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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/الجيش-الروسي-يسقط-102-مسيرة-أوكرانية-ويدمر-6-زوراق-في-البحر-الأسود-1088916633.html
الجيش الروسي يسقط 102 طائرة مسيرة ويدمر 6 زوارق للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
الجيش الروسي يسقط 102 طائرة مسيرة ويدمر 6 زوارق للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 102 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T04:28+0000
2024-05-17T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار وقوارب مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وتابع البيان: "دمر الطيران البحري وزوارق الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود 6 زوارق مسيرة، في البحر الأسود".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، أن نظام كييف نفذ هجومًا فاشلاً بواسطة مسيرات على أهداف عدة في منطقة نوفوروسيسك، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240517/اعتراض-عشرات-المسيرات-الأوكرانية-فوق-منطقة-نوفوروسيسك-الروسية-1088915794.html
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روسيا

الجيش الروسي يسقط 102 طائرة مسيرة ويدمر 6 زوارق للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

04:28 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 102 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار وقوارب مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت واعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة 51 طائرة مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و44 طائرة مسيرة في أجواء إقليم كراسنودار، و6 طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود، وواحدة في مقاطعة كورسك".

وتابع البيان: "دمر الطيران البحري وزوارق الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود 6 زوارق مسيرة، في البحر الأسود".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، أن نظام كييف نفذ هجومًا فاشلاً بواسطة مسيرات على أهداف عدة في منطقة نوفوروسيسك، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف بواسطة طائرات مسيرة فوق أجواء مدينة نوفوروسيسك
01:59 GMT
يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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