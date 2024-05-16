وزير لبناني سابق لـ"سوبتنيك": الحل للنزوح السوري في لبنان يبدأ بوضع حد لـ"قانون قيصر"

عربي
بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240516/وزير-لبناني-سابق-لـسوبتنيك-الحل-للنزوح-السوري-في-لبنان-يبدأ-بوضع-حد-لـقانون-قيصر--1088889487.html
وزير لبناني سابق لـ"سوبتنيك": الحل للنزوح السوري في لبنان يبدأ بوضع حد لـ"قانون قيصر"
وزير لبناني سابق لـ"سوبتنيك": الحل للنزوح السوري في لبنان يبدأ بوضع حد لـ"قانون قيصر"
سبوتنيك عربي
أكّد الوزير اللبناني السابق الدكتور عصام نعمان، أنّ "المجلس النيابي وعبر جلسته الأخيرة حول ملف النازحين السوريين أثبت أنه تفاهم على الخطوط العريضة ولو بالحد... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T09:01+0000
2024-05-16T09:01+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069486039_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_35cb77e24814ddc29e4ccd5b377cf1dc.jpg
وأوضح نعمان في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "غياب العدد الحقيقي للنازحين السوريين في لبنان يعتبر المعضلة الأكبر خاصة"، وأنّ "هناك دخول غير شرعي فضلاً عن عدد الولادات الضخمة التي حصلت خلال السنوات الماضية وهذا ما يجعل الحكومة أمام تحدّ لإيجاد الآلية المثلى للتعامل معهم"، مشدّدًا على أنّه "من الواجب التفريق بين النازح الاقتصادي وغيره من النازحين، حيث من أفضل الطرق كما يرى الوزير نعمان "هي إعادة اللاجئين وإعطائهم نفس المبالغ المقدمة لهم في لبنان ولكن على الأراضي السورية".وحول مؤتمر "بروكسل" شدّد الوزير نعمان على أنّ "وجود تفاهم داخلي لبناني يقوي موقف لبنان في المؤتمر، وعبر ذلك فإنه يمكن أن يذهب وبيده ورقة هامة يقدمها ممثل البلاد في المؤتمر والتي ستعتبر الحل المثالي لهذه الأزمة"، معتبرًا أنّ "كلام السيد حسن نصر الله أمين عام "حزب الله اللبناني" حول فتح البحر له أهميتان، الأولى لإثبات أن الحزب منسجم مع موقف معالجة أزمة النزوح أما الثانية فهي الضغط على أوروبا وتهديدها بأن النازحين سيصلون إلى سواحلها، مما يجبرهم على إيجاد معالجة مثلى تتمثل بزيادة المعونات للبنان أو الذهاب باتجاه وضع حد للسياسة الحالية".وحول الشغور الحاصل في ملف الرئاسة، يشدّد الوزير نعمان "على ضرورة الحوار بين الكتل السيسية الفاعلة وإيجاد صيغة للحوار وخاصة بين من يريد الحوار ويقبل به، ودون ذلك لايمكن إيجاد حل في بلد تعددي كلبنان، لإن استخدام القوة لفرض الآراء سيعيد تجربة عام 1975 بالحرب الأهلية".واقترح الوزير نعمان "تأسيس المجلس الشعبي التأسيسي بحيث تقوم المعارضة بإجراء انتخابات لملئ مئة مقعد على أساس لاطائفي، للاهتمام بالقضايا الأساسية. ومن دون تدخل السلطة. وتكون مهمته مراقبة مجلس النواب ووضع قوانين تهم اللبنانيين فيتمكن بذلك الرأي العام من مراقبة كلا المجلسين".وعن جبهة الجنوب أوضح وزير المواصلات السابق بأنّ "أطماع اسرائيل في لبنان واضحة وتاريخية ولا يمكن لأحد تجاهلها، إن كان في مياه لبنان أو في أرضها، ومن هنا يجب الانطلاق إلى ضرورة وجود قوة ردع كـ "حزب الله" لبناني التي لايمكن تسميتها بقوة إرانية على الأراضي اللبنانية لأنها تدافع عن حق لبنان وكونت ما تطلبه المرحلة من وضع حد للتمادي الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20240514/قوافل-النازحين-السوريين-العائدين-من-لبنان-تصل-إلى-سوريا-صور-1088855224.html
https://sarabic.ae/20240514/استئناف-قوافل-العودة-الطوعية-للنازحين-السوريين-وسط-مشاعر-مختلطة-من-الفرح-والحزن-فيديو-1088826232.html
https://sarabic.ae/20240515/حزب-الله-يطلق-أكثر-من-100-صاروخ-على-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-فيديو-1088859164.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069486039_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8f7ada40eb99145855cda0519d491870.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري

وزير لبناني سابق لـ"سوبتنيك": الحل للنزوح السوري في لبنان يبدأ بوضع حد لـ"قانون قيصر"

09:01 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amirانطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبر
حصري
أكّد الوزير اللبناني السابق الدكتور عصام نعمان، أنّ "المجلس النيابي وعبر جلسته الأخيرة حول ملف النازحين السوريين أثبت أنه تفاهم على الخطوط العريضة ولو بالحد الأدنى، كما أكّد على ضرورة التفاهم مع أوروبا بالدرجة الأولى ومن ثم اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذه المسألة".
وأوضح نعمان في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "غياب العدد الحقيقي للنازحين السوريين في لبنان يعتبر المعضلة الأكبر خاصة"، وأنّ "هناك دخول غير شرعي فضلاً عن عدد الولادات الضخمة التي حصلت خلال السنوات الماضية وهذا ما يجعل الحكومة أمام تحدّ لإيجاد الآلية المثلى للتعامل معهم"، مشدّدًا على أنّه "من الواجب التفريق بين النازح الاقتصادي وغيره من النازحين، حيث من أفضل الطرق كما يرى الوزير نعمان "هي إعادة اللاجئين وإعطائهم نفس المبالغ المقدمة لهم في لبنان ولكن على الأراضي السورية".

ومن هذه الفكرة انطلق الوزير نعمان للحديث عن "أهمية التفاوض مع أوروبا وإجبارها على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلّ جذري لقانون قيصر الذي يمنع الجميع من التعامل مع الحكومة السورية"، منوّهًا بأنّ "لبنان يريد التفاهم مع دمشق وقد حصلت عدة اتصالات، وأثبتت الجلسة النيابية الأخيرة اقتناع عدد من الكتل بضرورة هذا الحديث، لإيجاد الحل الأمثل".

قوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مجتمع
قوافل النازحين السوريين العائدين من لبنان تصل إلى سوريا... صور
14 مايو, 13:33 GMT
وحول مؤتمر "بروكسل" شدّد الوزير نعمان على أنّ "وجود تفاهم داخلي لبناني يقوي موقف لبنان في المؤتمر، وعبر ذلك فإنه يمكن أن يذهب وبيده ورقة هامة يقدمها ممثل البلاد في المؤتمر والتي ستعتبر الحل المثالي لهذه الأزمة"، معتبرًا أنّ "كلام السيد حسن نصر الله أمين عام "حزب الله اللبناني" حول فتح البحر له أهميتان، الأولى لإثبات أن الحزب منسجم مع موقف معالجة أزمة النزوح أما الثانية فهي الضغط على أوروبا وتهديدها بأن النازحين سيصلون إلى سواحلها، مما يجبرهم على إيجاد معالجة مثلى تتمثل بزيادة المعونات للبنان أو الذهاب باتجاه وضع حد للسياسة الحالية".

ورأى الوزير نعمان أنّ "جلسة مجلس النواب الأخيرة أعطت الحكومة خطوطاً عريضة، مما يستدعي من الأخيرة القيام بإصدار مراسيم وليست قوانين ليصار إلى تنفيذها، ورغم ذلك فإن أولى الخطوات تكون بالنظر إلى آراء الخارج كأوروبا وأميركا على وجه التحديد واللتين لا تريدان أي تواصل مع سوريا أو إعادة النازحين إلى هناك".

استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن... فيديو
14 مايو, 13:08 GMT
وحول الشغور الحاصل في ملف الرئاسة، يشدّد الوزير نعمان "على ضرورة الحوار بين الكتل السيسية الفاعلة وإيجاد صيغة للحوار وخاصة بين من يريد الحوار ويقبل به، ودون ذلك لايمكن إيجاد حل في بلد تعددي كلبنان، لإن استخدام القوة لفرض الآراء سيعيد تجربة عام 1975 بالحرب الأهلية".

وقال الوزير نعمان: "إذا كان لدى الفريق المعارض لأي مرشح، أن يجري تفاهمات تخوله الدخول إلى مجلس النواب بعدد أصواته تخوله انتخاب مرشحه، وهذا الأمر يطبق على المتمسك بمرشحه الحالي كالوزير سليمان فرنجية، حيث على حلفائه تأمين الأصوات اللازمة وعددها 65 صوتا لإنجاحه كرئيس، وهذا الأمر حدث سابقاً مع الرئيس سليمان فرنجية الجد، وبغير ذلك يجب على الجميع الذهاب إلى تفاوض حتمي وتقديم تنازلات قد تكون كبيرة في بعض الأحيان خاصة بملف ضخم كهذا".

تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
"حزب الله" يطلق أكثر من 100 صاروخ على مواقع للجيش الإسرائيلي... فيديو
أمس, 11:40 GMT
واقترح الوزير نعمان "تأسيس المجلس الشعبي التأسيسي بحيث تقوم المعارضة بإجراء انتخابات لملئ مئة مقعد على أساس لاطائفي، للاهتمام بالقضايا الأساسية. ومن دون تدخل السلطة. وتكون مهمته مراقبة مجلس النواب ووضع قوانين تهم اللبنانيين فيتمكن بذلك الرأي العام من مراقبة كلا المجلسين".
وعن جبهة الجنوب أوضح وزير المواصلات السابق بأنّ "أطماع اسرائيل في لبنان واضحة وتاريخية ولا يمكن لأحد تجاهلها، إن كان في مياه لبنان أو في أرضها، ومن هنا يجب الانطلاق إلى ضرورة وجود قوة ردع كـ "حزب الله" لبناني التي لايمكن تسميتها بقوة إرانية على الأراضي اللبنانية لأنها تدافع عن حق لبنان وكونت ما تطلبه المرحلة من وضع حد للتمادي الإسرائيلي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала