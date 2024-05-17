https://sarabic.ae/20240517/البحرية-اللبنانية-تنقذ-24-سوريا-في-زورق-صيد-طاردته-قبرص-1088931799.html
البحرية اللبنانية تنقذ 24 سوريا في زورق صيد طاردته قبرص
البحرية اللبنانية تنقذ 24 سوريا في زورق صيد طاردته قبرص
سبوتنيك عربي
أنقذت عناصر البحرية في الجيش اللبناني 24 سوريا كانوا على متن زورق صيد بعدما طاردهم خفر السواحل القبرصي ومنعم من دخول المياه الإقليمية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T11:02+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الزورق السوري كان قد أبحر باتجاه قبرص من على أحد الشواطئ السورية منذ أيام، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل صباح اليوم إلى قبالة الشاطئ العكاري حيث عملت بحرية الجيش اللبناني على تسليمه للسلطات السورية عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية.وكانت سوريا قد استقبلت، يوم الثلاثاء الماضي، دفعتين جديدتين من النازحين السوريين من لبنان عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، على أن تتم تسوية أوضاع المطلوبين الأمنيين حال استقرارهم في مناطق سكنهم الجديدة داخل البلاد.وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبو مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.وقالت الدكتورة آلاء الشيخ، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إن "عدد الواصلين عبر معبر الزمراني في ريف المحافظة الشمالي، بلغ 330 شخصًا و20 شاحنة محملة بأمتعتهم الشخصيةً.وأضافت الشيخ في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "سيتم نقل الواصلين إلى مركز التنمية الريفية في منطقة يبرود، والذي تم تجهيزه بكافة المستلزمات الاساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون الى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية".
https://sarabic.ae/20240516/وزير-لبناني-سابق-لـسوبتنيك-الحل-للنزوح-السوري-في-لبنان-يبدأ-بوضع-حد-لـقانون-قيصر--1088889487.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
البحرية اللبنانية تنقذ 24 سوريا في زورق صيد طاردته قبرص
أنقذت عناصر البحرية في الجيش اللبناني 24 سوريا كانوا على متن زورق صيد بعدما طاردهم خفر السواحل القبرصي ومنعم من دخول المياه الإقليمية.
ونقلت صحيفة
"النهار" اللبنانية أن الزورق السوري كان قد أبحر باتجاه قبرص من على أحد الشواطئ السورية منذ أيام، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل صباح اليوم إلى قبالة الشاطئ العكاري حيث عملت بحرية الجيش اللبناني على تسليمه للسلطات السورية عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية.
وكانت سوريا قد استقبلت، يوم الثلاثاء الماضي، دفعتين جديدتين من النازحين السوريين من لبنان عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، على أن تتم تسوية أوضاع المطلوبين الأمنيين حال استقرارهم في مناطق سكنهم الجديدة داخل البلاد.
وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبو مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية
والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.
وقالت الدكتورة آلاء الشيخ، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إن "عدد الواصلين عبر معبر الزمراني في ريف المحافظة الشمالي، بلغ 330 شخصًا و20 شاحنة محملة بأمتعتهم الشخصيةً.
وأضافت الشيخ في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "سيتم نقل الواصلين إلى مركز التنمية الريفية في منطقة يبرود، والذي تم تجهيزه بكافة المستلزمات الاساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون الى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية".