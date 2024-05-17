البحرية اللبنانية تنقذ 24 سوريا في زورق صيد طاردته قبرص

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القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
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كواليس السينما
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27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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0 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
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قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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31 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
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26 د
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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16 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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59 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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البحرية اللبنانية تنقذ 24 سوريا في زورق صيد طاردته قبرص
البحرية اللبنانية تنقذ 24 سوريا في زورق صيد طاردته قبرص
سبوتنيك عربي
أنقذت عناصر البحرية في الجيش اللبناني 24 سوريا كانوا على متن زورق صيد بعدما طاردهم خفر السواحل القبرصي ومنعم من دخول المياه الإقليمية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T11:02+0000
2024-05-17T11:02+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الزورق السوري كان قد أبحر باتجاه قبرص من على أحد الشواطئ السورية منذ أيام، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل صباح اليوم إلى قبالة الشاطئ العكاري حيث عملت بحرية الجيش اللبناني على تسليمه للسلطات السورية عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية.وكانت سوريا قد استقبلت، يوم الثلاثاء الماضي، دفعتين جديدتين من النازحين السوريين من لبنان عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، على أن تتم تسوية أوضاع المطلوبين الأمنيين حال استقرارهم في مناطق سكنهم الجديدة داخل البلاد.وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبو مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.وقالت الدكتورة آلاء الشيخ، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إن "عدد الواصلين عبر معبر الزمراني في ريف المحافظة الشمالي، بلغ 330 شخصًا و20 شاحنة محملة بأمتعتهم الشخصيةً.وأضافت الشيخ في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "سيتم نقل الواصلين إلى مركز التنمية الريفية في منطقة يبرود، والذي تم تجهيزه بكافة المستلزمات الاساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون الى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية".
https://sarabic.ae/20240516/وزير-لبناني-سابق-لـسوبتنيك-الحل-للنزوح-السوري-في-لبنان-يبدأ-بوضع-حد-لـقانون-قيصر--1088889487.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

البحرية اللبنانية تنقذ 24 سوريا في زورق صيد طاردته قبرص

11:02 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayبعد يومين على انطلاق مهمتها... البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن "مركب الموت"
بعد يومين على انطلاق مهمتها... البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن مركب الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أنقذت عناصر البحرية في الجيش اللبناني 24 سوريا كانوا على متن زورق صيد بعدما طاردهم خفر السواحل القبرصي ومنعم من دخول المياه الإقليمية.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الزورق السوري كان قد أبحر باتجاه قبرص من على أحد الشواطئ السورية منذ أيام، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل صباح اليوم إلى قبالة الشاطئ العكاري حيث عملت بحرية الجيش اللبناني على تسليمه للسلطات السورية عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية.
وكانت سوريا قد استقبلت، يوم الثلاثاء الماضي، دفعتين جديدتين من النازحين السوريين من لبنان عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، على أن تتم تسوية أوضاع المطلوبين الأمنيين حال استقرارهم في مناطق سكنهم الجديدة داخل البلاد.
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
وزير لبناني سابق لـ"سوبتنيك": الحل للنزوح السوري في لبنان يبدأ بوضع حد لـ"قانون قيصر"
أمس, 09:01 GMT
وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبو مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.
وقالت الدكتورة آلاء الشيخ، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إن "عدد الواصلين عبر معبر الزمراني في ريف المحافظة الشمالي، بلغ 330 شخصًا و20 شاحنة محملة بأمتعتهم الشخصيةً.
وأضافت الشيخ في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "سيتم نقل الواصلين إلى مركز التنمية الريفية في منطقة يبرود، والذي تم تجهيزه بكافة المستلزمات الاساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون الى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية".
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Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
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