندلعت حرائق محلية، ويتم الآن السيطرة عليها".وأضاف: "وفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات، أطلب من سكان نوفوروسيسك التزام الهدوء وعدم نشر صور ومقاطع فيديو لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي لدينا على شبكات التواصل الاجتماعي".وفجر اليوم، شن نظام كييف هجومًا إرهابيًا بواسطة المسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية، ما أسفر عن مقتل سيدة وابنها.وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تعرضت عدة أحياء في منطقة بيلغورود لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة في قرية أوكتيابرسكي، هاجمت طائرة بدون طيار سيارة كان بها سائق وثلاثة ركاب (أم وأب وطفل). ونتيجة للانفجار توفيت المرأة على الفور"، مشيرًا إلى أن الأب والطفل والسائق نقلوا إلى إحدى المستشفيات.وأضاف: "كان الطفل في حالة حرجة. بذل الأطباء كل ما في وسعهم لإنقاذه، لكن إصاباته مميتة وللأسف الشديد توفى الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات في المستشفى. بينما يعاني الأب من رضات وخدوش ويرفض المساعدة الطبية. وأصيب سائق السيارة بشظية في يده اليمنى. وتم تقديم المساعدة الطبية له على الفور، ورفض دخول المستشفى".وأشار إلى أن طائرة مسيرة أخرى هاجمت محطة وقودبالقرب من قرية بيسونوفكا. ونتيجة للانفجار اشتعلت النيران في إحدى الخزانات. وقامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق بسرعة.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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https://sarabic.ae/20230920/حاكم-إقليم-كراسنودار-الروسي-اشتعال-النيران-في-خزان-وقود-في-سوتشي-1081211834.html

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